Macron anuncia dissolução da Assembleia Nacional após vitória da extrema-direita nas eleições europeias

Após a vitória de Jordan Bardella, cabeça de lista do(RN) às europeias, o presidente francês afirmou que não pode fingir que nada aconteceu, que o resultado das eleições europeias desta noite não é bom para o seu Governo e que a ascensão da extrema-direita é um perigo para a França e para a Europa.

"Decidi devolver-vos a escolha do vosso futuro através do vosso voto", declarou Emmanuel Macron.





"Dentro de momentos assinarei o decreto de convocação das eleições legislativas, que se realizarão a 30 de junho para a primeira volta e a 7 de julho para a segunda", anunciou o presidente francês, num discurso televisivo após o anúncio dos resultados que apontam para uma larga vitória do Rassemblement National (RN).

A coligação encabeçada pelo presidente francês, Renascimento (RE, na sigla em francês), ficou em segundo lugar com 15,2 por cento dos votos, segundo as primeiras estimativas do Parlamento Europeu. Seguida do Partido Socialista francês que ficou em terceiro lugar, com 14 por cento dos votos.

"Vento de esperança soprou sobre França"





O vitorioso cabeça de lista do Rassemblement National às eleições europeias, Jordan Bardella, apelou a Emmanuel Macron para que considerasse o resultado das eleições europeias que deu a vitória esmagadora ao seu partido, com 31,5 por cento, e dissolvesse a Assembleia Nacional com vista a novas eleições legislativas. “O presidente da República não pode ficar surdo à mensagem enviada esta noite pelo povo francês”, disse Bardella, segundo o canal BFMTV.



O líder da extrema-direita francesa, Jordan Bardella, congratulou-se com a vitória expressiva do seu partido e considerou que esta noite "um vento de esperança soprou sobre França e que está apenas a começar". O eurodeputado recém-eleito disse que os eleitores franceses confiaram ao Rassemblement National "a responsabilidade eminente de preparar a mudança".







“Esta derrota sem precedentes do atual governo marca o fim de um ciclo e o primeiro dia da era pós-Macron, que nos cabe a nós construir”, afirmou Jordan Bardella, que ofereceu esta noite uma eleição histórico ao RN.



“Estamos prontos para exercer o poder”





A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, saudou o anúncio do Emmanuel Macron pela dissolução da Assembleia Nacional e a convocação de eleições legislativas. "Emmanuel Macron acedeu aos pedidos de Jordan Bardella", reagiu. Le Pen afirmou que o Rassemblement National está pronto para governar.





“Estamos prontos para exercer o poder se o povo francês depositar a sua confiança em nós nestas futuras eleições legislativas”, afirmou Marine Le Pen.