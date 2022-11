Mísseis na Polónia. Pentágono está a reunir informações

Um membro dos serviços de inteligência norte-americanos avançou esta terça-feira que dois mísseis russos atravessaram a fronteira da Ucrânia com a Polónia, matando pelo menos duas pessoas nesse país, membro da NATO. O Pentágono ainda não confirmou o ataque, dizendo estar a reunir informações junto dos parceiros ucranianos no terreno.

Mais atualizações

21h05 - Macron quer discutir crise atual na cimeira do G20





Em comunicado citado pela agência France Presse, a presidência francesa indica que Emmanuel Macron já está em contacto com as autoridades polacadas e que está "a par da situação".







De acordo com o Eliseu, o presidente francês está a ponderar avançar com uma reunião esta quarta-feira sobre esta crise. Emmanuel Macron está na Indonésia, onde participa por estes dias na cimeira do G20, tal como outros parceiros europeus e aliados.







21h00 - "Informações sérias" sobre ataques com mísseis, diz o PM holandês





O primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, indicou esta terça-feira que está em contacto próximo com a Polónia e restantes países da NATO.







"Agora é importante perceber exatamente o que aconteceu. Estamos a acompanhar a situação de perto", indicou o chefe de Governo no Twitter.







Ernstige berichten over raketinslagen en slachtoffers in Polen. We staan in nauw contact met Polen en onze andere NAVO-partners. Het is nu belangrijk om vast te stellen wat er precies gebeurd is. We volgen de situatie op de voet. — Mark Rutte (@MinPres) November 15, 2022





20h54 - Presidente do Conselho Europeu: "Estamos com a Polónia"







O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse esta terça-feira que está "em choque" com as notícias recentes vindas da Polónia.







"Em choque com as notícias de um míssil ou outra munição que matou pessoas em território polaco. Envio as minhas condolências às famílias. Estamos com a Polónia", vincou.





Charles Michel adiantou ainda que está "em contacto" com as autoridades polacas, membros do Conselho Europeu e outros aliados.







Shocked by the news of a missile or other ammunition having killed people on Polish territory.

My condolences to the families.



We stand with Poland.



I am in contact with Polish authorities, members of the European Council and other allies.@AndrzejDuda @MorawieckiM — Charles Michel (@CharlesMichel) November 15, 2022



20h48 - Alemanha "em contacto" com a Polónia e NATO



A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, indicou esta terça-feira que está a acompanhar de perto da situação na Polónia.



Num tweet, a ministra indica que está em contacto com Varsóvia e os aliados da NATO. "Os nossos pensamentos estão com a Polónia, vizinha e aliada próxima", acrescentou.





My thoughts are with #Poland, our close ally and neighbor. We are monitoring the situation closely and are in contact with our Polish friends and NATO allies. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 15, 2022



20h45 – Ministro da Defesa da Letónia defende defesa da Polónia pela NATO



O ministro da Defesa da Letónia, Artis Pabriks, disse que a NATO poderia fornecer defesas aéreas à Polónia e a "parte do território da Ucrânia".



"Uma das possibilidades seria um acordo entre os Estados-membros da NATO e a Polónia sobre o fornecimento de defesa antiaérea adicional, inclusivamente em parte do território da Ucrânia", escreveu o responsável no Twitter.



"Quer tenha sido causada deliberadamente ou inconscientemente, tal situação é inaceitável", acrescentou.





20h36 – MNE português diz que “irresponsabilidade” russa “não ficará sem a devida resposta”



O ministro português dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, classificou como uma "irresponsabilidade por parte do presidente Putin, por parte das autoridades russas" as informações sobre a queda em território polaco de mísseis russos.



"Se se confirmarem estas notícias, eu não tenho ainda conhecimento, confirmação, mas se se confirmarem, representam mais uma irresponsabilidade por parte do Presidente Putin, por parte das autoridades russas e que, naturalmente, não ficará sem a devida resposta", disse à agência Lusa o chefe da diplomacia portuguesa.



João Gomes Cravinho considera que "a solução atual para se inverter e reverter a escalada é a retirada das forças russas dos territórios ocupados desde 24 de fevereiro".



"Portanto, esperamos que a Rússia faça isso de forma voluntária porque já percebemos que no terreno começa a haver condições para a Ucrânia obrigar a Rússia a fazer isso, mesmo que a Rússia não o queira", acrescentou.





20h30 - NATO examina a situação



A NATO diz estar a "examinar" relatórios sobre a queda de mísseis russos na Polónia, avança a Agence France Presse.





20h26 – Estónia “pronta para defender cada centímetro do território da NATO”



A Estónia também já reagiu, considerando as notícias “preocupantes”.



