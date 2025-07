"Notícias falsas". Casa Branca tenta rebater relatos sobre Trump nos arquivos de Epstein

que o nome de Donald Trump aparecia várias vezes, juntamente com muitos outros de figuras públicas, nos documentos do Departamento da Justiça relacionados com Jeffrey Epstein, no início deste ano, a Casa Branca considerou que as alegações não passavam de "notícias falsas inventadas". "Nada mais é do que uma continuação das notícias falsas inventadas pelos democratas e pelos media liberais, assim como o escândalo Obama-Rússia, sobre o qual o presidente Trump estava certo", disse o porta-voz da Casa Branca. Após o Wall Street Journal ter noticiadoque o nome de Donald Trump aparecia várias vezes, juntamente com muitos outros de figuras públicas, nos documentos do Departamento da Justiça relacionados com Jeffrey Epstein, no início deste ano, a Casa Branca considerou que as alegações não passavam de "notícias falsas inventadas".





Em comunicado, o porta-voz da Casa Branca Steven Cheung acrescentou que "o facto é que o presidente expulsou-o do seu círculo por ser um cretino", numa referência a Epstein.



Segundo o Wall Street Journal, a procuradora-geral americana Pam Bondi disse a Donald Trump numa reunião na Casa Branca em maio que o seu nome constava nos arquivos de Epstein, acrescentando que o presidente dos EUA também foi informado de que "muitas outras figuras de destaque também foram citadas". Bondi também terá informado Trump que os documentos de Epstein incluíam pornografia infantil e informações sobre vítimas que não deveriam ser divulgadas, revela.



Citando altos funcionários do Governo Federal dos EUA, a reportagem revela que os arquivos continham "o que os funcionários consideraram boatos não verificados sobre muitas pessoas, incluindo Trump, que tinham socializado com Epstein no passado". O WSJ observa que ser mencionado nesses documentos "não é sinal de irregularidades".





Durante a sua campanha eleitoral em 2024, Donald Trump prometeu divulgar os arquivos do caso Epstein se fosse reeleito. No entanto, no início deste mês, o Departamento de Justiça e o FBI emitiram um memorando conjunto afirmando que a sua investigação "não revelou provas" que pudessem levar a novas acusações judiciais.





"nada nos arquivos justificava uma investigação ou processo judicial mais aprofundado". Sara Araújo de Almeida - Antena 1 O diretor do FBI, Kash Patel, declarou em comunicado "o memorando divulgado a 6 de julho é consistente com a análise minuciosa conduzida pelo FBI e pelo DOJ". De acordo com a procuradora-geral, Pam Bondi:





Após meses antes ter pedido a divulgação de todos os arquivos do caso Epstein antes de se juntar à nova administração, Kash Patel afirmou que "os criminosos que vazaram informações e os media de notícias falsas tentam incansavelmente minar o presidente Trump com calúnias e mentiras, e esta história não é diferente".





A Administração Trump tem estado sob crescente pressão para divulgar mais informações sobre Jeffrey Epstein, que foi preso por crimes sexuais e morreu na prisão em agosto de 2019, o que foi oficialmente considerado suicídio.





Jeffrey Epstein tinha boas ligações com as elites polítcas e empresariais norte-americanas, incluindo Donald Trump, com que se desentendeu em 2004, dois anos antes de ser preso pela primeira vez.