Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

9h23 - Primeiro-ministro japonês condena invasão russa da Ucrânia



O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, disse esta quinta-feira que condena a invasão da Ucrânia pela Rússia, considerando que se trata de crimes de guerra.



Recorde-se que ontem a Rússia proibiu o acesso ao seu território a mais de 60 autoridades japonesas, incluindo Fumio Kishida, em retaliação pelas sanções impostas pelo Japão contra Moscovo na sequência da invasão da Ucrânia.







9h16 - Conferência internacional de doadores para a Ucrânia marcada para hoje







António Costa vai participar esta quinta-feira, por videoconferencia, na Conferência Internacional de Doadores de Alto Nível para a Ucrânia, que decorre em Varsóvia, na Polónia.



O objetivo é angariar fundos para apoiar a Ucrânia , na questão dos refugiados e deslocados de guerra. A iniciativa é coordenada pelos primeiros-ministros da Polónia e da Suécia, em parceria com os presidentes do Conselho Europeu e da União Europeia. A ONU estima que mais de 15 milhões de pessoas precisem de ajuda humanitária urgente.







9h10 - Rússia diz que matou mais de 600 combatentes ucranianos em ataques de artilharia



A Rússia disse, esta quinta-feira, que atingiu várias posições e fortalezas ucranianas durante a noite, matando 600 combatentes. O Ministério russo da Defesa também disse que os mísseis destruíram equipamentos de aviação no aeródromo de Kanatovo, na região central de Kirovohrad, na Ucrânia, e um grande depósito de munição na cidade de Mykolaiv, no sul.







9h01 - Duas aldeias russas bombardeadas pela Ucrânia, segundo governador



Duas aldeias na região de Belgorod, na Rússia, na fronteira com a Ucrânia, foram bombardeadas pela Ucrânia, disse o governador Vyacheslav Gladkov esta quinta-feira, acrescentando que houve vítimas civis.



"Há bombardeamentos do lado ucraniano em Zhuravlyovka e Nekhoteevka", disse.







8h42 - Washington avalia anúncio de cessar-fogo em Mariupol como propaganda



Perante o anúncio russo de um cessar-fogo de três dias em Mariupol, para a retirada de civis, os Estados Unidos acusam Moscovo de propaganda.

Perante o anúncio russo de um cessar-fogo de três dias em Mariupol, para a retirada de civis, os Estados Unidos acusam Moscovo de propaganda.Na última noite, em conferência de imprensa, o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, afirmou que a Rússia apenas quer parecer preocupada com as questões humanitárias.





8h37 - Forças ucranianas falam em "batalhas sangrentas e difíceis" apesar de anúncio de cessar-fogo





Apesar de a Rússia ter anunciado um cessar-fogo na zona da siderúrgica de Azovstal, em Mariupol, o comandante das forças ucranianas que está no local afirma que os combates e bombardeamentos russos continuam. Denys Prokopenko, citado pelo Guardian, indicou que os militares ucranianos continuam a travar “batalhas sangrentas e difíceis” contra os invasores russos.





"Os ocupantes russos estão a concentrar o seus esforços em bloquear e tentar destruir as unidades ucranianas na área da siderúrgica Azovstal", disseram as autoridades num relatório recente divulgado pelo estado-maior das Forças Armadas da Ucrânia.



Mais cedo na quarta-feira, David Arakhamia, chefe do partido no Governo da Ucrânia, disse à RFE/RL que as forças russas entraram na fábrica.







8h12 - Exercícios das tropas bielorrussas podem ajudar Rússia a fixar militares ucranianos no Norte, diz Reino Unido



O Ministério da Defesa do Reino Unido avança que "as forças terrestres bielorrussas foram observadas a deslocar-se" para fazerem exercícios.



"Isso está de acordo com as normas sazonais, visto que a Bielorrússia está no auge de seu ciclo de treino de inverno do mês de maio", segundo indica a atualização do boletim divulgado esta quinta-feira de manhã, através do Twitter.



Quanto à Rússia, a Defesa britânica garante que "provavelmente procurará aumentar a ameaça representada à Ucrânia por estes exercícios para fixar as forças ucranianas no Norte, impedindo-as de se comprometerem com a batalha pelo Donbass".



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/redhrfv2PC



8h00 - Informações de Washington permitiram a Kiev matar generais russos



O jornal norte-americano



De acordo com responsáveis, esta informação, combinada com a dos ucranianos e, em particular a interceção de comunicações, permitiu a estes últimos efetuar ataques de artilharia contra altas patentes russas.

O jornal norte-americano New York Times noticiou que as informações fornecidas pelos serviços secretos dos Estados Unidos aos militares ucranianos levaram à morte de vários generais russos perto da linha da frente. O diário, que citou fontes não identificadas dos serviços secretos norte-americanos, escreveu, na quarta-feira, que as informações incluíram "determinar a localização e outros detalhes do quartel-general móvel do exército russo, que se desloca regularmente".De acordo com responsáveis, esta informação, combinada com a dos ucranianos e, em particular a interceção de comunicações, permitiu a estes últimos efetuar ataques de artilharia contra altas patentes russas.





