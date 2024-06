Mísseis Himars. Kiev reivindica ataque a alvos russos com armas ocidentais

, escreveu a ministra Iryna Vereshchuk nas redes sociais, frisando que o ataque ucranianoDesde o início da guerra, os países parceiros e apoiantes de Kiev proibiram a Ucrânia de atacar dentro do território russo por medo de uma possível retaliação de Moscovo, limitação que não incluía os territórios ucranianos ocupados pela Rússia.Segundo a imprensa internacional,O alvo militar russo destruído por Kiev localizava-se a cerca de 60 quilómetros da linha da frente da região de KharkivEmbora o Governo ucraniano tenha reivindicado o ataque, não especificou que tipo de armamento utilizou.Esta mudança de política de Washington sobre as condições em que a Ucrânia pode utilizar as armas que recebe coincidiu com a ofensiva lançada pela Rússia em meados do mês passado contra a região ucraniana de Kharkiv, na fronteira com a Federação Russa.

As forças russas abriram uma nova frente depois de cruzarem a fronteira a partir do seu próprio território.



A entrada russa naquela zona do nordeste da Ucrânia despertou preocupação nas capitais ocidentais e em Kiev, que passou a exigir com crescente veemência que fosse permitido neutralizar com as armas recebidas os ataques russos contra Kharkiv, atingindo concentrações de tropas, aviões, sistemas de mísseis e outros alvos russos.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, elogiou a decisão de Joe Biden de permitir alguns ataques em território russo como um “passo em frente” que ajudará as forças ucranianas a defender a região de Kharkiv.