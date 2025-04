Filipe Albuquerque em sétimo na abertura das European Le Mans Series

Albuquerque, que fez equipa com Ferdinand Habsburg e Cem Bölükbaşı no Oreca da Nielsen Racing, largou do 13.º lugar, cortou a meta a 11,996 segundos dos vencedores, o Oreca da AF Corse pilotado pela tripla François Perrodo/Mathieu Vaxiviere/Alessio Rovera.



“Estávamos bem na fase inicial, mas, depois, uma vibração na roda da frente obrigou-nos a entrar nas boxes mais cedo para resolver o problema e perdemos a estratégia que tínhamos definido. Isso aliado a uma notória falta de andamento foi fulcral para o desfecho que esteve longe do que pretendíamos”, disse Filipe Albuquerque, que foi nono da geral.



Depois disto, há que trabalhar na performance do carro, para que tudo esteja em perfeita sintonia para a próxima jornada: “Vamos analisar todos os dados e procurar evoluir para estarmos mais competitivos nas próximas jornadas. Foi um começo atípico, que não espelha o trabalho que temos vindo a fazer. Como equipa somos fortes”, concluiu o piloto de Coimbra.



Já Manuel Espírito Santo (CLX Motorsport) foi obrigado a desistir na última hora de corrida por problemas mecânicos no seu Oreca.



“A 20 minutos do final, o motor sobreaqueceu, começámos a perder lugares atrás de lugares, e tivemos de desistir. Foi uma sensação muito estranha ver aquilo a acontecer. Num momento a vitória ao nosso alcance e no momento seguinte tudo desmorona”, explicou Manuel Espírito Santo.



A próxima jornada do ELMS acontece em 3 e 4 de maio, no circuito francês de Paul Ricard.