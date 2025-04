Benfica na final feminina de voleibol

A formação encarnada, que já tinha triunfado nos dois primeiros embates, por 3-2 (25-21, 25-18, 21-25, 21-25 e 15-8) na Luz e por 3-0 (25-17, 27-25 e 25-20) no Dragão, ganhou com os parciais de 25-22, 20-25, 25-17 e 25-23.



Desta forma, o conjunto comandado por Rui Moreira deixa as campeãs pelo caminho e continua na corrida a um título que o clube encarnado pode voltar a arrebatar 50 anos depois – em 1974/75, somou o nono cetro, forma consecutiva, desde 1966/67.



Na final, o Benfica ainda não tem adversário, mas o Sporting de Braga colocou-se mais perto da final, ao bater fora o Sporting, vencedor da fase regular, por 3-2, pelos parciais de 23-25, 25-22, 22-25, 25-15 e 15-13).



As "arsenalistas" lideram, assim, a meia-final por 2-1, pois as "leoas" tinham vencido o primeiro jogo, no João Rocha, por 3-2 (25-19, 20-25, 25-16, 24-26 e 15-10), mas as bracarenses responderam com um 3-0 caseiro (25-19, 25-20 e 25-19).



O quarto jogo está marcado para domingo, pelas 15h30, em Braga, onde as anfitriãs podem selar o apuramento para a final em caso de triunfo. Se o Sporting ganhar, a "negra" é no João Rocha, na próxima quinta-feira, 17 de abril, pelas 20h00.