“Estamos a consultar de perto a Polónia e outros Aliados. A Estónia está pronta para defender cada centímetro do território da NATO. Estamos totalmente solidários com o nosso aliado próximo, a Polónia”, escreveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros desse país no Twitter.

Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We’re in full solidarity with our close ally Poland 🇵🇱 — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 15, 2022

20h26 – NATO em silêncio sobre queda de mísseis na Polónia



A NATO ainda não se pronunciou sobre a queda de mísseis russos em território ucraniano, como adianta o correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente.



20h23 - "É preciso aguardar pela confirmação da origem dos mísseis", diz Costa



O primeiro-ministro português reagiu esta terça-feira aos mísseis russos que terão atingido território polaco. António Costa considerou que deve agora apurar-se e esclarecer o que aconteceu.







“É preciso aguardar pela confirmação da origem dos mísseis”, afirmou o chefe de Governo português. “Vamos aguardar novas informações”, acrescentou.







20h18 – Zelensky: "Já tínhamos avisado que as ações russas não estavam limitadas à Ucrânia”



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já reagiu às notícias. "Já tínhamos avisado há muito tempo que as ações russas não estavam limitadas à Ucrânia", declarou.



Para o líder, os ataques com mísseis russos no território da NATO significam "uma escalada muito significativa" na guerra, defendendo que é necessário avançar com ações.







"Quanto mais a Rússia sentir impunidade, mais ameaças haverá para qualquer um que esteja ao alcance dos mísseis russos. Para disparar mísseis em território da NATO. Este é um ataque de mísseis russos à segurança coletiva! Esta é uma escalada muito significativa. Devemos agir", salientou o chefe de Estado ucraniano numa mensagem na rede social Telegram.







20h10 - Ministério da Defesa da Rússia nega ataque



O Ministério da Defesa da Rússia já veio negar que mísseis russos tenham atingido o território polaco, descrevendo os relatos como "uma provocação deliberada com o objetivo de agravar a situação".



"Não foi realizado nenhum ataque pela Rússia a alvos perto da fronteira da Polónia”, garante o Ministério em comunicado, acrescentando que os destroços alegadamente encontrados no local "não têm nada a ver com armas russas".





20h08 - As reações da Húngria e da Letónia











Já o ministro da Defesa da Letónia, Artis Pabriks, escreveu no Twitter que “o criminoso regime russo disparou mísseis que atingiram não apenas os civis ucranianos, mas também o território da NATO na Polónia”.



My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime. — Artis Pabriks (@Pabriks) November 15, 2022

“A Letónia apoia totalmente os amigos polacos e condena este crime”, acrescentou, dando as condolências as “irmãos de armas polacos”.

20h05 - Pentágono ainda não confirmou ataque

20h00 – PM polaco convocou reunião urgente

Mísseis terão caído na Polónia na mesma altura em que Ucrânia foi atingida

O Pentágono declarou que ainda não pode confirmar as informações sobre os dois mísseis.O Pentágono disse ainda que os EUA farão todos os esforços para proteger a Polónia caso se tenha realmente tratado de um ataque por parte da Rússia. “Estamos muito confiantes em quaisquer medidas de proteção que tenhamos de tomar”, frisou Patrick Ryder, porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA, em conferência de imprensa esta tarde.O Pentágono declarou ainda que aguarda que os parceiros ucranianos forneçam atualizações sobre o que está a acontecer no terreno. Nessa altura haverá uma “discussão robusta sobre as necessidades de segurança da Ucrânia”, adiantou Ryder.O primeiro-ministro da Polónia, Mateusz Morawiecki, convocou uma reunião urgente do Comité para Assuntos de Segurança e Defesa Nacional, afirmou o porta-voz do governo, Piotr Müller, no Twitter.Müller não referiu o que será discutido pelo comité, mas os órgãos de comunicação polacos estão a avançar que a reunião está relacionada com a explosão na fronteira da Polónia com a Ucrânia.Está igualmente a decorrer uma reunião do Conselho de Segurança Nacional polaco.Enquanto isso, estão a ser divulgadas na internet imagens de destroços e de um veículo capotado no local, perto da cidade polaca de Przewodow.Os mísseis atingiram a cidade polaca na mesma altura em que o oeste da Ucrânia foi também atingido.Esta terça-feira, a Rússia bombardeou cidades e instalações de energia por toda a Ucrânia, incluindo em Lviv, cidade no oeste do país que fica perto da Polónia.De acordo com a Força Aérea ucraniana, a Rússia disparou esta terça-feira sobre as infraestruturas de produção de energia elétrica de várias regiões ucranianas "cerca de" 100 mísseis, causando cortes de eletricidade, além de ter atingido igualmente zonas residenciais e feito pelo menos um morto na capital ucraniana, Kiev.Mais de sete milhões de habitações da Ucrânia estão sem eletricidade após os novos bombardeamentos russos.