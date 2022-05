Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

13h20 - A adesão à NATO teria evitado a guerra, diz Zelensky



Num discurso aos estudantes do Instituto de Estudos Políticos de Paris, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse esta quarta-feira que a guerra com a Rússia teria sido evitada se a Ucrânia tivesse entrado para a NATO antes.



"Se a Ucrânia fizesse parte da NATO antes da guerra, não teria havido guerra", disse Zelensky aos estudantes por videoconferência.







12h45 - Guterres afasta possibilidade de um cessar-fogo ou negociações de paz "num futuro próximo"





O secretário-geral da ONU admitiu esta quarta-feira que não existem quaisquer perspetivas de cessar-fogo ou de negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia "num futuro próximo". António Guterres sublinha, no entanto, que está pronto para ajudar a encontrar uma solução de paz, nos termos do Direito Internacional.







Em conferência conjunta com o presidente da Áustria, Alexander van der Bellen, em Viena, o secretário-geral das Nações Unidas sublinhou que a prioridade atual é melhorar a retirada de civis, em cooperação com a Cruz Vermelha, e estabelecer corredores humanitários seguros.







Guterres afirmou que a guerra na Ucrânia "não vai durar para sempre, em algum momento haverá negociações satisfatórias, uma solução de acordo com o Direito Internacional e as regras das Nações Unidas".







"Nessa altura, estarei pronto. Mas não vejo que isso possa acontecer num futuro próximo. Mas uma coisa poss assegurar: nunca irei desistir", acrescentou.







12h29 - Quase um terço dos empregos perdidos na Ucrânia devido à guerra





De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), cerca de 30 por cento dos empregos da Ucrânia - 4,8 milhões - foram deridos desde o início da guerra, a 24 de fevereiro.







"As convulsões económicas, em conjunto com as deslocações internas em grande escala e os fluxos massivos de refugiados, estão a causar perdas colossais em termos de emprego e rendimentos", indica a organização no primeiro relatório sobre os impactos da invasão russa no país e no resto do mundo.







A OIT estima que o prolongar da guerra possa levar a perda de empregos até aos 7 milhões, ou seja, 43,5 por cento dos empregos no país.







A organização com sede em Genebra saúda, ainda assim, que o governo ucraniano está a levar a cabo "esforços consideráveis" para continuar a operar os sistemas de proteção social.







Com a maior vaga de refugiados desde a II Guerra Mundial, com quase 11 milhões de refugiados, há cerca de 2,75 milhões destes que estão em idade ativa e "poderão querer procurar emprego" nos países de acolhimento.







A Polónia, que é o país que acolhe o maior número de refugiados vindos da Ucrânia, irá enfrentar "um enorme desafio" também ao nível de emprego, estima a OIT.







Nos impactos indiretos desta guerra, a OIT prevê ainda "reprecurssões consideráveis" para vários países da Ásia Central, já que muitos apresentam grande dependência em relação a remessas de trabalhadores migrantes na Rússia, cuja economia está a ser visada por fortes sanções impostas pelo Ocidente.







12h15 - Separatistas russos dizem que não há civis na fábrica de Azovstal



O líder da República Popular de Donetsk, uma região controlada por separatistas pró-russos, disse esta quarta-feira que não há mais civis na siderúrgica Azovstal, na cidade portuária ucraniana ocupada de Mariupol, informou a agência de notícias TASS.



"De acordo com as nossas informações, não há civis lá. Consequentemente, as mãos das nossas unidades não estão mais atadas", disse Denis Pushilin.



A Ucrânia disse na terça-feira que as forças russas continuam a bombardear a siderúrgica, onde uma autoridade local disse que pelo menos 100 civis ainda estavam escondidos. A vice-primeira-ministra ucraniana avançou ainda que “mais de mil” soldados continuam na fábrica de Azovstal, incluindo “centenas de feridos” com ferimentos graves que precisam de ser retirados “com urgência”.







