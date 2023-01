Manifestantes bolsonaristas invadem sedes de poder em Brasília. Acompanhe em direto

Manifestantes apoiantes de Bolsonaro invadiram este domingo o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, sede dos poderes legislativo, executivo e do judiciário. A invasão acontece na sequência de um protesto violento que decorria na Esplanada dos Ministérios, na capital do Brasil.

21h28 - Estados Unidos condenam "qualquer esforço" para minar democracia no Brasil



Jake Sullivan, conselheiro de segurança do presidente norte-americano, Joe Biden, condenou a invasão deste domingo em Brasília.



O responsável diz que Joe Biden "está a acompanhar a situação de perto" e que o apoio dos EUA às instituições democráticas brasileiras "é inabalável".



"A democracia brasileira não será abalada pela violência", vincou.



21h14 - Macron expressa "apoio incondicional" a Lula da Silva



Numa mensagem em português no Twitter, Emmanuel Macron escreveu que a "vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas".



20h55 – Lula da Silva condena protestos de “verdadeiros vândalos” e promete punição para envolvidos



Lula da Silva já reagiu aos protestos deste domingo.



“Aquelas pessoas que chamamos de fascistas, nós chamamos de tudo aquilo que é abominável na democracia”, começou o presidente do Brasil, acrescentando que os manifestantes invadiram as três sedes de poder como “verdadeiros vândalos, destruindo o que achavam pela frente”.



“Achamos que houve falta de segurança”, criticou Lula. “Estas pessoas (…) serão encontradas e serão punidas. Vão perceber que a democracia garante o direito de liberdade, de livre comunicação e expressão, mas também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para estabelecer a democracia”.







No discurso, o presidente brasileiro decretou “intervenção federal” até 31 de janeiro, com o objetivo de “pôr termo a grave comprometimento da ordem pública no Estado no Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão de prédios públicos”.





20h51 - Forças de segurança recuperam sede do Supremo Tribunal invadida por manifestantes



Efetivos de segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) e as tropas de choque da Polícia Militar do Distrito Federal conseguiram recuperar o controlo da sede do tribunal, em Brasília, que tinha sido invadido por apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro.



Fontes do STF citadas pelo canal brasileiro O Globo disseram que alguns dos assaltantes estavam detidos na garagem do edifício e que a sede está sob o controlo total das autoridades, que já estão a avaliar os danos.







20h49 - MNE português diz que Bolsonaro "tem responsabilidade na situação"



Em declarações à RTP, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, considerou que o ex-presidente brasileiro tem responsabilidade na invasão que ocorreu este domingo em Brasília. "A voz dele é ouvida por estes manifestantes anti-democráticos", considerou.



O MNE português adiantou ainda que está em contacto permanente com o homólogo brasileiro e outras entidades.

20h47 - Santos Silva manifesta "veemente repúdio pelo ataque" ao Congresso



O presidente da Assembleia da República expressou hoje o seu "mais veemente repúdio pelo ataque" ao Congresso do Brasil e manifestou solidariedade em particular ao Senado e Câmara dos Representantes deste país.



"Quero exprimir o mais veemente repúdio pelo ataque ao Congresso do Brasil. Toda a solidariedade às instituições democráticas brasileiras e, em particular, ao Senado e à Câmara de Representantes", escreveu Augusto Santos Silva na sua conta na rede social Twitter.







20h46 - Resposta de Lula será sempre "jogada de risco". A análise de Filipe Vasconcelos Romão



O comentador da RTP para assuntos internacionais destaca a "dimensão simbólica" desta invasão em Brasília, já que os manifestantes ocuparam as três sedes do poder.



Filipe Vasconcelos Romão considera que a resposta de Lula da Silva a estes protestos será sempre "uma jogada de risco" perante a animosidade e polarização na sociedade brasileira.



20h44 - Marcelo Rebelo de Sousa repudia protestos "inaceitáveis" em Brasília



Em declarações à RTP, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a posição portuguesa é de "repúdio por atuações chocantemente inconstitucionais e ilegais". O presidente da República de Portugal expressou ainda "solidariedade total" ao homólogo brasileiro, Lula da Silva, que iniciou o mandato há uma semana.



