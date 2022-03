Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

10h47 - Odesa acusa Rússia de bombardear subúrbios da cidade



O presidente da câmara de Odesa acusou as autoridades russas de efetuarem ataques a edifícios residenciais na periferia da cidade. O primeiro ataque deste tipo à cidade portuária do Mar Negro.



Gennadiy Trukhanov afirmou que os bombardeamentos não causaram vítimas mortais, apesar de terem provocado um incêndio.



“Estes são edifícios residenciais onde vivem pessoas pacíficas”.









10h38 - "Grande destruição". Ataque russo atinge zona comercial de Kiev



Um ataque das forças russas levado a cabo durante a noite atingiu veículos num parque de estacionamento e provocou uma cratera de vários metros de largura. Morreram pelo menos oito pessoas.



De acordo com os serviços de emergência ucranianos, os bombeiros conseguiram retirar pelo menos um homem dos escombros.

10h22 - Rússia necessita de mais de uma semana para controlar Mariupol



Denis Pushili, chefe da chamada República Popular de Donetsk, afirmou à agência Interfax que as tropas russas vão levar mais de uma semana até controlar a cidade costeira de Mariupol.



“Não acredito que em dois ou três dias, ou mesmo uma semana, consigam o controlo. Infelizmente, não, a cidade é grande”, disse Denis Pushili.





10h12 - Eslovénia vai reabrir a sua representação diplomática em Kiev



A Eslovénia decidiu hoje reabrir a sua representação diplomática em Kiev, depois de a ter encerrado devido à invasão da Rússia, e pediu aos demais países da União Europeia (UE) que façam o mesmo.



"A Eslovénia enviará o seu representante diplomático e a sua equipa para Kiev na próxima semana. Todos são voluntários. Tentamos fazer com que a UE faça o mesmo. A Ucrânia precisa de apoio diplomático direto para que a agressão termine o mais rápido possível e a paz seja alcançada", declarou o primeiro-ministro esloveno, Janez Jansa.



(agência Lusa)







9h55 - Kiev com recolher obrigatório entre as 20h00 de segunda-feira e as 7h00 de quarta-feira







9h46 - Moscovo afirma que conversações ainda não chegaram a bom termo



O Kremlin afirma que as negociações de paz entre Moscovo e Kiev não produziram progressos significativos e apelou aos países que podem exercer influência sobre a Ucrânia para a usarem.



O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou ainda que tinham de ser feitos progressos significativos nas conversações antes de um encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelenskiy.





Dmitry Peskov frisou ainda que o embargo aos produtos petrolíferos russos vai prejudicar a Europa e não os Estados Unidos.





9h30 - Primeiro-ministro israelita afirma que ainda há grandes lacunas para terminar o conflito



Naftali Bennett, que tem tentado mediar o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, revela que, apesar de alguns progressos, continuam a existir grandes lacunas entre as partes.



“Ainda há um longo caminho a percorrer. Porque há questões controversas, algumas delas fundamentais”.





9h14 - Polónia defende que a Suíça deve congelar contas dos oligarcas russos



A Suíça deve congelar as contas dos oligarcas russos e confiscar os seus bens, afirmou o primeiro-ministro polaco.





9h07 - Josep Borrell considera que assalto das forças russas a Mariupol é “um crime de guerra em massa”









"A Rússia está a cometer muitos crimes de guerra, é esse o termo, tenho de o dizer. O que se está a passar em Mariupol é um crime de guerra em massa. Estão a destruir tudo, a bombardear e a matar todos, de uma forma indiscriminada. Isto é algo horrível que temos de condenar nos termos mais fortes. É um crime de guerra em massa", afirmou, à entrada para uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, em Bruxelas.

Apontando que a cidade de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, "vai ser completamente destruída, e as pessoas lá estão a morrer", Josep Borrell, questionado pelos jornalistas sobre a utilização de mísseis hipersónicos pelo exército russo, disse que "sim, a Rússia está a usar todas as suas capacidades militares, e o problema é que estão a usá-las contra os civis".



"Não é uma guerra, é a destruição em massa de um país sem qualquer consideração pela lei da guerra. Porque a guerra também tem leis. Moralmente, já perderam, pois o que estão a fazer é à margem de qualquer lei. Putin merece a mais forte condenação do mundo civilizado", afirmou.

8h57 - Itália, Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido vão reunir



O primeiro-ministro italiano vai reunir hoje com o Presidente norte-americano Joe Biden, o chanceler alemão Olaf Scholz, o Presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, revelou o Governo de Roma.



