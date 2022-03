Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações





08h15 - Zelensky pede negociações que evitem perdas para várias gerações



O presidente da Ucrânia afirmou hoje ter chegado "a altura" de dialogar sobre "paz e segurança" e advertiu Moscovo que sem este diálogo as consequências para a Rússia vão ser sentidas por várias gerações.



"Negociações sobre paz e segurança para a Ucrânia são a única hipótese para a Rússia de minimizar os danos causados pelos próprios erros", declarou Volodymyr Zelensky, num vídeo publicado na rede social Facebook e filmado à noite, numa rua deserta.



"Chegou a altura de nos reunirmos. É tempo de dialogar. É tempo de restaurar a integridade territorial e a justiça para a Ucrânia", defendeu o chefe de Estado ucraniano.



De outro modo, "as perdas para a Rússia vão ser tais que serão precisas várias gerações para que recupere", avisou.



08h01 - Rússia prossegue ataques, "aproximação" nas negociações de paz



A Rússia intensificou ataques nas cidades ucranianas de Lviv e Kiev, enquanto as delegações dos dois países admitiram uma "aproximação" nas negociações de paz e os líderes dos EUA e da China discutiram a guerra na Ucrânia.



De acordo com uma mensagem difundida pelo autarca na rede social Telegram, os bombardeamentos afetaram Podil, uma zona residencial da capital ucraniana, tendo atingido um infantário e um centro escolar.



Apesar da escalada de tensão, o chefe da delegação russa às conversações com Kiev anunciou ter registado uma "aproximação" das posições sobre a questão de um estatuto neutral da Ucrânia e progressos na relacionada com a desmilitarização do país.



"A questão do estatuto de neutralidade da Ucrânia e a sua não adesão à NATO constitui um dos pontos-chave das negociações, é o ponto no qual as partes aproximaram o mais possível as suas posições", declarou Vladimir Medinski, citado pelas agências russas.



Ponto da situação

A Rússia intensificou no último dia ataques nas cidades ucranianas de Lviv e Kiev, enquanto as delegações dos dois países admitiram uma "aproximação" nas negociações de paz e os líderes dos EUA e da China discutiram a guerra na Ucrânia;

O presidente da Ucrânia afirmou ter chegado "a altura" de dialogar sobre "paz e segurança" e advertiu Moscovo que sem este diálogo as consequências para a Rússia vão ser sentidas por várias gerações.



O chefe da administração militar regional de Sumy, no nordeste da Ucrânia, disse que tropas russas tinham hoje disparado contra um hospital em Trostianets, sem causar vítimas. "Cerca de 4.500 pessoas puderam abandonar a zona de combate na região de Sumy. Ainda há pessoas que querem sair. Isto é especialmente verdade em Trostianets e Krasnopil", disse Dimitri Zhivitskii, de acordo com a agência de notícias ucraniana Ukrinform.