Paris diz adeus aos Jogos Olímpicos

Num espetáculo de luzes e música, Paris 2024 cumpriu a sua missão, juntando todos os países que fizeram parte destes Jogos Olímpicos. Depois do hino nacional de França, o desfile das bandeiras juntou centenas de atletas.



Portugal esteve representado por dois medalhistas: Iúri Leitão e Patrícia Sampaio foram os porta-estandartes e elevaram a bandeira portuguesa naqueles que se tornaram nos melhores Jogos Olímpicos de sempre da comitiva portuguesa.





Ao som de "Champs-Elysées", o Stade de France cantou a uma só voz e com centenas de atletas a música mais mexida fez de 70 mil apenas um. "We Are The Champions" também fez a sua aparição e a cerimónia transformou-se num concerto.Foram dadas as medalhas da maratona feminina, com a neerlandesa Sifan Hassan a subir ao lugar mais alto do pódio.



Os voluntários também tiveram um papel de destaque nesta cerimónia. Após subirem a palco principal, o Stade de France reservou uma ovação para os que permitiram que os jogos se realizasem a bom ritmo durante mais de 15 dias.





As luzes caíram e o Stade de France fez uma ode à Grécia Antiga, casa dos primeiros Jogos Olímpicos. Jogos de luzes, música a compasso e uma coreografia a fazer lembrar os deuses gregos.



No fim, os anéis Olímpicos subiram e foram agraciados com fogo de artifício. Seguiu-se um momento musical com Phoenix e Kavinsky a animarem as hostes.



Os grandes organizadores destes jogos também subiram ao palco ao lado de Thomas Bach, exaltando a união de França, uma França Olímpica. E pediram que também os atletas paralímpicos tenham o mesmo tipo de entusiasmo daqui a duas semanas.

Assim, terminam mais umas olimpíadas. Paris foi a anfitriã, nuns jogos que não deixaram de estar sob polémica, especialmente pela questão da utilização do Rio Sena.



No entanto, o poder do desporto, dos atletas e do olimpismo deixam uma imagem de uns Jogos de sucesso.



Daqui a quatro anos, em 2028, Los Angeles será o novo palco olímpico de um evento que durante duas semanas consegue unir uma boa parte do mundo.