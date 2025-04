Vitórias repartidas no arranque do Iberian Supercars

Na primeira das duas corridas do dia, que contou com chuva, o campeão em título, César Machado, fazendo equipa com Rafael Lobato, bateram Mathieu Martins e Roberto Faria (Aston Martin), que foram segundos, e Filip Vava e Guillhermo Aso (Mercedes), que foram terceiros.



Na segunda corrida desta prova disputada no Autódromo Internacional do Algarve a chuva deu tréguas, mas o arranque foi feito ainda com o asfalto molhado. Francisco Abreu e Francisco Mora venceram, com Mathieu Martins e Roberto Faria a terminarem novamente em segundo, seguidos de Bruno Pires e Mark Kastelic (Mercedes).



Após as duas primeiras corridas, Mathieu Martins e Roberto Faria lideram o Campeonato de Pilotos de GT4.



A próxima prova do Campeonato de Portugal de velocidade disputa-se em Vila Real de 04 a 06 de julho.