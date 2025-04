Josep Garcia e Zachary Pichon venceram GP de Portugal de Enduro

Depois de Josep Garcia se ter imposto no sábado, este domingo foi a vez de Zachary Pichon, filho do antigo campeão mundial de motocrosse Michael Pichon, bater a concorrência, deixando o italiano Andrea Verona (GasGas) em segundo lugar, a 2,75 segundos, com Josep Garcia a ser terceiro, a 10,63.



Pichon, que tinha sido segundo no sábado, terminou, por isso, o fim de semana na frente do Mundial, com 37 pontos, mais dois do que Garcia, que é segundo.



Francisco Leite (Sherco) foi 14.º na classe Youth, enquanto Joana Gonçalves (Husqvarna) foi oitava entre as mulheres.



A próxima ronda será o GP de Espanha, de 02 a 04 de maio.