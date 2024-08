Masai Russell vence 100 metros barreiras, Camacho-Quinn de bronze

Masai Russell, que detinha a melhor marcado ano (12,25), venceu a final em 12,33 segundos, apenas com um centésimo de vantagem sobre a francesa Cyréna Samba-Mayela, campeã da Europa em Roma2024, segunda classificada, com o tempo de 12,34.



A recordista olímpica Camacho-Quinn, vencedora em Tóquio2020, não foi além do terceiro lugar, em 12,36, com sete centésimos de vantagem sobre a neerlandesa Nadine Visser e a norte-americana Grace Stark, quarta e quinta classificadas, respetivamente.



A nigeriana Tobi Amusan, que estabeleceu em 12,12 o recorde do mundo, em 24 de julho de 2022, foi eliminada nas semifinais.