20h41 - Funcionários esperam Força Aérea para fugir do Planalto



Segundo apurou a CNN Brasil, os funcionários estavam numa reunião no Palácio do Planalto quando os radicais iniciaram a invasão do local e aguardam, neste momento, resgate da Força Aérea Brasileira (FAB) para deixar o edifício.







20h38 - "Dia D". Manifestantes pró-bolsonaro tinham avisado que este fim de semana seria decisivo



Miguel Mâncio, jornalista da agência Lusa, acompanhou nos últimos dias a tomada de posse de Lula da Silva e o acampamento de bolsonaristas em Brasília.

20h30 - Procuradoria-Geral da República do Brasil pediu "a imediata abertura" de uma investigação



O procurador-geral da República (PGR) brasileiro, Augusto Aras, já abriu uma “procedimento investigatório criminal visando a responsabilização dos envolvidos”. Numa nota, Augusto Aras também diz que está a monitorizar e a acompanhar com “preocupação os atos de vandalismo a edifícios públicos que ocorrem em Brasília”.



“Aras mantém contacto permanente com as autoridades e tem adotado as iniciativas que competem à instituição para impedir a sequência de atos de violência”, lê-se na nota.







20h26 - Manifestante arranca porta do gabinete do ministro do Supremo Alexandre de Moraes



Segundo a Globo, durante a invasão ao Supremo Tribunal Federal, a porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes foi arrancada. Uma foto que circula nas redes sociais mostra um manifestante a segurar a porta do lado de fora.







20h17 - Batalhão de Operações Especiais foi ativado



A CNN Brasil avança que terá sido ativado o Batalhão de Operações Especiais (BOPE), unidade de elite da Polícia Militar, para responder à situação em Brasília.





20h15 - André Ventura condena tentativa de subversão das instituições democráticas



O líder do Chega também condenou a tentativa de "subversão democrática" por parte de apoiantes do ex-presidente do Brasil, que invadiram as sedes das principais instituições brasileiras, e pediu a Jair Bolsonaro para serenar os ânimos.



Perante os jornalistas, André Ventura começou por advertir que, no momento em que falava, ainda dispunha de pouca informação sobre estes acontecimentos em Brasília, mas adiantou que, seja qual for o motivo da indignação por Lula da Silva ter chegado a Presidente do Brasil, estes episódios merecem condenação.



"Este é um dia negro e triste para o Brasil. Às vezes, os líderes têm de ir contra os seus próprios movimentos e apoiantes para fazer valer as regras democráticas", declarou.



André Ventura afirmou depois esperar "a defesa da democracia, independentemente de quem esteja em causa" nestes episódios.



"E esse é o apelo que faço [ao ex] Presidente Jair Bolsonaro e ao Partido Liberal [do Brasil] que serene os ânimos e que possa dar às autoridades novamente condições de ocupar os edifícios da democracia brasileira", disse.



O presidente do Chega considerou que se compreende que muitos brasileiros "sintam uma tremenda revolta, injustiça e indignação" após Lula da Silva ter sido empossado presidente do Brasil.



"Eu sinto-o também, mas há que fazer escolhas em democracia: Ou lutamos dentro da democracia instituições; ou, pela força, tenta-se subverter as instituições. Não sabemos o que está a acontecer no Brasil, mas espero, evidentemente, que os nossos aliados não tenham, participação direta nestes factos e não tenham qualquer ação de comando sobre estes factos", salientou.



Caso tenham participação direta nesta invasão, André Ventura advertiu desde já que os criticará, porque "se deve lutar dentro da democracia".



"Estamos a procurar obter informação junto do Partido Liberal, do Brasil, sobre o que se está a passar. Logo que o Chega tenha o quadro mais completo, terá uma reação formal a esta situação, que é delicada, porque o próprio Supremo Tribunal Federal estaria em vias de ser invadido. Ora, isto é a subversão total e não podemos pactuar, por muita raiva e revolta que haja - e eu também a tenho", reforçou.







