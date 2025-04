Portugal com quatro nadadores no Europeu de natação artística no Funchal

Segundo a convocatória hoje divulgada, na prova que vai decorrer de 02 a 05 de junho na Madeira estarão presentes a dupla do Fluvial Portuense composta por Carvalho e Dubini, em dueto técnico e dueto livre, e Faria e Ascenso, do Gesloures, regressam aos mistos.



A dupla estará presente no dueto técnico misto e ao dueto livre misto em que estrearam o país em campeonatos da Europa em 2024, logo com um quinto lugar, em Belgrado.



De fora da convocatória estão Maria Beatriz Gonçalves e Cheila Vieira, a dupla portuguesa mais cotada de sempre, depois do 11.º lugar em dueto técnico nos Mundiais de 2024, o melhor resultado luso da história, assim como o quarto lugar nos Europeus desse ano, também o melhor registo histórico nesta competição.



De resto, Anna Luiza Carvalho foi também convocada, hoje, para os Europeus de juniores, estes em Atenas, entre 25 e 29 de junho, a par de Maria Fonseca, Margarida Castro e Rodrigo Carvalho, todos do Fluvial, com Inês Berlinchas e Mafalda Paula como suplentes.