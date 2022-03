Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

12h50 - Cruz Vermelha diz que não participará na retirada de civis de Mariupol



O Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) disse que não participará hoje na retirada de civis que o governo da Ucrânia disse ter negociado com a Rússia, nomeadamente por corredores humanitários que permitirá a saída de civis de Mariupol.



"Neste momento, o CICV não está envolvido numa possível retirada" de civis, disse o porta-voz da organização, Ewan Watson, em Genebra.



O porta-voz revelou que, há três semanas, a Cruz Vermelha fez "propostas detalhadas" às partes do conflito para serem criados corredores que permitiriam a saída segura de civis de Mariupol, cidade no sul do país cercada por tropas russas, mas que não tinham obtido qualquer progresso nesse sentido.



"Fizemos essa proposta para aliviar o sofrimento massivo em Mariupol, mas sem sucesso. Neste momento, os civis estão a tomar decisões de vida ou morte para sair sem um acordo de cessar-fogo que lhes permita escapar com segurança", explicou.



"O tempo está a esgotar-se para os civis em Mariupol e outras cidades na linha da frente que passaram semanas sem assistência humanitária. Os exércitos devem fornecer garantias de segurança à população e aos trabalhadores humanitários", acrescentou Watson.



De acordo com as observações realizadas pelo CICV, "as partes ainda não cumprem muitas de suas principais obrigações sob o direito internacional humanitário".



Segundo esses regulamentos, russos e ucranianos devem informar o CICV sobre prisioneiros de guerra capturados e civis detidos, e permitir que os representantes do CICV os visitem para verificar as suas condições.





(agência Lusa)







12h40 - Ucrânia confirma pelo menos sete mortos e 22 feridos no ataque a Mykolaiv



Pelo menos sete pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas no ataque russo desta terça-feira que destruiu parcialmente o edifício da sede da administração regional em Mykolaiv, no sul da Ucrânia, de acordo com um novo relatório divulgado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.



"Não havia objetivos militares em Mykolaiv. O povo de Mykolaiv não representava uma ameaça à Rússia. E apesar disso, como todos os ucranianos, eles tornaram-se alvos das tropas russas", disse Zelensky durante um discurso ao Parlamento dinamarquês.



Os últimos números, divulgados pelo serviço de emergência ucraniano, davam conta de pelo menos três mortos.







12h32 - Rússia expulsa dez diplomatas dos Países Bálticos



A Rússia anunciou esta terça-feira a expulsão de dez diplomatas dos três Países Bálticos, incluindo três diplomatas da Estónia e da Letónia e quatro da Lituânia.



A expulsão é uma resposta aos Países Bálticos, que expulsaram um total de dez diplomatas russos no início deste mês.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse em comunicado que chamou os embaixadores dos três países para protestar contra o que descreve como uma ação "provocativa" e "infundada" contra os seus diplomatas.



Estónia, Letónia e Lituânia já fizeram parte da União Soviética e agora são membros da NATO e da União Europeia. Os três países apoiaram fortemente as sanções ocidentais impostas a Moscovo pela invasão da Ucrânia.







12h25 - Reunião entre Moscovo e Kiev já terminou, avança embaixada da Ucrânia na Turquia



A nova ronda de negociações entre a Ucrânia e a Rússia sobre um cessar-fogo, que decorre esta terça-feira em Istambul, já terminou, segundo avançou a embaixada da Ucrânia na Turquia.



As conversações entre negociadores russos e ucranianos duraram cerca de quatro horas. Moscovo anunciou anteriormente que iria emitir um comunicado após as negociações com Kiev.





12h20 - Presidente da Ucrânia diz ao Parlamento dinamarquês que sanções à Rússia devem ser reforçadas



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse ao Parlamento dinamarquês esta terça-feira que a Europa deve endurecer as sanções à Rússia, nomeadamente bloquear o comércio, suspender a compra de petróleo e fechar portos para navios russos.



Durante uma chamada por videoconferência, Zelensky reiterou que cerca de 100.000 pessoas continuam presas na cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, cercada por forças russas e sob um constante bombardeamento.







12h11 - Rússia diz que “insultos pessoais” de Biden a Putin deixarão “marca” na relação com os EUA



O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse esta terça-feira que as relações da Rússia com os EUA seriam inevitavelmente afetadas pelos "insultos pessoais" do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dirigidos ao presidente russo, Vladimir Putin.



"Os insultos pessoais deixarão marca nas relações entre os chefes de Estado", disse o porta-voz do Kremlin a jornalistas.