12h04 - Rússia diz estar atenta à configuração da NATO nas suas fronteiras



A Rússia está a observar de perto qualquer configuração da aliança transatlântica nas suas fronteiras, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em resposta à visita do primeiro-ministro britânico Boris Johnson à Suécia e à Finlândia esta quarta-feira.



Espera-se que a Suécia e a Finlândia tomem uma decisão ainda este mês sobre a eventual adesão à NATO.







As forças russas realizaram na noite de terça-feira mais de 500 ataques contra alvos militares na Ucrânia e destruíram 17 depósitos de munições, além de 59 unidades de material militar, divulgou o Ministério da Defesa ucraniano esta quarta-feira;

A região de Kherson, na Ucrânia, atualmente ocupada por Moscovo, planeia pedir ao presidente Vladimir Putin a sua anexação, informou a agência de notícias TASS, citando um funcionário das autoridades locais;

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse esta quarta-feira que Moscovo não quer uma guerra na Europa, mas que os países ocidentais desejam ver a Rússia a sair derrotada na sua campanha militar na Ucrânia;

Os guardas fronteiriços ucranianos relataram que as forças russas bombardearam as regiões de Sumy e Chernihiv, perto da fronteira com a Rússia, durante a madrugada. "Aviões inimigos lançaram duas vezes mísseis não guiados nas áreas fronteiriças de Sumy. Houve também dois casos de ataques com morteiros na região de Chernihiv", disseram os guardas no Telegram;

A Ucrânia anunciou na terça-feira que suspenderá o fluxo de gás através de um gasoduto que, segundo Kiev, é responsável por quase um terço do combustível transportado da Rússia para a Europa. A GTSOU, que opera o sistema de gás da Ucrânia, disse iria suspender os fluxos de gás russo através da rota Sokhranivka a partir de quarta-feira, declarando motivos de "força maior", uma cláusula invocada quando uma empresa é atingida por algo fora do seu controlo, acrescentando que transferiria o fluxo para outra rota.





11h36 - Lavrov diz que a Rússia não quer uma guerra na Europa



O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse esta quarta-feira que Moscovo não quer uma guerra na Europa, mas que os países ocidentais desejam ver a Rússia a sair derrotada na sua campanha militar na Ucrânia.



"Se estão preocupados com a hipótese de uma guerra na Europa, nós não queremos isso", disse Lavrov durante uma conferência de imprensa.



"Mas chamo a vossa atenção para o facto de que é o Ocidente que está constante e persistentemente a dizer que, nesta situação, é necessário derrotar a Rússia”, sublinhou. "Tirem as vossas próprias conclusões", rematou.







11h20 - Rússia ataca mais de 500 alvos ucranianos e destrói 17 depósitos de munições



As forças russas realizaram na noite de terça-feira mais de 500 ataques contra alvos militares na Ucrânia e destruíram 17 depósitos de munições, além de 59 unidades de material militar, divulgou hoje o Ministério da Defesa ucraniano.



De acordo com o porta-voz militar ucraniano, general Igor Konashenkov, durante a noite de terça-feira a aviação russa atingiu 93 alvos, incluindo dois postos de comando, 69 áreas com regimentos de soldados e material militar, além de três depósitos de munições das Forças Armadas ucranianas.



Além disso, tropas com foguetes e unidades de artilharia atacaram 407 áreas com regimentos de soldados e material militar, destruíram 13 postos de comando, quatro posições de sistemas de mísseis antiaéreos Osa-AKM e 14 depósitos de munições.



Como resultado dos ataques, a Rússia matou mais de 280 soldados e destruiu 59 unidades de material militar, segundo Konashenkov.



Da mesma forma, os sistemas de defesa aérea destruíram nove `drones` ucranianos durante a noite de terça-feira, incluindo quatro perto da vila de Balakliya, na região de Kharkiv; três perto de Rubizhne, em Lugansk; um outro perto da Ilha Zmeiny (Ilha da Serpente) e um Bayraktar-TB2 de fabricação turca perto de Arkhangelsk, na região de Mykolaiv.







