Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

11h36 - Chefe da diplomacia europeia espera um embargo ao petróleo russo em breve



O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, disse esta terça-feira que espera um acordo em breve sobre um embargo da UE ao petróleo da Rússia.



Os ministros dos Negócios Estrangeiros irão reunir-se na próxima segunda-feira, 16 de maio, e o embargo ao petróleo russo será um dos temas em cima da mesa.



Borrell disse a semana passada que também poderia convocar uma reunião de emergência dos ministros para aprovar as sanções, se estiverem prontas, ou para levar adiante as negociações.



Se os embaixadores da UE não chegarem a um acordo esta semana, Borrell sugeriu que os ministros dos Negócios Estrangeiros podem tentar quebrar qualquer impasse, numa tentativa de conquistar os países mais relutantes, particularmente a Hungria.



A Comissão Europeia propôs o embargo do petróleo a 4 de maio. Na segunda-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que houve progressos nas negociações com Orbán sobre este projeto.







11h00 - Suspeita de violação de dados. PJ faz buscas na Câmara Municipal de Setúbal



O Ministério Público e a Polícia Judiciária desencadearam esta terça-feira buscas em instalações da Câmara Municipal de Setúbal. Em causa está a suspeita de violações dados pessoais, no âmbito do acolhimento de refugiados ucranianos naquele município.



As diligências incidem sobre a Linha Municipal de Apoio a Refugiados da autarquia (LIMAR).



As buscas acontecem na sequência da polémica sobre sobre o atendimento de refugiados ucranianos por parte de dois cidadãos russos, alegadamente com ligações a Moscovo.



O Ministério Público e a Polícia Judiciária desencadearam esta terça-feira buscas em instalações da Câmara Municipal de Setúbal. Em causa está a suspeita de violações dados pessoais, no âmbito do acolhimento de refugiados ucranianos naquele município.As diligências incidem sobre a Linha Municipal de Apoio a Refugiados da autarquia (LIMAR).As buscas acontecem na sequência da polémica sobre sobre o atendimento de refugiados ucranianos por parte de dois cidadãos russos, alegadamente com ligações a Moscovo.





10h50 - Kiev diz que “mais de mil" soldados ucranianos continuam na fábrica Azovstal



"Mais de mil" soldados ucranianos, incluindo "centenas de feridos", ainda permanecem na siderúrgica Azovstal, cercada por tropas russas, em Mariupol, disse à agência AFP a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, esta terça-feira.



De acordo com Vereshchuk, há soldados com “ferimentos graves que precisam de ser retirados com urgência".



Ao início da manhã desta terça-feira, um assessor do presidente da Câmara de Mariupol disse que pelo menos 100 civis continuam na siderúrgica.



A Ucrânia anunciou no fim de semana que todas as mulheres, crianças e idosos foram retirados da Azovstal. Acredita-se que a maioria dos civis que permanecem na fábrica sejam homens.







10h38 - Número de mortos na Ucrânia é mil vezes superior ao reportado, diz ONU



O número oficial de mortes na Ucrânia desde o início da invasão russa é de 3.381, mas a chefe da Missão de Monitorização de Direitos Humanos da ONU na Ucrânia disse esta terça-feira que o verdadeiro número de mortos é “mil vezes superior”.



"Estamos a trabalhar em estimativas, mas tudo o que posso dizer por enquanto é que é mil vezes superior ao número que fornecemos atualmente", disse Matilda Bogner, chefe da Missão de Monitorização de Direitos Humanos da ONU na Ucrânia, durante uma conferência de imprensa em Genebra.



"O grande buraco negro é realmente Mariupol, onde tem sido difícil para nós aceder totalmente e obter informações totalmente corroboradas", explicou.



UPDATE:@UNHumanRights Monitoring Mission in #Ukraine has so far confirmed 7,061 civilian casualties, including 3,381 killed and 3,680 injured. Real figures are probably much higher.



"Every civilian death is a tragedy," says Matilda Bogner, head of the Mission. pic.twitter.com/6YEhFvRln4 — UN Geneva (@UNGeneva) May 10, 2022 O número oficial de mortes na Ucrânia desde o início da invasão russa é de 3.381, mas a chefe da Missão de Monitorização de Direitos Humanos da ONU na Ucrânia disse esta terça-feira que o verdadeiro número de mortos é “mil vezes superior”."Estamos a trabalhar em estimativas, mas tudo o que posso dizer por enquanto é que é mil vezes superior ao número que fornecemos atualmente", disse Matilda Bogner, chefe da Missão de Monitorização de Direitos Humanos da ONU na Ucrânia, durante uma conferência de imprensa em Genebra."O grande buraco negro é realmente Mariupol, onde tem sido difícil para nós aceder totalmente e obter informações totalmente corroboradas", explicou.





