O que fazer aos arsenais de Assad? Quais são e onde podem acabar as armas do regime

Os riscos de desagregação da Síria são tremendos e a probabilidade do poder vir a cair em mãos de islamitas e de grupos terroristas islâmicos, como a al-Qaeda ou o Estado Islâmico, é elevada.

Nestes "cenários aterradores", como lhes chamou a nova líder da diplomacia europeia, Kaja Kallas, o destino das armas presentes no território, é uma das principais preocupações internacionais, num cenário de vazio e incerteza políticas.







Para evitar que os jihadistas se apropriassem dos arsenais, o exército de Israel agiu com prontidão e destruiu 80 por cento das forças sírias nas primeiras 48 horas após a fuga de Assad para a Rússia. Em duas operações de grande envergadura, incluindo quase 500 ataques aéreos e de artilharia, terrestre e naval, as Forças de Defesa de Israel arrasaram depósitos de mísseis, aviões de combate, veículos armados, radares, baterias antiaéreas, aeródromos, 15 navios e dezenas de locais de produção de armamento, em Damasco, Homs, Tartus, Lataquia e Palmira.



Treze anos de guerra civil inundaram contudo a Síria de armas de todos os tipos e origens, tanto através de contrabando como de fornecimentos legítimos.

Os rebeldes sírios receberam apoio politico, logístico e militar sobretudo dos Estados Unidos e da Turquia, mas também da Arábia Saudita, do Qatar, do Reino Unido, de Israel e dos Países Baixos.

Parte deste equipamento proveio da Líbia, tendo sido transferido após a derrota de Muammar Kadhafi, em 2011, através de serviços de informações ocidentais.



São arsenais atualmente sob controlo e que deverão ser expandidos com o que o exército de Assad tiver abandonado no norte e nordeste do país.



Mas o destino dos armamentos no centro e no sul será mais incerto, uma vez que a lealdade do exército de Assad poderá oscilar e o novo poder em Damasco, de transição, poderá demorar a estender-se ao resto do país.



Assad possuía ainda diversos centros de desenvolvimento e de produção de mísseis e de munições, incluindo armas químicas.



Destino: Ucrânia

Do ponto de vista dos Estados Unidos e da NATO, existem possibilidades atrativas na crise, como, à semelhança do ocorrido com a Líbia.

Os 20 por cento das capacidades regulares sírias que não foram alvo dos israelitas poderão ter assim como próximo destino a Ucrânia, incluindo caças, mísseis balísticos, munições e milhares de blindados.







Um fluxo de armamento, compatível com o ucraniano e de que Kiev necessita desesperadamente para combater as tropas de Moscovo, que poderá vir a ser cedido pelos grupos de combatentes sírios apoiados pela Aliança Atlântica, através da Turquia.





O secretário de Estado da Administração, Antony Blinken aterrou esta quinta-feira em Ancara. A transferência deverá ser um dos tópicos na agenda.







Moscovo também está a movimentar-se. O seu aliado húngaro, o primeiro-ministro Viktor Órban, avistou-se esta quinta-feira em Ancara com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan.





Oficialmente, Órban foi tentar obter um cessar-fogo na Ucrânia. Mas o líder húngaro irá também provavelmente, agora, procurar perceber qual a estratégia que a Turquia irá adotar na Síria, incluindo quanto ao destino a dar às armas de Assad.







Também esta quinta-feira, a Rússia anunciou que estabeleceu contacto com o comité político do grupo rebelde islamita que lidera a aliança armada que derrubou Assad, o Hayat Tahrir al-Sham ou HTS. A agência de notícias Interfax citou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Mikhail Bogdanov, o qual sublinhou o interesse de Moscovo em manter as suas bases militares no país, para continuar a "lutar contra o terrorismo internacional".





Na semana passada, perante o avanço rebelde, o Kremlin ordenou a retirada precipitada dos navios e do submarino que tinha estacionados na base naval de Tartus e dos caças bombardeiros que apoiavam as forças de Assad a partir da base de Hmeimim.







A presença russa na Síria estendia-se contudo por duas dezenas de bases militares e 93 postos de observação, três quartos em áreas governamentais e o restante nos territórios curdos, no norte.