No entanto, Peskov acrescentou que “mais cedo ou mais tarde”, Moscovo e Washington terão de falar “sobre questões de estabilidade estratégica e segurança".



Numa visita a Varsóvia, durante o fim-de-semana, Joe Biden disse que Vladimir Putin era um "carniceiro" que "não pode permanecer no poder". O Kremlin descreveu as declarações de Biden como "alarmantes". Apesar disso, o presidente norte-americano recusou pedir desculpa pelas suas declarações e rejeitou ainda as críticas de outros países que acusaram os Estados Unidos de poder estar a escalar o conflito.







11h48 - Rússia diz que o seu “objetivo principal” agora é a “libertação” de Donbass



O ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, reiterou esta terça-feira que as principais missões da primeira fase da operação militar na Ucrânia “foram concluídas” e que agora o “objetivo principal” é a “libertação” da região de Donbass, um sinal de que Moscovo pode estar a mudar para objetivos mais limitados depois de enfrentar forte resistência por parte da Ucrânia no primeiro mês da guerra.



“As principais missões da primeira fase da operação foram concluídas. A capacidade militar das Forças Armadas ucranianas foi significativamente reduzida, o que permite concentrar a nossa atenção e esforços na execução do objetivo principal - a libertação de Donbass”, disse Shoigu, citado pela agência russa Interfax.



Shoigu afirmou ainda que a força aérea ucraniana e o sistema de defesa aérea foram “praticamente destruídos” e que a Rússia agora controlava os céus.



Na passada sexta-feira, um porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia também anunciou que a primeira fase da operação militar estava “maioritariamente” completa, acrescentando que Moscovo passaria a focar-se na “libertação” da região de Luhansk e de Donetsk, conhecidas como Donbass.







11h36 - “Temos de atingir resultados concretos nas negociações”, diz Erdogan



O presidente turco recebeu, esta manhã, as delegações da Rússia e Ucrânia antes do início do encontro.



Recep Tayyip Erdogan disse que as duas partes têm “preocupações legítimas” e lembrou que está nas mãos de ambos os lados parar a tragédia.



“Entrámos num período em que temos de atingir resultados concretos nas negociações”, apelou Erdogan. “Estabelecer um cessar-fogo e a paz o mais rapidamente possível será benéfico para todos”, acrescentou.

11h12 - Kremlin diz que relatos de envenenamento de Abramovich são falsos



O Kremlin desmentiu esta terça-feira os relatos que davam conta de que o bilionário russo Roman Abramovich havia sido envenenado, argumentando que são falsos e fazem parte de uma "guerra de informação".



O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Abramovich não era um membro oficial da delegação russa nas negociações com a Ucrânia na Turquia, mas que estava presente.







11h05 - Rússia diz que capacidade militar da Ucrânia está seriamente degradada



O ministro da Defesa da Rússia disse esta terça-feira que a capacidade militar da Ucrânia foi seriamente degradada e reafirmou que as principais missões da primeira fase da operação militar da Rússia na Ucrânia foram concluídas.



Sergei Shoigu também alertou que a Rússia responderia adequadamente se a aliança militar da NATO fornecesse à Ucrânia aviões e sistemas de defesa aérea.







10h58 - Macron voltará a falar com Putin esta terça-feira



O presidente francês, Emmanuel Macron, deverá voltar a falar com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, ainda esta terça-feira, segundo anunciou o Palácio do Eliseu.







10h53 - Ataque a Mykolaiv faz pelo menos três mortos



Pelo menos três pessoas morreram e 22 ficaram feridas esta terça-feira num ataque russo que destruiu parcialmente o edifício da sede da administração regional em Mykolaiv, uma cidade ucraniana perto de Odessa que havia sido poupada dos bombardeamentos nos últimos dias.



O serviço de emergência ucraniano anunciou que 18 dos feridos foram retirados dos escombros por equipas de resgate que continuam no local.



Mykolaiv region administration after the Russian missile strike pic.twitter.com/rXu9thVUGF — Oleh Novikov 🇺🇦 (@olehbatkovych) March 29, 2022

Os russos "entenderam que não poderão tomar Mykolaiv e decidiram cumprimentar-me, dizer olá a todos nós" bombardeando o prédio, disse o governador regional Vitaly Kim .



"Eu estava a tomar o pequeno-almoço no meu apartamento", disse à AFP Donald, um canadiano reformado de 69 anos que vive na Ucrânia. "Ouvi um assobio, depois um estrondo e a minha janela partiu-se", afirmou o canadiano.