10h25 - Forças russas e separatistas chegam à fronteira administrativa de Lugansk



As forças russas e os separatistas da região ucraniana de Lugansk chegaram à fronteira administrativa desta autoproclamada república no leste da Ucrânia, anunciou hoje o Ministério da Defesa russo.



Segundo o porta-voz do ministério, o major-general Igor Konashénkov, as milícias de Lugansk, apoiadas por tropas russas, atingiram este objetivo depois de um combate com “nacionalistas” da cidade de Popasna, onde conseguiram “quebrar a defesa inimiga”.



Konashénkov especificou que, durante a operação, foram eliminados “cerca de 120 nacionalistas, 13 carros blindados e 12 outros veículos” e acrescentou que um avião Su-25 ucraniano também foi abatido, na segunda-feira à noite, durante uma batalha aérea na área de Novaya Dmitrovka, na região de Kharkiv.



A defesa antiaérea russa destruiu ainda três drones e um foguete Tochka-U durante a madrugada, disseram os militares russos.



As forças russas também atingiram cinco armazéns com munições e combustível na região de Nikolaev, referiu a mesma fonte.







(agência Lusa)







10h11 - Ataque em Odessa foi sentido no centro da cidade



O ataque com mísseis em Odessa na noite de segunda-feira foi sentido no centro da cidade. A população diz mesmo que foi o ataque mais agressivo e intenso desde o início do conflito.



O ataque provocou um incêndio, que consumiu por completo um centro comercial local. Nas redondezas há uma série de edifícios com os vidros partidos, tal como testemunha o enviado da RTP a Odessa, Paulo Jerónimo.

O ataque com mísseis em Odessa na noite de segunda-feira foi sentido no centro da cidade. A população diz mesmo que foi o ataque mais agressivo e intenso desde o início do conflito.O ataque provocou um incêndio, que consumiu por completo um centro comercial local. Nas redondezas há uma série de edifícios com os vidros partidos, tal como testemunha o enviado da RTP a Odessa, Paulo Jerónimo.As autoridades alertam para novos ataques nas próximas horas em Odessa, que tem estado debaixo de fortes bombardeamentos nos últimos dias.





09h40 - Chefe da diplomacia alemã está em Bucha



A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, está em Bucha, a cidade ucraniana perto de Kiev, onde centenas de civis mortos foram descobertos após a ocupação russa em março.



Chegada a Bucha pela manhã, Baerbock começou a sua visita surpresa à conversa com moradores desta localidade a noroeste da capital de Kiev, relata um jornalista da Agência France-Press (AFP).







Baerbock é a mais alta funcionária do governo alemão a visitar a Ucrânia desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro.







09h26 - Bombardeamentos dificultam exportações de cereais



O presidente da Ucrânia apela à comunidade internacional que ajude a desbloquear os portos do país de forma a que seja possível escoar os produtos ucranianos, sobretudo cereais.



Volodymyr Zelensky não se cansa de alertar para uma possível crise alimentar mundial, juntando-se aos vários apelos feitos nos últimos dias pelas Nações Unidas. Na segunda-feira, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, deslocou-se a Odessa e esteve no porto da cidade, onde alertou para esta situação.











Antes da guerra, a Ucrânia era responsável por cerca de 12 por cento das exportações mundiais de trigo.

A Associação de Logística ucraniana denuncia à Antena 1 que a Rússia está a tirar cereais do país e a levá-los para África com selo russo.O presidente desta associação explica que o acesso aos cereais está a ser impedido pelas forças russas e os constantes bombardeamentos não facilitam, tal como aconteceu na segunda-feira em Odessa.Antes da guerra, a Ucrânia era responsável por cerca de 12 por cento das exportações mundiais de trigo.





09h08 - Putin subestimou resistência ucraniana, diz Reino Unido



O Presidente russo, Vladimir Putin, subestimou a resistência ucraniana e, por isso, não pode anunciar um sucesso militar durante o desfile do Dia da Vitória na segunda-feira, segundo o último relatório do Ministério da Defesa britânico.



De acordo com este relatório, o plano de invasão da Rússia provavelmente foi baseado na suposição errada de que encontraria resistência limitada e seria capaz de cercar rapidamente os centros populacionais.



Essa suposição, segundo o documento, levou as forças russas a tentar uma operação inicial ligeira, visando alcançar uma vitória rápida a custo mínimo.



"No entanto, este erro de cálculo levou a grandes prejuízos", sublinha o Ministério da Defesa britânico.







(agência Lusa)







08h47 - Encontrados corpos de 44 civis em prédio destruído em março pela Rússia



As autoridades ucranianas revelaram hoje ter encontrado corpos de 44 civis nos escombros de um prédio em Izyum, na região de Kharkiv, destruído pela Rússia em março.



