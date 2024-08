Entrevista à RTP. Pichardo gostaria de continuar mas não esconde desmotivação

Pedro Pablo Pichardo, vencedor da medalha de prata no triplo salto dos Jogos Olímpicos Paris 2024, disse à RTP que não sabe se vai continuar no desporto devido à falta de motivação.

O atleta que já tinha criticado a falta de apoio de Portugal à prática desportiva, sublinha que no atletismo existe uma falta de investimento no material de treino, de recursos humanos e de infraestruturas que tornam difícil acompanhar as condições dos atletas estrangeiros.



"O país quer títulos quer medalhas olímpicas mundiais mas infelizmente não nos apoia e só se lembra de nós quando chega a esta altura", criticou Pablo Pichardo.



Um dos atletas mais medalhados de sempre apontou também a falta de condições financeiras que não permite aos atletas dedicarem-se a 100 por cento ao desporto.



"Temos no nosso país atletas que recebem muito muito pouco valor e que têm de andar à procura de um ou dois empregos e não se conseguem dedicar a 100 por cento ao que é o desporto".