Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

9h27 - As imagens que marcam um mês de conflito



"Numa guerra não há romantismos, há mortos, feridos, deslocados, famílias esventradas, fome, ruína e há a vontade de viver, instinto de sobrevivência! É o ser humano a ser humano". Este é o testemunho deixado nas redes sociais por David Araújo, repórter de imagem da RTP a trabalhar em Kiev. Decorrido um mês desde o início da invasão russa, as Nações Unidas avançam com um balanço de pelo menos 1.035 civis mortos, entre os quais 90 crianças, e 1.650 feridos. De acordo com o Centro Ucraniano para a Segurança Estratégica da Comunicação e da Informação, registaram-se cinco mortes de jornalistas e 148 crimes contra repórteres e meios de comunicação social. Sete destes profissionais ficaram feridos, seis foram raptados e um está dado como desaparecido.

9h16 - Ucrânia afirma que morreram 135 crianças desde o início da invasão



A Procuradoria-Geral da Ucrânia diz que 135 crianças foram mortas e 184 ficaram feridas desde que a invasão russa da começou.



Fazendo uma atualização sobre as baixas recentes, as autoridades dizem que duas crianças foram mortas durante combates ferozes na cidade de Rubizhne, região de Luhansk.



E na quinta-feira, duas crianças de seis e 13 anos foram feridas em Novomykhailivka, região de Donetsk, na sequência de bombardeamentos russos.



Os promotores acrescentaram que três adolescentes - com 13, 14 e 15 anos - foram atingidos por uma mina em Obilne, na região de Zaporizhzhia. Foram levados para o Hospital de Melitopol, onde se encontram internados nos cuidados intensivos.









9h00 - EUA e UE anunciam task force para reduzir dependência europeia do gás russo.







O Presidente dos EUA Joe Biden e a Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen anunciaram um grupo de trabalho conjunto num esforço para que a Europa deixe de ser dependente do petróleo e gás russos.





Os Estados Unidos vão trabalhar sentido de fornecer à Europa pelo menos 15 mil milhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito em 2022, em parceria com outras Nações, disse a Casa Branca.







8h40 - Milhares de pessoas fogem da cidade ucraniana de Boryspil



Segundo o presidente da câmara, cerca de 20 mil pessoas fugiram da cidade, que fica a cerca de 30 quilómetros de Kiev e junto do aeroporto internacional.





8h27 - Ministro ucraniano da Agricultura alerta para preços globais dos alimentos



Mykola Solskyi, que foi ontem nomeado ministro da Agricultura, afirmou que os stocks de cereais na Ucrânia para exportação ascendem a 7,5 milhões de dólares e que os preços globais dos alimentos vão continuar a subir se a situação no país não se resolver.





8h12 - Ministério da Defesa russo afirma ter destruído a maior reserva de combustível do exército ucraniano







O depósito, que está localizado fora de Kiev, foi destruído com um ataque de mísseis Kalibr, disparados do mar.





"Os mísseis Kalibr de alta precisão visavam uma base de combustível (armazenamento) junto da aldeia de Kalinovka, perto de Kiev", afirmou o porta-voz do Ministério da Defesa russo Igor Konashenkov numa declaração.







8h00 - Mísseis atingiram unidade militar perto de Dnipro



O governador regional Valentyn Reznychenko afirmou que as equipas de socorro procuravam sobreviventes nos destroços de uma unidade militar ucraniana nos arredores de Dnipro, depois de dois mísseis terem atingido o local, causado uma “séria destruição”.





7h48 -Ucrânia espera abrir corredor seguro para retirar civis de Mariupol



A vice-primeira ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, revelou que as autoridades têm esperança de conseguir criar um corredor seguro para retirar os civis da cidade portuária de Mariupol em veículos privados.





Aqueles que conseguirem sair de Mariupol encontrarão autocarros à espera na cidade vizinha de Berdiansk que vão transportar até à cidade de Zaporizhzhia.







"Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que os autocarros cheios de residentes de Mariupol cheguem hoje a Zaporizhzhia", disse Vereshchuk.



As repetidas tentativas de arranjar uma passagem segura para fora da cidade portuária do sul, que está rodeada por forças russas, falharam.



Mariupol, que é normalmente o lar de cerca de 400 mil pessoas, tem estado sob forte bombardeamento durante semanas. Civis presos ali têm-se refugiado em caves com pouca comida, energia ou água corrente.





7h39 - Sanções ocidentais não vão influenciar o Kremlin, afirma Medvedev



É “insensato” acreditar que as sanções ocidentais contra empresas russas possam ter qualquer efeito sobre o Governo de Moscovo, afirmou à Dmitry Medvedev à agência russa RIA.



Para o ex-presidente russo, as sanções apenas irão consolidar a sociedade russa e não provocar o descontentamento popular com as autoridades políticas.



“Algum destes homens de negócios pode ter influência na posição de liderança do país? Digo abertamente: não, nem pensar”.



Segundo Medvedev as sondagens de mostram que três quartos dos russos apoiam a decisão do Kremlin de realizar uma operação militar na Ucrânia.





