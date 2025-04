Marcos Freitas nos "oitavos" na Rep. Checa

Marcos Freitas, 70.º do ranking mundial, superou o indiano Payas Jain, 155.º da mesma hierarquia, por 3-0, com os parciais de 11-5, 11-7 e 11-2, e vai agora defrontar o alemão Kay Stumper, 75.º, esta terça-feira.



Já João Geraldo, 109.º, foi afastado por renhido 3-2 pelo germânico Wim Werdonschot, menos cotado, 211.º do ranking, num desafio em que chegou a recuperar de uma desvantagem de 2-0.



O português perdeu os dois primeiros sets, por 11-8 e 11-9, venceu os seguintes, por 11-9 e 11-6, contudo cedeu na negra, por 11-9.