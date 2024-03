NATO arranca com exercícios em larga escala para proteger novo território nórdico

“O exercício vai demonstrar a capacidade operacional, coesão e vontade da NATO de defender toda a área da Aliança”, escreveram num comunicado as forças militares finlandesas. “Pela primeira vez, a Finlândia vai participar como membro da NATO num exercício coletivo de defesa”, enviando quatro mil soldados, acrescentou.



Tanto a Suécia como a Finlândia desenvolveram laços apertados com a NATO depois da Guerra Fria, mas a adesão à Aliança apenas foi colocada seriamente em cima da mesa após a invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022. Os dois países vizinhos pediram a adesão conjunta em maio desse ano.



Para além destas duas nações, participam nos exercícios em larga escala a Alemanha, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Noruega, Países Baixos e Reino Unido.

Cerca de metade das tropas envolvidas vão realizar exercícios terrestres, com as restantes a treinarem no mar – usando mais de 50 submarinos, fragatas, corvetas, porta-aviões e navios anfíbios – e no ar – com mais de 100 caças, aeronaves de transporte e de vigilância marítima e helicópteros, segundo as forças militares suecas.



“Precisamos de ser capazes de responder a ataques e de travar quem quer que tente desafiar as nossas fronteiras, valores e democracia”, vincou o brigadeiro Tron Strand, da Força Aérea norueguesa, em comunicado. “Com a atual situação de segurança na Europa, o exercício é extremamente relevante e mais importante do que nunca”.



No seu site, a NATO salienta que o norte da Europa “representa uma área importante e estrategicamente localizada” para a Aliança Atlântica e que os exercícios lá praticados “aumentam a prontidão e a capacidade nórdicas de conduzir operações conjuntas de larga escala em condições meteorológicas desafiantes”.



No dia 7 de março, o presidente finlandês, Alexander Stubb, e o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store, vão visitar o local dos exercícios no norte da Noruega.



