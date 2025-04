Benfica bate recorde nacional dos 4x100 metros estilos em natação

O anterior máximo, 01,61 segundos mais lento, pertencia já aos encarnados, conseguido precisamente há três anos, com os 03.42,94 de Miguel Nascimento, Rafael Mimoso, Diogo Ribeiro e Diogo Costa, também no Jamor.



No último dia de competição, destaque para o olímpico Diogo Ribeiro que somou ainda os títulos dos 100 metros livres, em 48,65, e 100 mariposa, em 51,79, neste caso a escassos dois centésimos do mínimo para o Mundial de Singapura, entre 27 de julho e 03 de agosto.



Durante os quatro dias de competição, foram batidos 18 recordes nacionais, com destaque para os máximos absolutos dos nadadores do Vitória de Guimarães João Costa, nos 50 costas, com 20,25 segundos, e Alexandre Amorim nos 50 bruços, com 28,03.