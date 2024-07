Morreu Roland Dumas, antigo ministro e confidente de François Miterrand

Dumas foi chefe da diplomacia francesa entre 1984-86 e 1988-93 e em 1995 foi nomeado presidente do Conselho Constitucional pelo próprio Miterrand.

No entanto, foi também um dos rostos menos populares do `Miterrandismo`, uma vez que era frequentemente encarregado de tarefas designadas como "razão de Estado", tanto dentro como fora do país.

Nos últimos anos destacou-se por algumas ações controversas, particularmente aparições junto de figuras da extrema-direita ou referências à suposta origem judaica de alguns elementos do Governo.