20h11 - Governo português condena ações de violência e desordem em Brasília



O Governo português, em nota à comunicação social, condenou "as ações de violência e desordem que hoje tiveram lugar em

Brasília, reiterando o seu apoio inequívoco às autoridades brasileiras na reposição da ordem e da legalidade".



O Governo transmite a sua inteira solidariedade à Presidência da República do Brasil, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal, cujos edifícios foram violados nas manifestações anti-democráticas que tiveram lugar esta tarde", lê-se no comunicado.





20h07 - PT e aliado do Governo de Lula pedem intervenção na segurança pública de Brasília



O Partido dos Trabalhadors (PT) brasileiro e aliados do Governo de Lula da Silva pediram uma intervenção na segurança pública do Distrito Federal, onde se localiza a capital, Brasília, palco de violentas manifestações pró-ex-presidente Jair Bolsonaro.



A presidente do PT apelidou de "irresponsável" a resposta das autoridades de Brasília à invasão dos edifícios do poder e da justiça por apoiantes do ex-chefe de Estado Jair Bolsonaro.



"Governo do DF (Distrito Federal) foi irresponsável frente à invasão de Brasília e do Congresso Nacional", escreveu na rede Twitter Gleisi Hoffman, presidente do PT, força política do Presidente Lula da Silva.



"É um crime anunciado contra a democracia, contra a vontade das urnas e por outros interesses. Governador e seu secretário de segurança, bolsonarista, são responsáveis pelo que acontecer", disse a líder do PT.



O senador e líder do Governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, anunciou, também no Twitter, que está, juntamente com Gleisi Hoffman, a pedir ao procurador-geral da República "para que seja decretada intervenção na Segurança Pública do DF".



O presidente nacional do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Juliano Medeiros, disse à Lusa que "em primeiro lugar, é preciso usar toda a força disponível para restituir a normalidade em Brasília".



"Em segundo lugar, é preciso responsabilizar o secretário de Segurança do Distrito Federal pela evidente conivência com esses atos terroristas, e ir mais longe: responsabilizar o governador do Distrito Federal. Ele não pode continuar governando o Distrito Federal ou dialogar com a bancada do PSOL na Câmara Distrital do DF para propor. É vítima do Ibaneis Rocha (governador do DF)", disse o presidente do PSOL, partido de esquerda que apoiou a eleição de Lula da Silva.



20h05 - Pedro Sánchez condena assalto ao Congresso brasileiro



No Twitter, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, deixou “todo o apoio ao presidente Lula da Silva e às instituições livre e democraticamente eleitas pelo povo brasileiro”.



“Condenamos rotundamente o assalto ao Congresso do Brasil e fazemos um apelo ao imediato regresso à normalidade democrática”, vincou.



Todo mi apoyo al presidente @LulaOficial y a las instituciones libre y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño.



20h03 - Presidente da Colômbia pede "reunião urgente" da Organização dos Estados Americanos



O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, manifestou já “toda” a “solidariedade” a Lula da Silva, presidente do Brasil, e ao povo brasileiro.



“O fascismo decide dar um golpe. A direita não conseguu manter o pacto de não violência”, escrveu no Twitter, apelando a uma reunião “urgente” da Organização dos Estados Americanos (OEA).



Toda mi solidaridad a @LulaOficial y al pueblo del Brasil. El fascismo decide dar un golpe.



Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia.



20h00 - Governador de Brasília demite secretário de Segurança



O governador de Brasília, Ibaneis Rocha, decidiu exonerar o secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, segundo a imprensa brasileira.



🚨 Ibaneis manda exonerar secretário de Segurança, Anderson Torres



Ibaneis mandou exonerar Anderson Torres do cargo de secretário de Segurança Pública



Anderson Torres foi ministro da Justiça e da Segurança Pública de Bolsonaro de março de 2021 a dezembro de 2022.







19h57 - Grupo de bolsonaristas interdita Avenida 23 de Maio, na Zona Sul de São Paulo



A

Globo está a avançar que um grupo de bolsonaristas radicais está a interditar os dois sentidos da Avenida 23 de Maio, na altura do parque do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, de acordo com informações da Polícia Militar.





