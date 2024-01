Novos controlos pós-Brexit. É o "preço a pagar" pela liberdade, afirma ministra britânica

Andrea Leadsom, apoiante do Brexit, disse esta quarta-feira que, segundo o jornal The Guardian

À semelhança do que já acontece na outra direção, uma vez que desde que o Reino Unido deixou o mercado único no início de 2021 que as mercadorias britânicas estão sujeitas a controlos por parte da União Europeia.







“Foi muito claro nas discussões sobre o Brexit (...) que iríamos sair do mercado único. O que isso significa é que há alguma fricção no comércio”, declarou a ministra britânica da Saúde, em entrevista à Times Radio, escreve a agência de notícias

Numa altura em que aumentam as preocupações com a entrada em vigor dos novos controlos pós-Brexit sobre as importações de alimentos e bebidas provenientes dos países do bloco comunitário, Andrea Leadsom falou das perspetivas de alargar os acordos comerciais com outros países do mundo.



"As empresas estão habituadas aos custos de fazer negócios. Compreendo que o dia de hoje seja uma grande notícia, porque se trata de algo que finalmente chegou a casa. Mas o facto é que as empresas têm enormes oportunidades noutras partes do mundo, que são o benefício direto da nossa saída da União Europeia”, disse Leadsom à Sky News.







A ministra conservadora, que fez campanha pelo movimento Leave no referendo de 2016, disse estar “extremamente satisfeita com o Brexit. Temos a nossa soberania de volta, controlamos o nosso dinheiro, as nossas leis e as nossas fronteiras", em declarações à LBC News. "O NHS (serviço nacional de saúde britânico) tem consideravelmente mais de 350 milhões de libras (cerca de 409 milhões de euros) por semana e assinámos 70 acordos comerciais", acrescentou.