Ciclista Leangel Linarez conquista Clássica de Viana do Castelo

Após os 171,4 quilómetros entre Mazarefes e Viana do Castelo, Linarez impôs-se em 4:09.51 horas, o mesmo tempo do argentino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé) e do português Fábio Costa (Anicolor-Tien21), segundo e terceiro, respetivamente.



A vitória final foi discutida por um grupo reduzido de 21 ciclistas, que chegaram isolados do restante pelotão, numa corrida que terminou com uma média de 41,2 km/h.



João Martins (Rádio Popular-Paredes-Boavista) foi o melhor jovem, João Silva (Óbidos) venceu na montanha, Rui Silva (Porminho Sub-23) foi o melhor nas metas volantes e Miquel Valls (GI Group Holding-Simoldes-UDO) no pavê, com a Anicolor-Tien21 a triunfar coletivamente.