19h53 - Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro apela a protestos "pacíficos"



Sergio Moro já reagiu aos protestos deste domingo afirmando, nas redes sociais, que as manifestações devem pacíficas".



"Invasões de prédios públicos e depredação não são respostas. A oposição precisa ser feita de maneira democrática, respeitando a lei e as instituições", escreveu no Twitter, o antigo ministro da Justiça da Presidência de Jair Bolsonaro.



19h44 - Imagens de manifestantes a invadir edifícios de sedes de poder



As imagens dos protestos e dos momentos em que os manifestantes invadem os três edifícios de poder político e judicial circulam nas redes sociais.



As imagens dos protestos e dos momentos em que os manifestantes invadem os três edifícios de poder político e judicial circulam nas redes sociais.





19h40 - Invasão de bolsonaristas revela "fragilidade na segurança"



Pedro Sá Guerra, o correspondente da RTP no Brasil, confirma que se tratam de manifestantes apoiantes de Jair Bolsonaro, muitos dos quais têm estado acampados em frente aos quartéis generais. O jornalista fala em "descontrolo emocional" por parte dos manifestantes bolsonaristas e que se expressaram sempre revoltados com os resultados das eleições.

19h34 - Supremo com "andar térreo" e "plenário" complemente destruídos





Um vídeo publicado no Twitter pelo repórter brasileiro Renato Souza mostra o prédio do Supremo Tribunal Federal com o piso térreo e plenário destruídos. De acordo com o jornalista, as forças de segurança foram ameaçadas e "documentos oficiais" podem ter sido desviados.







ATENTADOS EM BRASÍLIA: Prédio do STF tem o andar térreo e o plenário complemente destruídos. Servidores da segurança foram ameaçados e documentos oficiais podem ter sido extraviados. Vídeo: George Marques. pic.twitter.com/NAPmiJqvms — Renato Souza (@reporterenato) January 8, 2023

19h28 - Contingentes militares a caminho de Brasília, garante vice-presidente da Câmara dos Deputados





Em declarações à CNN Brasil, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Luciano Bívar, garante que há novos contingentes militares a serem enviados para o Congresso.



Invasão em curso





A invasão do Congresso em Brasília começou depois de os apoiantes radicais do líder da extrema-direita derrotado nas eleições terem convocado um protesto para a Esplanada dos Ministérios. Apesar de a polícia federal ter colocado barreiras de proteção, os manifestantes pro-Bolsonaro avançaram e furaram o cerco policial.







Circulam entretanto imagens dos manifestantes invasores dentro do salão verde do Congresso e da barreira dos polícias na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.







Os manifestantes arrancaram grades para entrar na Praça dos Três Poderes enquanto os agentes tentavam contê-los com spray de pimenta.

Lula está em São Paulo



Lula da Silva, presidente eleito, que os manifestantes não reconhecem como novo chefe de Estado do Brasil, está atualmente em Araraquara, no interior do Estado de São Paulo, onde foi para avaliar o impacto das cheias dos últimos dias na região.





O presidente do Senado brasileiro, Rodrigo Pacheco, repudiou, entretanto, a invasão da sede do Congresso Nacional, defendendo que "devem sofrer o rigor da lei com urgência".





"Na ação, estão empenhadas as forças de segurança do Distrito Federal, além da Polícia Legislativa do Congresso. Repudio veementemente esses atos antidemocráticos, que devem sofrer o rigor da lei com urgência", lê-se numa mensagem divulgada nas redes sociais.





"Conversei há pouco, por telefone, com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, com quem venho mantendo contacto permanente. O governador informou-me que está concentrando os esforços de todo o aparato policial no sentido de controlar a situação", acrescentou o político brasileiro na mensagem difundida nas redes sociais.





Recorde-se que há centenas de militantes radicais fiéis de Bolsonaro acampados em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, desde o dia seguinte às eleições de 30 de outubro, nas quais Lula derrotou Bolsonaro.