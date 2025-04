Portugal campeão das Sevens Challenger Series

Após terminar a primeira etapa em quinto lugar, na Cidade do Cabo, Portugal venceu o segundo torneio, também na capital sul-africana, e o terceiro, agora, na Polónia, somando um total de 52 pontos.



Os ‘lobos’ ficaram à frente da Alemanha, que, ao classificar-se em terceiro lugar em Cracóvia, terminou com os mesmos 52 pontos, mas não venceu qualquer etapa da competição. O Canadá, quarto classificado na terceira e última etapa, completou o pódio, com 48 pontos.



Portugal já tinha assegurado, no sábado, a qualificação para o play-off de acesso às World Rugby Sevens Series, ao apurar-se para as meias-finais da etapa de Cracóvia, o que garantia, desde logo, um dos quatro primeiros lugares das ‘Challenger’.



Hoje, os ‘lobos’ venceram a Alemanha por 24-17, nas meias-finais, com três ensaios de Fábio Conceição e um de Manuel Fati, uma transformação de Bernardo Valente e outra de Manuel Vareiro.



Na final, Portugal derrotou a seleção de Samoa por 24-19, com dois toques de meta de Fábio Conceição, um de Manuel Vareiro e outro de Frederico Couto, dois dos quais transformados por Vareiro.



As World Sevens Challenger Series 2025, que foram compostas por duas etapas na África do Sul e uma na Polónia, são o primeiro patamar do apuramento para o Circuito Mundial de Sevens da World Rugby.



Apenas as oito melhores seleções do agregado das duas etapas da Cidade do Cabo, disputadas nos dois primeiros fins de semana de março, seguiram para o torneio de Cracóvia, na Polónia, que se teve início na sexta-feira.



As quatro melhores seleções no final das três etapas, Portugal, Alemanha, Canadá e Samoa, apuraram-se para o play-off das World Sevens Series, que se disputa em Los Angeles, Estados Unidos, em 03 e 04 de maio.



O torneio dos Estados Unidos será disputado pelos quatro últimos classificados do Circuito Mundial e os quatro apurados das 'Challenger' e apura as quatro melhores seleções para o Circuito Mundial da World Rugby na próxima época.



Portugal procura recuperar um lugar no Circuito Mundial, onde foi seleção 'residente' entre 2012 e 2016.