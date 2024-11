Vinte pessoas morreram esta segunda feira num ataque israelita contra o campo de Nuseirat, em Gaza. Outras sete perderam a vida no bombardeamento a um café, em Khan Younis, no sul do enclave.

Israel fez ainda uma ofensiva no norte do Líbano, que provocou a morte a 30 pessoas. É um ataque incomum, já que as atenções de Telavive costumam estar focadas no sul do país e na região de Beirute.



Nas últimas horas, registaram-se ainda declarações polémicas do ministro israelita das Finanças que disse abertamente que chegou a hora de anexar a Cisjordânia, depois da vitória de Trump nas presidenciais norte-americanas.