A queda de Assad colocou toda essa colaboração em dúvida. E os Estados Unidos irão tentar tudo para evitar que ela se reestabeleça, incluindo oferecer aos novos senhores de Damasco a possibilidade de se reequiparem com armas norte-americanas e aliadas modernas.

Ameaças químicas e outras





, a tempo de evitar que caiam em mãos de, uma das grandes prioridades para as potências ocidentais e para Israel.

Esta quinta-feira, em Haia, uma reunião dos 41 membros do conselho executivo da OPCW, à porta-fechada, abordou o envio e financiamento de uma equipa técnica para implementar na Síria um processo de identificação, análise e destruição dos processos de produção de armas químicas no país, revelou a embaixadora norte-americana da organização, Nicole Shampaine. A Síria tornou-se membro da OPCW em 2013, ao abrigo de acordo russo, prometendo destruir as suas armas químicas mas, durante os 13 anos de guerra civil, multiplicaram-se os indícios de que as tropas de Bashar al-Assad as usaram contra os seus inimigos e populações civis.







A OPCW supervisionou na última década a destruição de 1.300 toneladas de armas químicas e percursores na Síria, mas muito ficou por fazer.





"Queremos completar a missão e esta é uma oportunidade real para a nova liderança síria colaborar com a comunidade internacional", afirmou Shampaine à entrada para a reunião, na qual afirmou esperar "um grande apoio para aproveitar a ocasião", e "obrigar a Síria a cumprir as suas obrigações ao abrigo da Convenção de Armas Químicas".







O novo poder de transição, em Damasco, já garantiu que irá colaborar. Entretanto, os operacionais iranianos que permaneçam na Síria, poderão estar já a apropriar-se destas armas, transferindo-as para bases no Irão.







Israel afirmou, terça-feira, que as suas ofensivas destruíram os arsenais de armas químicas, uma das piores heranças de Assad. Se foram ou não todos neutralizados é contudo algo que terá de ser avaliado.





A existência de "unidades de desenvolvimento de armas químicas em larga escala não declaradas" e o nível de "produção de armas químicas em dois locais declarados" são duas questões que preocupam a OPCW, referiu em novembro o diretor da organização, Fernando Arias.





"O regime sírio, o regime de Assad, usou armas químicas, usou [gás] sarin, usou repetidamente bombas de barris de cloro, e nunca as declarou à OPCW, nunca as destruiu de forma verificada. Esse é inerentemente uma preocupação de proliferação", lembrou Shampaine.





Outra necessidade será inspeccionar o Centro de Estudos e Pesquisas Científicas e as suas diversas instalações de testes e arquivos, identificando os investigadores a ele associados e tentando impedir a difusão do seu conhecimento.





A missão do Centro, estabelecido em 1971, era pesquisar e desenvolver tecnologia de mísseis e armamento nuclear, biológico e químico.







Em 2012, cientistas e responsáveis iranianos e norte-coreanos começaram a participar das pesquisas e a operar nas bases e locais de testes do CERS para o desenvolvimento de novas armas.







A Síria nunca se tornou uma potência nuclear, contudo, em 2020, soube-se que serviços sírios haviam tentado adquirir na Alemanha tecnologia proibida de armas de destruição maciça, nucleares, biológicas e químicas.



Para quem agarrar





Em ambos os objetivos de Washington, o desvio de armas para a Ucrânia e a neutralização de arsenais químicos sírios e respetiva tecnologia, a rapidez é essencial.







Na terça-feira, dia 10 de dezembro, a Turquia bombardeou em Idlib, no norte, 12 camiões, carregados com mísseis, armamento pesado, dois blindados e caixas de munições, apreendidos pelas milícias YPG, as forças de defesa do povo curdo.



Fonte da Defesa turca referiu que o arsenal havia sido abandonado pelas forças armadas de Assad estacionadas em Qamishli, no nordeste da Síria, perante o avanço dos rebeldes e as ordens, oriundas de Damasco, para não resistirem.





Ações semelhantes de pilhagem e apreensão poderão estar a ocorrer por todo o país, desviadas para o mercado negro e por parte de grupos afetos ao Estado Islâmico ou simpatizantes.







Em causa, sobretudo os equipamentos até há 15 dias afetos às forças de Assad e não destruídos no início desta semana por Israel.