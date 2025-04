João Almeida é 2.º na Volta ao País Basco

Almeida demorou mais 54 centésimos do que o corredor da Soudal Quick-Step a percorrer os 16,5 quilómetros pelas ruas de Vitória, com ambos a concluírem em 18.37 minutos a primeira etapa, que saiu da Buesa Arena, "casa" do Baskonia, emblemática equipa de basquetebol basca.



O também alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) foi terceiro, a um segundo, num contrarrelógio que Nelson Oliveira (Movistar) concluiu na 12.ª posição, a 18 segundos, com estas diferenças a serem também as da geral individual.



Numa jornada positiva para a Soudal Quick-Step, que colocou três homens nos seis primeiros, Schachmann estabeleceu precocemente o melhor tempo – esteve quase duas horas na "cadeira quente" -, que ninguém conseguiu bater, nem mesmo João Almeida, que falhou o assalto ao primeiro lugar por apenas 54 centésimos.



“Estou super contente. Penso que hoje me saí muito bem. Não tinha mais nada para dar quando cortei a linha de meta, o que é positivo. Foi uma pena ter ficado tão perto do primeiro lugar. Vamos ver se consigo, pelo menos, manter o segundo lugar até ao final”, resumiu o português da UAE Emirates.



A correr com o dorsal número 1, o ciclista de A-dos-Francos, disse ter ficado satisfeito com as suas sensações, após um “contrarrelógio muito curto” em que não pôde “poupar nada”.



Almeida tem estado em evidência nesta fase inicial da época, tendo sido vice-campeão da Volta ao Algarve e da Volta à Comunidade Valenciana e sexto classificado no Paris-Nice.



Esta terça-feira, a segunda etapa liga Pamplona a Lodosa no total de 196,3 quilómetros com apenas uma contagem de terceira categoria no trajeto.