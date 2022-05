Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

9h27 - Ministério russo da Defesa diz ter atingido refinaria de petróleo no centro da Ucrânia



O Ministério da Defesa da Rússia anunciou esta sexta-feira que as suas tropas atacaram a refinaria de petróleo Kremenchug, no centro da Ucrânia, destruindo a sua capacidade de produção e reservatórios de combustível.



O ministério disse ainda que as tropas russas abateram uma aeronave ucraniana Su-27 na região de Kharkiv.



8h35 - UE anuncia novo pacote de 500 milhões de euros em apoio militar à Ucrânia



O alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, anunciou esta sexta-feira que o bloco europeu fornecerá mais 500 milhões de euros em apoio militar à Ucrânia.







Em resposta aos jornalistas à margem da reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, que decorre esta sexta-feira no norte da Alemanha, Borrell disse que o apoio militar seria composto por armas pesadas, como tanques e artilharia, e aumentaria a ajuda do bloco para um total de cerca de dois mil milhões de euros.







Borrell disse ainda estar confiante de que um acordo pode ser alcançado nos próximos dias para aprovar um embargo ao petróleo russo.







"Tenho a certeza de que chegaremos a um acordo. Precisamos dele. Temos que nos livrar da dependência do petróleo da Rússia", explicou o alto representante da UE.







8h00 - Presidente da Ucrânia afirma que militares russos destruíram mais de 500 unidades de saúde



Desde o início da invasão, as tropas russas já destruíram mais de 500 unidade de saúde. Volodymyr Zelensky avança que na noite desta terça-feira a Rússia lançou um novo ataque na região de Chernihiv.O presidente da Ucrânia fez, durante a noite, um balanço dos ataques russos ao país.





7h40 - Liz Truss diz que Putin está a “humilhar-se no cenário mundial”



A ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Liz Truss, disse durante uma reunião do G7 na Alemanha que o presidente russo, Vladimir Putin, está a “humilhar-se a ele próprio no cenário mundial”.



Truss defendeu que as sanções internacionais contra a Rússia só devem ser suspensas quando todas as suas tropas deixarem a Ucrânia.



A ministra britânica defendeu ainda que sejam entregues "mais armas" à Ucrânia. “É muito importante agora manter a pressão sobre Vladimir Putin fornecendo mais armas à Ucrânia e aumentando as sanções” contra o Kremlin, disse Truss durante a reunião do G7.







