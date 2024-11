"Não se encontrou nada". Marcelo aceita escala em Lisboa de navio associado a armas para Israel

“Acabei de falar com o senhor ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que tinha tentado falar comigo durante a cerimónia militar, até para me falar de um comunicado que estava para sair ou tinha acabado de sair e o que se passa é que”, começou por assinalar Marcelo Rebelo de Sousa, em Vila Viçosa, à margem do encerramento das comemorações dos 50 anos do Estado-Maior-General das Forças Armadas., prosseguiu.

Segundo o chefe de Estado, Paulo Rangel “também explicou que o mesmo navio parou em vários portos, nomeadamente espanhóis, Barcelona e Valência, e Casablanca, em Marrocos”.

O navio foi fotografado na noite de sábado pelo repórter de imagem da RTP António Antunes. Questionado sobre o alegado envolvimento do porta-contentores em causa - NYSTED MAERSK – num “esquema dissimulado de abastecimento de material militar norte-americano a Israel”, como denunciaram o movimento BDS e o Bloco de Esquerda, Marcelo desvalorizou.



“Isso não se sabe. Sabe-se que ele, para cá, carregou o que não era armamento e foi isso que o Governo me explicou. Agora, o que vai fazer daqui a três dias, a dez dias, a um ano ou dois anos ou três anos, no âmbito da atividade da empresa, isso Portugal, na altura devida, se encontrar razões para estar preocupado e considerar que é censurável, pode então tomar medidas”, rematou o presidente.

BE e PCP questionam

O porta-contentores com pavilhão de Hong Kong fez, este fim de semana, uma escala no Porto de Lisboa depois de ter largado de Casablanca, em Marrocos, na última quarta-feira.. Abandonou entretanto a capital portuguesa.O Bloco de Esquerda pediu esclarecimentos urgentes ao Governo sobre este caso, lembrando queArgumentos reforçados no sábado, em entrevista à RTP3, pelo líder parlamentar do partido, Fabian Figueiredo: “O Governo está errado. O Estado espanhol não autorizou que este navio atraque em Algeciras porque ele tem estado envolvido no transporte ilegal de armamento dos Estados Unidos para Israel”., enfatiza o partido, apontando que o porta-contentores tem feito “em permanência a rota Algeciras-Israel”.

Na semana passada, ainda segundo o Bloco, o Governo espanhol proibiu a utilização do Porto de Algeciras por outro dos navios “integrados neste esquema, o MAERSK DENVER, vindo dos Estados Unidos da América e agora estacionado em Tânger, Marrocos”.

O navio com escala em Portugal teria “chegada prevista a Algeciras no dia 9 de novembro (plausivelmente para receber a carga do MAERSK DENVER para a reconduzir a Israel)”, mas “foi reorientado também para Tânger”.

"Este navio prevê partir na manhã de amanhã, 10 de novembro, sem efetuar qualquer carga. Em resposta a pedido de esclarecimento, foi-nos reconfirmado que não é transportada qualquer carga militar, armamento ou explosivos", afiançava no sábado o Governo, em comunicado citado pela agência Lusa, apoiando-se no manifesto do porta-contentores.



Por seu turno, em requerimento igualmente submetido à Assembleia da República,. É sabido que, depois de Lisboa, o navio se dirige para Tânger, prosseguindo a rota para leste em direção a Israel”, referem ainda os comunistas.“Em comunicado divulgado nesse mesmo dia, o Governo Português justificou a autorização dada para a acostagem do navio com o facto de não transportar. Nesse comunicado descreve-se circunstanciadamente a carga do navio descarregada no porto de Lisboa, somando no total 144 contentores. Acrescenta-se ainda que o navio transporta, lê-se no requerimento do Partido Comunista.. Desde logo, a razão pela qual o navio foi impedido de acostar no porto espanhol de Algeciras. Em segundo lugar, a rota subsequente do navio. Se for verdade que o navio se prepara para carregar material militar com destino a Israel, a descarga em Lisboa afigura-se como uma operação indispensável, permitindo libertar o navio para o transporte de armas e munições. Por fim, a origem dos três contentores com material aeronáutico a bordo do navio e alegadamente com destino aos EUA, sendo certo, como o comunicado do Governo reconhece, que o navio esteve no porto de Haifa no dia 25 de outubro”, enumera o PCP.Entrevistada, na tarde deste domingo, na RTP3, a líder parlamentar comunista, Paula Santos, reforçou a ideia de que o Ministério das Infraestruturas e Habitação não esclareceu todas as dúvidas no comunicado da véspera.", observou a deputada do PCP.. E bem sabemos, segundo aquilo que tem vindo a ser tornado público, que este navio vai prosseguir para Tânger e o seu destino é até Israel. Portanto,, acentuou.A decisão do Governo de PSD e CDS-PP levou a protestos , nas imediações do Porto de Lisboa, por parte de ativistas defensores da causa palestiniana.

