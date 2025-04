Comunicado do Benfica a seguir ao jogo "não é eficaz", diz candidato João Diogo Manteigas

Escutado esta tarde na Antena 1, o candidato à presidência dos encarnados deixa claro que a comunicação do clube não tem sido eficiente.João Diogo Manteigas diz que o Benfica deve ser pró-ativo e não reativo e que a comunicação constante só beneficia o clube.Dentro de campo, o Benfica está empatado com o Sporting na frente do campeonato e, por isso, em Guimarães, na próxima jornada, só a vitória importa para a equipa de Bruno Lage.De hoje é notícia o facto de Portugal não levar qualquer árbitro ao Mundial de Clubes nem para videoárbitro. A FIFA nomeou 35 árbitros principais e 58 assistentes, com 24 a exercerem as funções de videoárbitro (VAR). Um dado que também merece o comentário de João Diogo Manteigas.A arbitragem no olho do furacão. A Antena 1 tentou contactar o presidente da associação de classe que declinou o convite.Já hoje o presidente da Mesa da Assembleia Geral dos encarnados disse que os erros que têm sido cometidos não têm explicação.Ouvido pela Antena 1 José Pereira da Costa diz ainda que este tipo de erros são mais difíceis de compreender numa altura em que existe vídeoarbitragem.