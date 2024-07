Comissão de Atletas Olímpicos felicita os 73 portugueses apurados

A poucas horas do início da cerimónia de abertura, em comunicado, a CAO felicitou os 73 portugueses que conseguiram obter a qualificação para Paris2024, em 15 modalidades.

"A Comissão de Atletas Olímpicos (CAO) tem o orgulho de felicitar os 73 atletas que lograram a qualificação num ciclo atípico e em contexto internacional desafiante. A presença em Paris2024 é fruto do trabalho, esforço e dedicação destes atletas, assim como das suas equipas e famílias", lê-se.

O organismo, liderado pela antiga nadadora Diana Gomes, que será adida em Paris2024, lembra que estes são os "Jogos da paridade de género" e que, pela primeira vez, a Missão portuguesa "é composta por mais elementos do sexo feminino do que do sexo masculino".

"Assinalamos igualmente a elevada percentagem de atletas com frequência universitária ou estudos universitários concluídos, numa clara demonstração de uma preocupação em preparar atempadamente o futuro pós-competição", refere.

A CAO deixou ainda uma "palavra de força" e o "agradecimento e reconhecimento" para todos aqueles que, "pelos mais diversos motivos, não chegaram ao tão almejado objetivo" de estar em Paris2024.

"Desejamos aos nossos atletas os maiores sucessos nas competições e encorajamos todos os portugueses a apoiarem a equipa Portugal, que, certamente, dará o seu melhor para representar com orgulho e dignidade o nosso país", conclui a CAO.

Os Jogos Olímpicos Paris2024 disputam-se até 11 de agosto.