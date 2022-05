Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

12h15 - Ucrânia diz que evacuação de Mariupol é possível este domingo



A evacuação da cidade portuária de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, agora controlada principalmente pela Rússia, pode ser possível este domingo, disseram autoridades locais.



O conselho da cidade de Mariupol e o governador local disseram aos residentes que desejam partir para a cidade ucraniana de Zaporizhzhia para se reunirem num ponto de encontro.







12h06 - Papa considera que guerra na Ucrânia é "macabro retrocesso da humanidade"



Um "macabro retrocesso da humanidade": foi assim que o Papa Francisco classificou, este domingo de manhã, a guerra na Ucrânia.



Da varanda do Vaticano, o Papa pediu a abertura urgente de corredores humanitários para retirar milhares de civis que estão sitiados em Mariupol.







11h30 - Governo alemão a favor de embargo europeu ao petróleo russo



O Governo alemão manifestou-se favorável a um embargo europeu às importações de petróleo russo, tendo ultrapassado a anterior relutância, segundo diplomatas europeus citados pelo canal público de comunicação social alemão ZDF.



Segundo as mesmas fontes, Berlim manifestou-se “claramente” a favor do embargo ao petróleo nas últimas negociações em Bruxelas, para a preparação de um sexto pacote de sanções contra Moscovo, devido à invasão russa da Ucrânia.



No entanto, o Governo alemão quer que o pacote de sanções inclua uma fase de transição para instituir o embargo petrolífero, cuja duração ainda não foi especificada, segundo a ZDF.



(Agência Lusa)







11h03 - Rússia atacar aeródromo perto de Odessa para destruir armas fornecidas pelo Ocidente



O Ministério da Defesa da Rússia disse, este domingo, que atacou armas fornecidas à Ucrânia pelos Estados Unidos e países europeus e destruiu uma pista num aeródromo militar perto da cidade ucraniana de Odessa.







10h44 - Autoridades de Kharkiv pedem aos civis que não saiam dos abrigos devido aos bombardeamentos



O governador de Kharkiv pediu, este domingo, aos civis que não saiam dos abrigos durante o dia de hoje devido aos bombardeamentos na região.



Numa mensagem transmitida no Telegram, citada pelo The Guardian, Oleh Synyehubov pediu aos residentes de Kharkiv, sobretudo no norte e leste da cidade - em particular Saltivka - que "não deixem os abrigos durante o dia, a não ser em casos urgentes”.







10h25 - Rússia diz que foram retirados 46 civis da fábrica de Azovstal no sábado



Dois grupos de civis deixaram a área residencial perto da siderúrgica Azovstal, na cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, no sábado, disse o Ministério da Defesa russo. Segundo o Kremlin, um total de 46 civis deixaram a região e receberam comida e abrigo.







10h00 - Duma propõe confiscar ativos empresariais a países "não amigos"



O presidente da Duma russa, Vyacheslav Volodin, propôs a confiscação de bens comerciais aos países "não amigos" da Rússia, em resposta a medidas semelhantes tomadas pelo Ocidente.



"É correto em relação a uma empresa localizada no território da Federação Russa, cujos proprietários são de países 'hostis', responder com medidas semelhantes: confiscar estes bens", disse na sua conta Telegram, citado pela agência de notícias EFE. "E o produto da venda [dos bens confiscados] será para o desenvolvimento do nosso país".



Volodin escreveu ainda que a Câmara dos Representantes norte-americana aprovou uma lei que permite a transferência de bens congelados de empresas e cidadãos russos para a Ucrânia: "Foi criado um perigoso precedente, que deve ser um bumerangue sobre os próprios estados".



(Agência Lusa)





9h30 - Rússia quer exercer influência em Kherson, diz Reino Unido



O Ministério da Defesa do Reino Unido (MoD) afirmou, este domingo, que a Rússia pretende exercer "forte influência política e económica" em Kherson. A cidade do sul da Ucrânia foi tomada pelas forças russas no início de março e o objetivo é reforçar o controlo russo sobre a Crimeia.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/BmT3CLuyu7



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/IfyhPJ4hF3 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 1, 2022

A partir de hoje, num esforço para fortalecer o controlo da região, a Rússia está a dar início à transição monetária da hryvnia ucraniana para o rublo russo. O Ministério da Defesa do Reino Unido (MoD) afirmou, este domingo, que a Rússia pretende exercer "forte influência política e económica" em Kherson. A cidade do sul da Ucrânia foi tomada pelas forças russas no início de março e o objetivo é reforçar o controlo russo sobre a Crimeia.A partir de hoje, num esforço para fortalecer o controlo da região, a Rússia está a dar início à transição monetária da hryvnia ucraniana para o rublo russo.





09h15 – Continuam os trabalhos de evacuação em Azovstal



Continuam os esforços a retirada segura de mais pessoas presas na extensa fábrica siderúrgica de Azovstal, na cidade portuária ucraniana de Mariupol. Sviatoslav Palamar, vice-comandante do regimento Azov na fábrica, disse num vídeo no Telegram que um grupo de cerca de 20 mulheres e crianças conseguiu sair em meio a um cessar-fogo local e que as ações de evacuação vão continuar.



“Estamos a tirar civis dos escombros [dentro da fábrica] com cordas – são os idosos, mulheres e crianças”, disse, acrescentando que se prevê que as pessoas sejam levadas para a cidade de Zaporizhzhia, onde um centro de evacuação foi montado para os civis que fogem dos combates.



As negociações apoiadas pela ONU tem decorrido nos últimos dias, após várias tentativas fracassadas de criar corredores humanitários.