(agência Lusa)







11h00 - Pró-russos em Kherson, na Ucrânia, planeiam pedir a Putin para anexar a região



A região de Kherson, na Ucrânia, atualmente ocupada por Moscovo, planeia pedir ao presidente Vladimir Putin a sua anexação, informou a agência de notícias TASS esta quarta-feira, citando um funcionário das autoridades locais, controladas pela Rússia.





"Haverá um pedido (endereçado ao presidente russo) para integrar a região de Kherson como uma parte completa da federação russa", disse Kirill Stremoussov, vice-presidente da administração militar-civil de Kherson.







A Rússia disse em abril que conquistou o controlo total da região de Kherson, uma cidade portuária de importância estratégica dado que possibilita fazer parte da ligação terrestre entre a península da Crimeia (anexada pela Rússia em 2014) e as áreas separatistas apoiadas por Moscovo no leste da Ucrânia.







10h11 - Imagens espelham o terror vivido pelos soldados ucranianos que permanecem na Azovstal



Imagens publicadas pelo batalhão Azov no Telegram mostram as condições precárias em que vivem os soldados ucranianos que permanecem na fábrica siderúrgica de Azovstal, que continua sob ataque russo.



As imagens exibem soldados feridos que recebem tratamento num hospital improvisado dentro da fábrica. Na publicação, o batalhão Azov pede ajuda para a “retirada imediata” destes soldados.





“O mundo civilizado deve ver as condições em que estão os defensores feridos e mutilados de Mariupol e agir”, lê-se na mensagem. “Em condições de total insalubridade, com feridas abertas embrulhadas com restos de ligaduras não esterilizadas, sem a medicação necessária ou até mesmo comida”, descrevem.



“Apelamos à ONU e à Cruz Vermelha a mostrarem a sua humanidade e a reafirmarem os princípios básicos sobre os quais firam criados ao resgatar pessoas feridas que não são mais combatentes”, escrevem.



“Os militares que vocês veem nas fotos e centenas mais que estão na fábrica de Azovstal defenderam a Ucrânia e o resto do mundo civilizado com ferimentos graves com custos para a própria saúde. A Ucrânia e a comunidade mundial não vão ser capazes de protegê-los e cuidar deles?”, questionam.



“Exigimos a evacuação imediata dos militares feridos para territórios controlados pela Ucrânia, onde serão assistidos e receberão os cuidados adequados”, concluem.



Na terça-feira, a vice-primeira-ministra ucraniana disse que “mais de mil” soldados continuam na fábrica de Azovstal, incluindo “centenas de feridos” com ferimentos graves que precisam de ser retirados “com urgência”.







09h18 - Hungria diz que proposta da UE sobre embargo ao petróleo russo ainda é inaceitável



A proposta da União Europeia relativa ao embargo ao petróleo russo destruiria a economia húngara e não oferece uma solução para os enormes problemas que criaria para a Hungria, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros do país, Peter Szijjarto, esta quarta-feira.



Num vídeo publicado no Facebook, Szijjarto disse que após as conversas conduzidas até agora, a Comissão Europeia não apresenta uma solução, então a única maneira de um acordo sobre um embargo ao petróleo seria se ele se aplicasse a remessas marítimas de petróleo e todos os envios por oleodutos estariam totalmente isentos.



A Hungria tem sido o país mais relutante em relação à proposta da União Europeia de um embargo ao petróleo russo até ao final do ano. Na sexta-feira, após uma conversa com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse ter feito progressos nas negociações, mas salientou que “é necessário mais trabalho”.







08h42 - Pentágono reage a posição de Putin. "Isto não é sobre EUA contra Rússia"



O Departamento da Defesa dos Estados Unidos reagiu nas últimas horas à ideia de uma ameaça ocidental à Rússia agitada no início da semana por Vladimir Putin, no âmbito da comemoração, em Moscovo, do Dia da Vitória.