O chefe da administração regional de Kharkiv, Oleh Synehubov, anunciou a descoberta aos meios de comunicação social, adiantando que o prédio de cinco andares desabou com os civis lá dentro.



"Este é outro crime de guerra horrível dos ocupantes russos contra a população civil", declarou.



Izyum é uma cidade do leste ucraniano que a Rússia mantém como um ponto importante na linha de frente.



Oleh Synehubov não identificou especificamente onde ficava o prédio.







(agência Lusa)







08h35 - Japão alarga sanções a 71 empresas e 141 pessoas ligadas à Rússia



O governo japonês anunciou uma nova ronda de sanções contra Moscovo, que inclui o congelamento dos bens de 141 pessoas, entre os quais o primeiro-ministro russo, e a proibição das exportações para 71 empresas russas.



As novas medidas punitivas destinam-se a contribuir para os "esforços internacionais" pela paz na Ucrânia, informou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês, num comunicado.



Altos funcionários políticos, empresários e militares de Moscovo e das repúblicas pró-russas de Lugansk e Donetsk, além do primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, juntam-se à lista de pessoas já sujeitas a sanções, como é o caso do Presidente russo Vladimir Putin.





(agência Lusa)







08h20 - Pelo menos 100 civis permanecem na siderúrgica Azovstal



Pelo menos 100 civis permanecem na siderúrgica de Azovstal, na cidade de Mariupol, disse um assessor do presidente da Câmara da cidade esta terça-feira.



"Além dos militares, pelo menos 100 civis permanecem nos abrigos da Azovstal. No entanto, isso não reduz a intensidade dos ataques dos ocupantes", escreveu o assessor do autarca, Petro Andryushchenko, no Telegram.







A Ucrânia anunciou no fim-de-semana que todas as mulheres, crianças e idosos foram retirados da Azovstal. Acredita-se que a maioria dos civis que permanecem na fábrica sejam homens.







07h56 - Acordo da UE sobre proibição do petróleo russo pode ser alcançado esta semana, diz ministro francês



O secretário de Estado francês dos Assuntos Europeus, Clement Beaune, disse esta terça-feira que os membros da União Europeia podem chegar a um acordo ainda esta semana sobre a proposta da Comissão Europeia de proibir todas as importações de petróleo da Rússia.



"Acho que podemos chegar a um acordo esta semana", disse Beaune à LCI television, acrescentando que o presidente francês, Emmanuel Macron, deve conversar com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, ao final do dia desta terça-feira.



A Hungria é o país mais crítico ao embargo ao petróleo russo.



Na segunda-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que houve progressos nas negociações com Orbán sobre este projeto.







07h33 - Pelo menos um morto e cinco feridos em ataque com mísseis em Odessa



Um ataque com mísseis a um centro comercial e um armazém de produtos causou pelo menos um morto e cinco feridos na cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, avançou hoje o exército ucraniano.



O Comando Operacional do Sul das forças armadas ucranianas disse, durante todo o dia de segunda-feira e durante a madrugada, as tropas russas dispararam pelos menos sete mísseis contra Odessa a partir da península da Crimeia, controlada desde 2014 pela Rússia.



Um dos mísseis "conseguiu penetrar num centro comercial e num armazém de produtos de consumo", disse o exército ucraniano, numa publicação na rede social Facebook.



"O inimigo continua a atacar civis e infraestruturas civis" na cidade portuária junto ao Mar Negro, usando munições "obsoletas", que datam ainda da era da União Soviética, refere a publicação.



O porta-voz da Sede de Operações da Administração Militar Regional de Odessa, Sergei Bratchuk, disse que, "já de noite", as tropas russas atacaram novamente a região.



"O inimigo continua a lançar mísseis contra a cidade e a região, tentando destruir a infraestrutura. Agradecemos às forças de defesa aérea pelo seu trabalho de combate", disse Bratchuk na plataforma Telegram.



Antes do ataque ao centro comercial e ao armazém, a autarquia de Odessa disse, também no Telegram, que a região tinha sido atingida por pelo menos quatro mísseis Onix, um dos mais modernos projéteis de alta precisão no arsenal das forças armadas russas.



Pelo menos dois feridos foram levados para o hospital e cinco edifícios turísticos ficaram destruídos.







(agência Lusa)







07h20 - Ponto de situação:





A cidade de Odessa continua a ser alvo de fortes bombardeamentos. Na noite de segunda-feira, sete mísseis atingiram um centro comercial e um armazém, segundo anunciaram as Forças Armadas da Ucrânia no Facebook. De acordo com as autoridades, pelo menos uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas. O ataque ocorreu no mesmo dia em que o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, visitava a cidade;