"É assustador. Tivemos sorte aqui em Mykolaiv, não tivemos tantas explosões no centro da cidade" como em outras cidades, acrescentou.







10h40 - Moscovo vai emitir um comunicado após as negociações com Kiev





O negociador russo Vladimir Medinsky disse à televisão estatal russa que deverá ser emitido um comunicado “dentro de algumas horas” sobre as negociações entre a Rússia e a Ucrânia que decorrem esta terça-feira em Istambul, na Turquia.







10h33 - Ucrânia diz estar a discutir garantias de segurança e um cessar-fogo para resolver questões humanitárias



As garantias de segurança e a organização de um cessar-fogo para resolver problemas humanitários são dois dos temas em cima da mesa de negociações que decorrem na Turquia esta terça-feira, disse um assessor do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, citado pela Reuters.



“Estão a decorrer neste momento discussões intensas sobre algumas questões importantes, a mais importante das quais é um acordo sobre garantias de segurança internacional para a Ucrânia, porque com esse acordo poderemos acabar com a guerra”, disse o assessor Mykhailo Podolyak.



"A segunda questão é um cessar-fogo para resolver todos os problemas humanitários que se acumularam", acrescentou. Antes do início das negociações que decorrem esta terça-feira em Istambul, na Turquia, o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros aconselhou qualquer pessoa que esteja na mesa das negociações "a não comer ou beber nada e, de preferência, evitar tocar em qualquer superfície".

10h20 - Chefe da AIEA na Ucrânia para discutir a segurança das instalações nucleares





O chefe da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, está na Ucrânia para conversar com altos funcionários do governo sobre como garantir a segurança das suas instalações nucleares, anunciou a organização da ONU esta terça-feira.





"Este conflito já está a causar sofrimento e destruição humana inimagináveis", disse Grossi em comunicado. "A experiência e as capacidades da AIEA são necessárias para evitar que este conflito também conduza a um acidente nuclear", acrescentou.





Segundo a agência Reuters, Grossi também irá visitar uma das centrais nucleares da Ucrânia durante esta semana.







A Ucrânia tem 15 reatores nucleares e quatro centrais nucleares ativas, além da central desativada de Chernobil, palco do desastre nuclear de 1986.



As forças russas controlam Chernobil e a maior central nuclear da Europa, em Zaporijia.





Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, a 24 de fevereiro, edifícios no complexo da central de Zaporijia foram atingidos e as instalações de Chernobil ficaram mais de uma vez sem ligação ao sistema elétrico.







10h11 - Anunciados três corredores humanitários para retirada civis de Mariupol



A Ucrânia anunciou esta terça-feira que será retomada a retirada de civis através de três corredores humanitários, em particular da cidade de Mariupol, após terem sido suspensos na segunda-feira por receio das "eventuais provocações" russas, segundo o governo ucraniano.



"Três corredores humanitários foram validados para hoje", disse a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, num vídeo publicado na rede social Telegram.



Segundo a vice-primeira-ministra, o primeiro corredor será organizado entre Mariupol - passando por Berdyansk, de onde civis já tinham sido retirados nos dias anteriores - até Zaporizhia.



O segundo corredor vai da cidade de Melitopol, sob o controle das forças russas (no sul do país), até Zaporizhia, e o terceiro de Energodar, localidade também nas mãos de Moscovo, para Zaporizhia. Estas são informações atualizadas, dado que inicialmente avançava-se apenas que iria ser aberto um corredor humanitário a partir de Mariupol.



Kiev anunciou que nenhum corredor humanitário para retirada de civis seria organizado na segunda-feira para evitar "eventuais provocações" russas, antes de uma nova sessão de negociações presencial entre as delegações russa e ucraniana, a realizar-se hoje na Turquia.







(agência Lusa)







9h52 - MNE ucraniano aconselhou qualquer pessoa que vá às negociações com a Rússia “a não comer ou beber nada”



Antes do início das negociações que decorrem esta terça-feira em Istambul, na Turquia, o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, aconselhou qualquer pessoa que esteja na mesa das negociações "a não comer ou beber nada e, de preferência, evitar tocar em qualquer superfície".



O apelo foi feito durante uma entrevista ao canal de notícias ucraniano Ykpaiha 24, segundo cita a BBC.



O apelo de Kuleba surge depois de notícias que deram conta que Roman Abramovich e outros negociadores ucranianos apresentaram sintomas aparentemente ligados a um envenenamento após uma reunião em Kiev, no início do mês.







