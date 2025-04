Nuno Borges apura-se em Monte Carlo

Esta temporada, Nuno Borges só por uma vez foi eliminado na primeira ronda de um torneio, quando caiu no Masters 1.000 de Miami, frente ao belga Zizou Bergs.Na próxima ronda, o maiato vai defrontar o espanhol Pedro Martínez, 51.º e finalista do último Estoril Open, mas a quem Nuno Borges derrotou nos dois anteriores encontros, no challenger de Oeiras 3 em 2021 e no Masters 1.000 de Roma em 2024.