Myanmar. Aung San Suu Kyi condenada a mais três anos de prisão por tribunal militar

Esta é a mais recente de uma série de sentenças. Com 77 anos, a ex-governante destituída pela junta militar em Myanmar já tinha sido condenada por crimes relacionados com fraude e corrupção. Enfrenta agora uma pena total de prisão de 23 anos.





o mesmo tribunal militar sentenciou com igual pena o seu conselheiro Sean Turnell, economista australiano da Universidade Macquarie, em Sydney. Ambos se declararam inocentes das acusações de violar a Lei do Segredo de Estado, crime para o qual está prevista uma sentença máxima de 14 anos. Para além da condenação de Suu Kyi, Nobel da Paz em 2021,economista australiano da Universidade Macquarie, em Sydney.





De acordo com os media estatais, Turnell tinha em sua posse documentos com informações secretas do Estado e teria tentado sair do país.





"Três anos cada, sem trabalho forçado", disse à Reuters fonte familiarizada com o processo, a coberto do anonimato.







O economista foi detido poucos dias depois do último golpe militar e está preso há quase dois anos. Turnell também foi acusado de crimes associados à imigração, razão pela qual ainda pode ver somados à pena mais cinco anos de prisão. Suu Kyi, Turnell e muitos outros membros da equipa governativa estão entre os milhares presos desde que os militares derrubaram o governo eleito num golpe, no início de 2021.





A Austrália já pediu a libertação de Turnell. "O Governo australiano rejeitou consistentemente as acusações contra o professor Turnell e rejeita a decisão judicial de hoje e pede a sua libertação imediata", reagiu, em comunicado, a ministra australiana das Relações Exteriores, Penny Wong.





Vicky Bowman, ex-embaixadora do Reino Unido em Myanmar, que serviu como principal diplomata de Londres na antiga Birmânia, entre 2002 e 2006, e o marido foram também acusados de crimes de imigração.em Yangon.Desde que a junta militar voltou a tomar o poder em Myanmar ase a, nomeadamente nos julgamentos à porta fechada, alertam as organizações de Direitos Humanos e observadores.