O telefonema será dedicado à preparação das próximas reuniões da NATA, G7 e Conselho Europeu previstas para a próxima semana.







8h42 - Gennady Timchenko demite-se do conselho de administração da Novatek



Gennady Timchenko, um dos oligarcas aliados de Vladimir Putin, demitiu-se Nocatek.



A Novatek, a maior produtora de gás natural da Rússia, não revelou o motivo da demissão. Timchenko, que fazia parte do conselho de administração desde 2009, recusou-se a comentar.



Timchenko faz parte dos milionários russos próximos de Putin que são alvo de sanções por parte da União Europeia e do Reino Unido.





8h25 - Rússia atingiu instalações militares em Rivne



As forças russas atingiram uma instalação militar na região de Rivne com mísseis de cruzeiro, revelou o Ministério da Defesa da Rússia.



Na sequência de relatos de fuga de amoníaco, a Rússia afirma que não atingiu nenhuma indústria química na Ucrânia.





8h11 - Mais de dois milhões de pessoas fugiram da Ucrânia para a Polónia



2.114.000 pessoas foram deixaram a Ucrânia e entraram na Polónia desde o início da invasão russa.



No domingo, 33.800 pessoas atravessaram a fronteira, menos 16 por cento do que na véspera, revela o correspondente da BBC em Varsóvia.



Algumas das pessoas em fuga já abandoaram a Polónia para outros países. No entanto, as estimativas polacas apontam para que permaneçam no país cerca de 1,2 milhões de pessoas.







8h00 - Autoridades comunicam fuga de amoníaco numa central química no norte. Mais aqui



Uma fuga de amoníaco numa central química em Novoselytsya, no norte da Ucrânia, levou as autoridades locais a apelar hoje à população para procurar abrigo.



O governador da região de Sumy, Dmytro Zhyvytsky, comunicou uma "fuga de amoníaco" nas instalações da empresa Sumykhimprom, que afectou uma área de 2,5 quilómetros à volta da fábrica de fertilizantes.



A dimensão e as causas do incidente ainda não foram apuradas, mas numa mensagem deixada na plataforma Telegram, Zhyvytsky apelou aos residentes para procurarem “abrigos, caves e pisos baixos” para evitarem a exposição.



7h43 - Oito mortos após bombardeamento de centro comercial em Kiev





Pelo menos oito pessoas morreram após o bombardeamento de uma zona comercial na capital ucraniana. De acordo com a agência France Presse, o ataque visou o centro comercial de Retroville, no norte de Kiev.







7h37 - China vai disponibilizar 10 milhões de yuans para ajuda humanitária à Ucrânia





A Cruz Vernelha na China anunciou a doação de mais 10 milhões de yuans (cerca de 1,57 milhões de dólares) para a ajuda humanitária na Ucrânia.







O anúncio foi feito pelo porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Wenbin. Há alguns dias, Pequim já tinha prometido ajuda humanitária a Kiev no valor de 5 milhões de yuans.





7h24 - Forças russas paradas às portas de Kiev, dizem as autoridades britânicas







De acordo com informação dos serviços de inteligência britânicos, as forças russas estão paradas às portas da capital ucraniana. No domingo, os bombardeamentos atingiram várias casas e uma zona comercial da cidade. Pelo menos quatro pessoas morreram.



Ponto da situação





Em Mariupol, cidade cercada há várias semanas pelos russos, a água, alimentação e energia escasseia. Mas os ucranianos continuam a não depor armas. Nas últimas horas, Moscovo exigia uma rendição, comprometendo-se em troca com a abertura de uma passagem segura para que os civis ainda na cidade pudessem sair.





No entanto, as forças ucranianas recusaram-se a sair daquela cidade portuária praticamente destruída.







“Não se pode falar em rendição, deposição de armas. Já informámos o lado russo sobre isto”, afirmou a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshuchuk, em declarações ao canal ucraniano Pravda.





A agência de notícias russa TASS tinha avançado que os residentes de Mariupol teriam até às 5h00 de segunda-feira para responder à oferta das forças russas.



O chefe do centro de controlo da Defesa Nacional Russa, Mikhail Mizintsev, anunciou, citado pela agência espanhola EFE, que todos os elementos do exército ucraniano poderão abandonar a cidade entre as 10h00 e as 12h00 (menos duas horas em Lisboa).





De acordo com a vice-primeira-ministra da Ucrânia, mais de 7.000 civis foram retirados de várias cidades através dos corredores humanitários.





Até ao momento, desde o início da guerra morreram pelo menos 902 civis e 1.459 ficaram feridos. Há nesta altura mais de 3,4 milhões de refugiados, adianta a ONU.