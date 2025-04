Portugal vence Afeganistão e acede à final do torneio de futsal em Marrocos

No Complexo Mohammed VI, em Rabat, os bicampeões europeus chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Carlos Monteiro e Pedro Santos, ambos aos 10 minutos.



Os afegãos ainda reduziram aos 33 minutos, quando o capitão Mahdi Norowzi marcou de livre, após a expulsão do guarda-redes luso André Correia, que jogou a bola com a mão fora da área, mas Portugal fixaria o triunfo perto do fim, com Carlos Monteiro a ‘bisar’.



O ala Mamadú Turé e o fixo Ricardo Lopes estrearam-se pela seleção portuguesa, que chegou aos 175 internacionais ‘AA’ na história e fica à espera do desfecho da outra meia-final, na qual Marrocos, tricampeão africano, e China medem forças.



A final do torneio preparatório está agendada para domingo, às 20:00, três horas depois do jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, sempre no Complexo Mohammed VI.



Vencedor em 2018 e 2022, Portugal está qualificado pela 11.ª vez, e 10.ª seguida, para a fase final do Campeonato da Europa, cuja 13.ª edição será coorganizada por Letónia e Lituânia, entre 18 de janeiro e 08 de fevereiro de 2026.