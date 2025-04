Canoísta Fernando Pimenta renova com o Benfica até 2028

"Sem dúvida que este é um momento nostálgico, é quase como a primeira vez, porque são sempre momentos muito especiais na carreira de qualquer atleta. E, para mim, enquanto benfiquista, é sempre um prazer poder continuar a vestir o ‘manto sagrado’ em competição, e representar a maior instituição desportiva do país. É, sem dúvida, um momento muito feliz para mim", afirmou o canoísta limiano, em declarações à BTV.



Vice-campeão olímpico em K2 1.000 metros em Londres2012, ao lado de Emanuel Silva, e bronze em Tóquio2020 em K1 1.000 metros, Fernando Pimenta chegou ao Benfica em 05 de março de 2018 e, hoje, prolongou o seu vínculo com as ‘águias’ até 2028.



"O apoio do Benfica e a aposta do clube nas modalidades e no projeto Benfica Olímpico é de realçar, porque ajuda a que muitos atletas que representam Portugal consigam ter melhores condições e consigam, até, profissionalizar-se e dedicar-se mais às suas modalidades e ao desporto", salientou.



Aos 35 anos, o canoísta aspira a uma quinta presença em Jogos Olímpicos, contando com o apoio do Benfica na caminhada até Los Angeles2028.



“No meu caso, o Benfica também foi essa grande alavanca para o meu futuro e para as conquistas que consegui. Depois, também em termos de responsabilidade, é diferente representarmos o Benfica, pois obriga-nos a sermos muito mais diligentes e a mantermos uma disciplina também diferente, porque tudo aquilo que nós fizermos vai ter uma proporção ligada ao Benfica”, assumiu.



Porta-estandarte da Missão portuguesa na cerimónia de abertura de Paris2024, Pimenta conta com quase 150 medalhas internacionais no currículo.



“Continuem a apoiar todas as modalidades, porque o Benfica é isso mesmo, é o clube mais eclético do país, é o clube que mais aposta nas modalidades, e, por isso mesmo, conseguimos obter os resultados que o Benfica obtém”, concluiu, dirigindo-se aos adeptos benfiquistas.