08h44 – Kiev e Washington voltam a discutir “sanções à Rússia” e apoio militar e financeiro à Ucrânia



O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia falou esta manhã com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, sobre a situação no território em contexto da ofensiva russa. Dmytro Kuleba agradeceu, numa mensagem através do Twitter, aos Estados Unidos por manterem a “promessa de apoiar a Ucrânia de forma resoluta”.

Spoke with @SecBlinken. Grateful to the U.S. for keeping the promise to stand by Ukraine resolutely. We discussed further sanctions on Russia, arms deliveries and financial support to Ukraine. I also called on the U.S. to provide maximum liberalization for Ukrainian exports. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 1, 2022

“Discutimos mais sanções à Rússia, a entrega de armas e o apoio financeiro à Ucrânia”, escreveu o chefe da diplomacia ucraniano, acrescentando que exortou Washington a garantir a “máxima liberalização das exportações ucranianas”. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia falou esta manhã com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, sobre a situação no território em contexto da ofensiva russa. Dmytro Kuleba agradeceu, numa mensagem através do Twitter, aos Estados Unidos por manterem a “promessa de apoiar a Ucrânia de forma resoluta”.“Discutimos mais sanções à Rússia, a entrega de armas e o apoio financeiro à Ucrânia”, escreveu o chefe da diplomacia ucraniano, acrescentando que exortou Washington a garantir a “máxima liberalização das exportações ucranianas”.





8h25 - Nancy Pelosi fez visita a Kiev











A visita foi revelada pelo presidente ucraniano, na conta do Twitter.

8h15 - Presidente ucraniano apela aos soldados russos que não combatam







O Presidente ucraniano diz que mais vale sobreviver na Rússia de que ir morrer à Ucrânia. Zelenski realça que a Rússia está a acumular mais tropas na zona do Donbass.





08h02 – Militares russos avançam de novo sobre Odessa



Depois de vários dias sem bombardeamentos, a cidade de Odessa voltou a ser atacada pelas forças russas e, esta manhã, já se ouviram novas explosões. Contrariamente a ontem, não houve alertas nem toque de sirene na altura, conta o correspondente da RTP.





Também em Mykolaiv, a cerca de 100 quilómetros de Odessa, já se fizeram sentir novas explosões às primeiras horas deste domingo e, em consequência, foi atingido um armazém de fertilizantes.

Depois de vários dias sem bombardeamentos, a cidade de Odessa voltou a ser atacada pelas forças russas e, esta manhã, já se ouviram novas explosões. Contrariamente a ontem, não houve alertas nem toque de sirene na altura, conta o correspondente da RTP.Também em Mykolaiv, a cerca de 100 quilómetros de Odessa, já se fizeram sentir novas explosões às primeiras horas deste domingo e, em consequência, foi atingido um armazém de fertilizantes.





Durante os ataques desta madrugada, as forças ucranianas voltaram a tomar a ilha de Zmiinyi, que tinham atacado no início da invasão, a 24 de fevereiro. A informação foi revelada pelas autoridades de Kiev, que confirmaram ainda a morte de mais 40 soldados russos.





Ponto de situação



• Moscovo acusou Kiev de bombardear os civis ucranianos. Segundo fontes russas, um bombardeamento ucraniano matou e feriu vários civis na região de Kherson. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que as tropas ucranianas atingiram uma escola, um infantário e um cemitério nas aldeias de Kyselivka e Shyroka Balka, na região de Kherson, avançou a agência russa RIA.



• Vinte e cinco civis conseguiram sair da zona de Azovstal, na cidade portuária de Mariupol, na Ucrânia, anunciaram as agências oficiais russas de notícias Tass e Ria Novosti. Entre os que conseguiram abandonar a fábrica metalúrgica estão 19 adultos e seis crianças com menos de 14 anos.



Na fábrica de Azovstal, recorde-se, há cerca de mil civis refugiados, juntamente com cerca de 2.000 soldados ucranianos que ainda resistem aos bombardeamentos russos, havendo ainda a registar cerca de 500 feridos entre as pessoas que ali estão refugiadas. O presidente da Câmara de Mariupol disse, no sábado, que os militares russos já mataram duas vezes mais pessoas nesta cidade do que a Alemanha nazi, durante os dois anos de ocupação na segunda Grande Guerra Mundial.



• Volodymyr Zelensky pediu, na madrugada deste domingo, aos soldados da Rússia que se recusem a lutar na Ucrânia, recordando que até os generais de Moscovo esperam que milhares de tropas russas morram nas próximas semanas. O líder ucraniano disse que a Rússia está a recrutar novas tropas, “com pouca motivação e pouca experiência de combate”, para reforçar as unidades que sofreram perdas durante as primeiras semanas da invasão. Segundo Zelensky, os líderes militares russos estão cientes que milhares de tropas poderão morrer e outros milhares poderão ser feridos nas próximas semanas.



• Na sexta-feira, um avião russo de reconhecimento foi detetado a violar o espaço aéreo da Suécia, revelou na noite passada o Estado-Maior sueco, numa altura em que o país escandinavo pondera uma adesão à NATO. De acordo com o departamento de Defesa sueco, um aparelho russo AN-30 "violou o espaço aéreo sueco na noite de sexta-feira" e que o aparelho foi acompanhado e fotografado pelas autoridades.



• Nas últimas horas, Odessa voltou a ser alvo de ataques russos. A pista do aeroporto da cidade foi atingida por um míssil e ficou parcialmente destruída, deixando de estar operacional. Contudo, não há vítimas a registar deste ataque.