7h30 - Japão congela ativos de mais oligarcas russos numa nova onda de sanções



O Governo japonês alargou hoje a lista de empresas e cidadãos russos sancionados devido à guerra na Ucrânia, depois de congelarem bens de mais de 20 pessoas e suspender exportações para 80 empresas.



Entre as personalidades cujos ativos sob jurisdição nipónica ficaram retidos até nova ordem, encontram-se o secretário do Conselho de Segurança russo, Nikolai Patrushev, o porta-voz do Kremlin Dmitri Peskov, o diretor-adjunto de gabinete do presidente Vladimir Putin, Serguei Kiriyenko, e o assessor presidencial Serguei Ivanov.



O presidente do banco VEB.RF, Igor Shuvalov, o acionista maioritário do banco Rossiya, Nikolai Shamalov, o presidente da empresa siderúrgica Severstal e do grupo de investimentos Severgroup, Alexei Mordashov, além de familiares de oligarcas e políticos já sancionados, somam-se à lista que já inclui 101 nomes.



Além de sancionar as finanças de personalidades russas, o Japão anunciou também a suspensão das exportações para 80 empresas e entidades russas, incluindo empresas ligadas ao setor marítimo, aeroespacial, eletrónico e centros de investigação tecnológica.



O número de entidades afetadas pelas sanções japonesas relacionadas com a guerra ascende agora a 130.







7h12 - Ucrânia recuperou cidades a 35 quilómetros da capital



O ministério da Defesa do Reino Unido revelou que a Ucrânia recuperou cidades e posições defensivas a 35 quilómetros de Kiev.







6h56 - Biden visita cidade polaca na fronteira ucraniana



O Presidente norte-americano viaja hoje até à Polónia, o país que mais refugiados ucranianos tem recebido desde o início da invasão russa, e visita Rzeszów, perto da fronteira com a Ucrânia, anunciou a Casa Branca.



Joe Biden chega a Rzeszów depois de ter estado em Bruxelas, a primeira paragem da viagem europeia, e vai ser recebido ao início da tarde pelo Presidente polaco, Andrzej Duda.



Nesse encontro, será informado sobre a resposta humanitária dada ao crescente número de refugiados ucranianos que tem chegado à fronteira, de acordo com a agenda do presidente.



Nos planos de Biden está também uma reunião com os membros da 82.ª Divisão Militar Aérea das Forças Armadas dos Estados Unidos, destacados para a área para reforçar o flanco oriental da NATO.



Rzeszów, com uma população de cerca de 200 mil habitantes, é a principal cidade do sudeste da Polónia e fica apenas a uma hora de carro da fronteira ucraniana.

Ponto da situação





Kiev acusa Moscovo de levar civis à força para a Rússia



As. A resolução apela ao cessar-fogo imediato.E destaca a indispensável proteção de milhões de vidas civis.Votaram a favor 140 países. Cinco votaram contra - Bielorrússia, Síria, Coreia Norte e Eritreia e Rússia – 38 abstiveram-se.O Kremlin acusa o filho de Joe Biden de estar a financiar uma rede de laboratórios, com vista ao desenvolvimento de armas biológicas na Ucrânia. O general russo responsável pelas forças de defesa contra ataques químicos, biológicos e nucleares vai mais longe ao dizer que esse programa é controlado pelo Pentágono.E diz ter provas do envolvimento do laboratório de Los Alamos, responsável pelo desenvolvimento de armas nucleares.As autoridades ucranianas denunciaram que centenas de milhares de civis ucranianos estão a ser levados à força para a Rússia e alguns poderão estar a ser usados “como reféns para exercer mais pressão” sobre Kiev.A provedora de Justiça da Ucrânia, Lyudmyla Denisova, disse na quinta-feira que, alertou.Os números são semelhantes aos apresentados por Moscovo para se referir ao número de deslocados, embora o Kremlin tenha sublinhado que as pessoas o fizeram de livre vontade, de acordo com a agência de notícias Associated Press (AP).As, referiu o coronel russo Mikhail Mizintsev.Já o governador da região de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, afirmou que “as pessoas estão a ser movimentadas à força para território de um Estado agressor”.mas os comandantes destas unidades garantem que questionam as intenções dos voluntários e excluem os “sanguinários” e “extremistas”.O comandante de cerca de 700 militares da Legião Georgiana, Mamuka Mamulashvili, revelou esta quinta-feira aoPolitico que está a questionar as intenções de cada voluntário que procura juntar-se ao seu batalhão de combatentes estrangeiros na Ucrânia.“Preciso de apenas uma motivação… para salvar pessoas e civis”, realçou Mamulashvili, numa entrevista telefónica àquele órgão de comunicação onde não revelou o local onde se encontra na Ucrânia.Mamuka Mamulashvili realça que tem eliminado voluntários com visões radicais ou com ligações a organizações de extrema-direita.“Eu não quero sanguinários que procuram vir para aqui e matar alguém”, garantiu.