Hamish Kerr é o campeão do salto em altura, após desempate

Hamish Kerr é o novo campeão olímpico do salto em altura, com o título de Paris2024 a ser hoje decidido apenas no desempate, entre o neozelandês e o norte-americano Shelby McEwen, que ficou com a prata.

Ao contrário do que aconteceu em Tóquio2020, hoje, no Stade de France, os dois primeiros não se entenderam para a repartição do primeiro lugar e, após não passarem 2,38 metros, com um percurso igual em termos de derrubes, seguiram para desempate por 'jump off'.



Voltaram a saltar cada um a 2,38 metros, ambos falhados, o mesmo sucedendo depois a 2,36. Com a fasquia a descer mais dois centímetros, neste sistema de desempate, Kerr passou 2,34 e McEwen falhou.



Um dos campeões de Tóquio2020, oMutaz Essa Barshim, do Qatar, passou 2,34 e ficou com a medalha de bronze, ele que também tem os 'três metais' em Campeonatos do Mundo.



O outro campeão de há três anos, o italiano Gianmarco Tamberi, competiu diminuído por problemas renais, que hoje mesmo o levaram a passar pelo hospital, não lhe permitindo melhor que o 11.º lugar, com 2,22.