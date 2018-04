Lula da Silva entregou-se com duas horas de atraso relativamente ao combinado com a PF

RTP07 Abr, 2018, 22:53 / atualizado em 08 Abr, 2018, 00:17 | Mundo

A caravana de automóveis dirigiu-se à Superintendência da Polícia Federal, PF, em São Paulo, para serem feitos exames médicos a Lula.



Dali, o ex-Presidente foi levado de helicóptero para o aeroporto de Congonhas, embarcando num avião da PF para seguir até Curitiba.



Em várias cidades do Brasil houve celebrações quando foi anunciada a prisão de Lula da Silva.



Junto ao edifício da Superintendência ter-se-ão registado confrontos entre apoiantes e opositores do ex-chefe de Estado.



De acordo com o jornal A Folha de São Paulo, Lula saiu a pé do sindicato e entrou num dos carros da PF estacionado numa viela próxima.



Duas horas antes, tinha sido impedido por militantes do PT de sair à hora acordada com a PF para se entregar.Os militantes, que bloquearam depois os corredores dentro da própria sede do Sindicato, tentando impedir Lula da Silva de se entregar, acabaram por ceder diante a ameaça de intervenção da polícia de choque e dos apelos da direção do PT, preocupada com as consequências da resistência.A própria presidente do PT e senadora, Gleisi Hoffmann, apelou aos apoiantes para deixarem Lula sair."A coisa que eu mais queria era resistência", disse.Esta gerou contudo um pedido de prisão preventiva por parte do Ministério Público e o juiz Sérgio Moro avisou a direção do PT de que estava disposto a avançar com ele. Uma eventualidade que iria dificultar à defesa do ex-Presidente avançar com novos recursos.Gleisi alertou também para o risco da polícia recorrer à violência para retirar os manifestantes do local, abrindo passagem a Lula."O que vamos fazer: ficar com Lula preso sem poder recorrer?" perguntou a senadora.Os apelos acabaram por surtir efeito e o ex-Presidente deverá dentro de algumas horas iniciar em Curitiba o cumprimento da pena de 12 anos e um mês de prisão a que foi condenado num processo ligado à operação Lava Jato.Lula é acusado de receber um apartamento de luxo da construtora OAS em troca de favorecer os contratos da empresa com a estatal brasileira Petrobras, mas diz-se inocente e alvo de perseguição política.