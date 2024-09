Netanyahu defende controlo do corredor de Filadélfia para obter libertação de reféns

"Sair de lá não vai trazer os reféns de volta", declarou Netanyahu num discurso em inglês proferido numa conferência de imprensa para a comunicação social estrangeira.

"Se queremos libertar os reféns, temos de controlar o corredor de Filadélfia", defendeu o governante, sublinhando que essa zona serviu durante anos como rota para o contrabando de armas procedentes do Irão, perante a passividade das autoridades egípcias, e que qualquer acordo sem essa cláusula seria uma ameaça para os israelitas, pelo que "não haverá acordo dessa forma".

O discurso, em que Netanyahu afirmou ter pedido pessoalmente perdão às famílias de alguns dos reféns mortos em Gaza, terminou com o primeiro-ministro a repetir, de diferentes formas, que Israel "não abandonará" o corredor de Filadélfia.

"Não vamos sair [da linha divisória] para voltar daqui a 42 dias, quando sabemos que não poderemos regressar", argumentou, referindo-se à duração que teria a primeira fase de um eventual acordo de cessar-fogo com o movimento islamita palestiniano Hamas, com o qual Israel está há quase 11 meses em guerra na Faixa de Gaza.

Segundo a lógica de Netanyahu, só a pressão militar ajudará à libertação dos reféns ainda nas mãos do Hamas e o cessar-fogo de novembro só aconteceu uma vez e o grupo palestiniano "sentiu a pressão".

O chefe do executivo israelita referiu também a morte, na semana passada, de seis reféns em Gaza, que abalou o país e desencadeou protestos nas ruas, sustentando que, se Israel agora cedesse, tal equivaleria a enviar a mensagem de que "matando mais reféns, [o Hamas] conseguirá mais concessões", o que classificou como uma "loucura imoral".

Israel declarou a 07 de outubro do ano passado uma guerra na Faixa de Gaza para "erradicar" o Hamas, horas depois de este ter realizado em território israelita um ataque de proporções sem precedentes, matando 1.194 pessoas, na maioria civis.

Desde 2007 no poder em Gaza e classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel, o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) fez também nesse dia 251 reféns, 97 dos quais continuam em cativeiro, tendo 33 deles entretanto sido declarados mortos pelo Exército israelita.

A guerra, que hoje entrou no 334.º dia e continua a ameaçar alastrar a toda a região do Médio Oriente, fez até agora na Faixa de Gaza pelo menos 40.861 mortos (quase 2% da população) e 94.398 feridos, além de mais de 10.000 desaparecidos, na maioria civis, presumivelmente soterrados nos escombros, de acordo com números atualizados das autoridades locais.

O conflito causou também cerca de 1,9 milhões de deslocados, mergulhando o enclave palestiniano sobrepovoado e pobre numa grave crise humanitária, com mais de 1,1 milhões de pessoas numa "situação de fome catastrófica" que está a fazer vítimas - "o número mais elevado alguma vez registado" pela ONU em estudos sobre segurança alimentar no mundo.

Durante a conferência de imprensa, Netanyahu condenou também a pressão internacional contra Israel pelas suas operações na Faixa de Gaza, salientando que a ofensiva em curso em Rafah - que levou mais de 1,4 milhões de palestinianos a fugir da cidade, até então considerada uma zona segura - e que permite agora o controlo do corredor de Filadélfia, teve muitos críticos, entre os quais os Estados Unidos, seu aliado tradicional.

"Parte da razão pela qual os temos sufocados é para controlarmos a sua máquina de dinheiro, que é a passagem de Rafah", explicou.

O primeiro-ministro israelita acusou também o Hamas de ter "rejeitado" tudo o que foi proposto durante as negociações realizadas sob mediação internacional para alcançar um cessar-fogo em Gaza em troca da libertação dos reféns aí mantidos em cativeiro.

"O Hamas rejeitou tudo, e quando tentamos encontrar uma base para iniciar as negociações, eles recusam [e dizem] que não há nada para discutir. Espero que isso mude, porque quero que estes reféns sejam libertados", declarou Netanyahu na conferência de imprensa, desvalorizando as acusações de que a sua insistência em que Israel mantenha o controlo do corredor de Filadélfia esteja a impedir o êxito das negociações.