7h48 - França espera consenso da UE sobre suspensão de importações de petróleo russo até ao final da semana



A ministra francesa do Ambiente e Energia, Barbara Pompili, disse estar confiante de que os Estados-membros da União Europeia chegarão a um consenso sobre como encerrar as importações de petróleo da Rússia até ao final desta semana.



"Alguns países são mais dependentes do petróleo russo do que outros, e por isso devemos tentar encontrar soluções para que eles possam aderir a essas sanções", disse à rádio France Info. "Mas acho que devemos ser capazes de fazer isso”.







7h40 - Cinco civis mortos num bombardeamento na região de Luhansk, na Ucrânia



Cinco civis foram mortos num bombardeamento russo na região de Luhansk, na Ucrânia, nas últimas 24 horas, segundo informou o governador Serhiy Gaidai, esta quinta-feira. A mesma fonte adiantou que a áreas de Sievierodonetsk e Popasna, Hirske e Lysychansk também foram atingidas.







7h28 - Kremlin não consegue sucesso militar até Dia da Vitória russo

Ponto de situação

O Kremlin já reconheceu que não tem condições para reivindicar um sucesso militar na Ucrânia até às celebrações do Dia da Vitória, a 9 de maio, pelo que começou a desvalorizar a data, segundo analistas ouvidos pela Lusa. No final de abril, a página oficial na rede social Facebook das Forças Armadas ucranianas citava o “trabalho de propaganda que está a ser distribuído entre as tropas da Federação Russa, que impõe a ideia de que a guerra deve terminar até ao dia 9 de maio”.A data apontada coincidia com a celebração do Dia da Vitória – que assinala a capitulação do regime da Alemanha nazi perante as forças soviéticas, em 09 de maio de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial – que há várias décadas o Kremlin festeja com uma parada militar destinada a manifestar o seu poderio bélico. Nas últimas semanas, contudo, o Kremlin começou a desvalorizar a relevância desta data para o curso da “operação militar especial” na Ucrânia, expressando a mensagem de que a invasão não está dependente de “marcos no calendário”.• A Rússia anunciou esta noite um cessar-fogo de três dias no complexo metalúrgico de Azovstal, na cidade portuária ucraniana de Mariupol, abrindo um corredor humanitário para retirar civis. Em comunicado, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que “as forças armadas russas vão abrir um corredor humanitário das 08h00 às 18h00, horário de Moscovo [das 06:00 às 16:00, horário de Lisboa] nos dias 5, 6 e 7 de maio do local da fábrica metalúrgica de Azovstal para retirar civis”.Durante este período, continua o documento, “as forças armadas russas e as unidades da República Popular de Donetsk [proclamada pelo Kremlin e pelos separatistas pró-russos] vão cessar-fogo e as hostilidades unilateralmente”.• O Exército russo realizou um exercício militar onde simulou o disparo de mísseis com capacidade nuclear no enclave russo de Kaliningrado, entre a Polónia e a Lituânia, revelou na quarta-feira o Ministério da Defesa da Rússia. As manobras militares neste enclave no mar Báltico, entre a Polónia e a Lituânia, países membros da União Europeia (UE), consistiram numa simulação de “lançamentos eletrónicos” de sistemas de mísseis balísticos móveis Iskander, com capacidade nuclear.• Forças russas continuam a bombardear e a tentar controlar o último reduto ucraniano na cidade sitiada de Mariupol. Também as cidades de Cherkasy, Dnipro e Zaporizhzhia foram, nas últimas horas, alvo de ataques com mísseis pelas forças russas, segundo relatos das autoridades ucranianas citadas pela agência Associated Press (AP). Outras fontes de segurança referiram que os ataques atingiram uma estação de comboios, sem acrescentarem mais detalhes.• O Reino Unido anunciou um pacote 45 milhões de libras (53 milhões de euros) de ajuda humanitária à Ucrânia, sobretudo a mulheres e crianças, canalizado na maior parte através das agências e instituições da ONU. O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico disse que o apoio destina-se a pessoas mais vulneráveis afetadas pelo conflito, pelo que 15 milhões de libras (18 milhões de euros) serão destinados ao Fundo Humanitário da ONU para a Ucrânia (UHF), outros 15 milhões de libras para a UNICEF.• Esta madrugada, a Google bloqueou oito milhões de anúncios sobre a guerra na Ucrânia para “evitar o lucro ou a exploração da situação”, disse o vice-presidente de gestão de produtos, anúncios, privacidade e segurança da empresa norte-americana, Scott Spencer. Numa publicação no ‘blog’ da empresa para explicar as suas ações sobre segurança dos anunciantes em 2021, Scott Spencer detalhou que a Google suspendeu todos os anúncios na Rússia e também impediu que anúncios de empresas russas fossem vistos no estrangeiro. Por sua vez, a gigante tecnológica impediu que a imprensa financiada pelo Estado russo recebesse dinheiro através das suas plataformas.• O presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu quarta-feira o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que está a fazer uma visita a Paris, na qual vai discutir como reduzir a dependência energética russa da Índia. A França quer dar à Índia alternativas energéticas e compras de armas que limitem essa dependência para que possa aplicar sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia, que se iniciou em 24 de fevereiro.