“Isto não é sobre os EUA contra a Rússia. Por mais que o senhor Putin queira dar a impressão de que isto é sobre o Ocidente contra a Rússia, a NATO contra a Rússia, os EUA contra a Rússia. Isto é sobre a Rússia contra o povo da Ucrânia”, redarguiu o porta-voz do Pentágono, John Kirby.



“Estamos focados em garantir que a Ucrânia possa defender-se, que esteja em posição de vantagem no campo de batalha e à mesa das negociações”, continuou.



O Departamento da Defesa dos Estados Unidos reagiu nas últimas horas à ideia de uma ameaça ocidental à Rússia agitada no início da semana por Vladimir Putin, no âmbito da comemoração, em Moscovo, do Dia da Vitória.

"Isto não é sobre os EUA contra a Rússia. Por mais que o senhor Putin queira dar a impressão de que isto é sobre o Ocidente contra a Rússia, a NATO contra a Rússia, os EUA contra a Rússia. Isto é sobre a Rússia contra o povo da Ucrânia", redarguiu o porta-voz do Pentágono, John Kirby.

"Estamos focados em garantir que a Ucrânia possa defender-se, que esteja em posição de vantagem no campo de batalha e à mesa das negociações", continuou.





08h20 - Kharkiv, uma cidade fantasma



Kharkiv é agora uma cidade fantasma. Mesmo com as forças ucranianas a recuperarem algumas localidades nos arredores, a segunda maior cidade do país continua deserta.



A grande maioria da população fugiu e os que ficaram escondem-se no que resta das casas.

Kharkiv é agora uma cidade fantasma. Mesmo com as forças ucranianas a recuperarem algumas localidades nos arredores, a segunda maior cidade do país continua deserta.

A grande maioria da população fugiu e os que ficaram escondem-se no que resta das casas.

Poucos são os que se aventuram a sair à rua, apesar de um alívio nos bombardeamentos. É o que conta ao enviado especial da Antena 1, Luís Peixoto, um habitante que decidiu ficar em Kharkiv, apesar da guerra.





08h00 - Combates continuam na Ilha das Serpentes



Os combates continuam na Ilha Zmiinyi, na Ucrânia, também conhecida por Ilha das Serpentes, segundo anunciou o Ministério da Defesa do Reino Unido no seu relatório diário.



O Ministério britânico afirma que a Rússia está a “tentar repetidamente reforçar a sua guarnição na ilha”, mas acrescenta que a Ucrânia atingiu com sucesso as defesas aéreas russas.



A ilha, localizada no Mar Negro, é de importância estratégica porque dá acesso às principais cidades portuárias da Ucrânia, nomeadamente Odessa, que tem sido constantemente bombardeada nos últimos dias.



Na terça-feira, a Rússia disse que afastou todos os ataques ucranianos para para voltar a conquistar a Ilha das Serpentes.



No início da guerra, 13 soldados ucranianos foram dados como mortos na ilha depois de terem respondido com “vão-se f…” aos militares russos que exigiam a sua rendição. A Ucrânia veio confirmar mais tarde que os militares ucranianos estavam vivos.







07h45 - EUA descartam utilização de mísseis hipersónicos por russos em Odessa



Os Estados Unidos afastaram a ideia de que as forças armadas russas tenham utilizado mísseis hipersónicos na cidade ucraniana de Odessa, sob ataque nos últimos dias.



"Não há quaisquer indícios da utilização de mísseis hipersónicos em Odessa”, disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, em conferência de imprensa, na terça-feira.



“Já vimos mísseis hipersónicos serem utilizados no passado para atingir edifícios, mas nada indica que tenham sido usados em Odessa" recentemente, reiterou.



Kirby descreveu Odessa como "solidamente sob controlo ucraniano", mas indicou que há registo de ataques de longo alcance na cidade, "sem uma indicação clara" dos alvos ou do impacto produzido.



"Pode ser que estes ataques aéreos façam parte deste esforço para limitar economicamente a capacidade de Odessa. Mas, francamente, de uma perspetiva marítima, eles já o fizeram", acrescentou.



(agência Lusa)







