Cor e som dominam a "Cidade Luz" no início dos Jogos Olímpicos

As Olimpíadas realizam-se em Paris pela terceira vez. A última foi há precisamente 100 anos.





A cerimónia de abertura começou às 18h30 desta sexta-feira, foi transmitida em direto na RTP1, e teve como ponto alto o desfile de 10.500 atletas por quase seis quilómetros, nas margens do Sena, e onde estiveram muitos dos 45 mil voluntários presentes nestes 16 dias de Jogos..





Os Jogos Olímpicos decorrem até 11 de agosto, consagrando 329 campeões e distribuindo 1.017 medalhas.







Pela manhã havia alguma expectativa entre as autoridades gaulesas, pois uma série de atos de vandalismo, aparentemente coordenados, condicionaram a circulação de comboios de alta velocidade em França. As autoridades do país anfitrião dos Jogos Olímpicos adiantaram que foram encontrados engenhos incendiários na rede do TGV.





No entanto, com o passar das horas e o forte dispositivo policial nas ruas de Paris, a cerimónia oficial decorreu dentro da normalidade e tal como planeado.





Os 22 atletas portugueses, mais alguns elementos da Missão portuguesa, navegaram no barco 60 dos 85 que desceram o Rio Sena, numa inédita cerimónia de abertura, que, pela primeira vez, decorreu fora de um estádio olímpico.



Portugal conta com a presença de 73 atletas e desfilou pelas 20:21 horas num percurso entre a ponte de Austerlitz até à Torre Eiffel e ao Trocadéro, ponto final do espetáculo na capital francesa.







A luz, o som e os milhares de participantes no espectáculo deram cor ao maior evento mundial, tal como é conhecido.





Por fim, pelas 22 horas em Portugal, o presidente francês, Emmanuel Macron, abriu oficialmente os Jogos Olímpicos Paris2024.