9h20 - Rússia deixa cair exigência de "desnazificação" nas negociações de paz





O Financial Times avança esta terça-feira que Moscovo deixou cair as exigências quanto à "desnazificação" da Ucrânia e que a Rússia está preparada para aceitar a entrada do país na União Europeia, desde que não esteja alinhada com o Ocidente a nível militar.





De acordo com o jornal, que cita quatro responsáveis próximos das negociações, essa cedência estará diretamente dependente da predisposição por parte de Kiev em desistir da tentativa de adesão à NATO.





9h02 - Sede da administração regional de Mykolaiv atingida







O governador de Mykolaiv, Vitaly Kim, disse esta terça-feira que um ataque russo atingiu hoje a sede da administração regional perto da cidade de Odessa.





No Facebook, o governador diz que a maioria das pessoas que se encontrava no edifício escapou ilesa, mas que continuam "à procura de oito civis e três soldados".







8h54 - Roman Abramovich participa nas negociações em Istambul





Em imagens divulgadas pelos media turcos, o oligarca russo surge no local das negociações ao lado de Ibrahim Kalin, porta-voz do presidente Erdogan.







A presença de Abramovich sugere que o multimilionário ainda está envolvido de alguma forma nas tentativas de negociação, apesar de não estar na mesa principal das delegações russa e ucraniana.







Na segunda-feira, o jornal Wall Street Journal noticiou que Roman Abramovich e outros negociadores ucranianos apresentaram sintomas aparentemente ligados a um envenenamento após uma reunião em Kiev, no início do mês.





8h19 - Ucrânia pretende estabelecer três corredores humanitários





A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, disse esta terça-feira que a Ucrânia planeia abrir três corredores humanitários para o dia de hoje.





Um dos corredores deverá partir da cidade de Mariupol. Os civis que ainda estão na cidade portuária, sitiada há várias semanas, deverão poder sair através de viaturas privadas, adianta a Reuters.







8h09 - Rússia e Ucrânia "têm preocupações legítimas", diz Erdogan







À chegada das delegações russa e ucraniana a Istambul, o presidente turco reconheceu que ambos os países "têm preocupações legítimas" mas que devem "acabar com esta tragédia" e alcançar "resultados concretos".





As conversações entre as duas equipas negociais deverão decorrer no Palácio Dolmabahçe, onde está instalada a presidência turca.







Recep Tayyip Erdogan disse que os presidentes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky são "amigos valiosos" e espera que as conversações de hoje possam antecipar um encontro entre ambos, também em território turco.







O presidente turco afirmou ainda que uma situação de "paz justa" não terá perdedores e que a continuação do conflito não beneficia ninguém.







7h30 - MNE ucraniano apela à criminalização do uso da letra "Z"





"Apelo a todos os Estados para que criminalizem o uso do símbolo 'Z' como forma de apoio público à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia. 'Z' significa crimes de guerra russos, cidades bombardeadas, milhares de ucranianos assassinados. O apoio público a esta barbárie deve ser proibido", disse Dmytro Kuleba no Twitter.





I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2022



Ponto da situação





As negociações de paz entre Ucrânia e Rússia voltam ao formato presencial, sendo retomadas esta terça-feira em Istambul, na Turquia. No entanto, os dois lados reduzem as expetativas de grandes avanços nas conversações. A prioridade de Kiev é negociar um cessar-fogo.





Na segunda-feira, o presidente ucraniano apelou a sanções ocidentais contra a Rússia que sejam "eficazes e substanciais" e voltou a pedir o fornecimento de mais armas ao país. "Os ucranianos não devem morrer apenas porque não conseguem ter coragem suficiente para nos entregarem as armas necessárias. O medo torna-vos cúmplices", afirmou Volodymyr Zelensky.



O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, diz que Moscovo se sente "em guerra" com o Ocidente, muito por culpa das sanções a empresas e indivíduos no país. Numa entrevista, o responsável admitiu os receios da Rússia em relação à aliança atlântica. "Estamos com demasiado medo que a NATO se aproxime das nossas fronteiras com a sua infraestrutura militar. Por favor, tratem disso. Não nos encostem a um canto", apelou.





O presidente norte-americano, Joe Biden, recusou-se a pedir desculpa pelas declarações no último fim de semana, na Polónia, em que afirmou que Vladimir Putin "não pode permencer no poder". Questionado sobre a frase proferida em Varsóvia, Biden afirmou: "Não estava nem estou a pedir uma mudança política. Estava a expressar indignação moral que sentia".