Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

9h43 - Mísseis russos destroem infraestruturas no oeste da Ucrânia



Quatro mísseis russos abateram-se, esta manhã, sobre infraestruturas militares em Yavoriv, no oeste da Ucrânia, já perto da fronteira da Polónia.



"O objeto está completamente destruído", adiantou no Telegram o governador regional, Maxim Kozistky.



9h38 - Ministra alemã dos Negócios Estrangeiros toma posição



A chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, afirma que Berlim deixou tudo preparado para um rápido processo de ratificação das potenciais candidaturas de suecos e finlandeses à NATO.



"Se decidirem juntar-se, podem juntar-se rapidamente", declarou a governante.



"Devemos assegurar que eles tenham garantias de segurança, não pode haver um período de transição, uma área cinzenta em que os seus estatutos sejam incertos", continuou.



O período de ratificação das adesões da Suécia e da Finlândida à NATO pode durar até um ano - durante este período, os dois países não estariam ainda protegidos pelo artigo 5, ao abrigo do qual um ataque a um aliado é um ataque a todos os países-membros da Aliança Atlântica.



9h05 - Líderes europeus e da NATO felicitam Ucrânia por vitória na Eurovisão



Responsáveis europeus e da Aliança Atlântica saíram a público para saudar a Ucrânia pela vitória no Festival Eurovisão da Canção, considerando que este resultado deixa patente o apoio público ao país invadido pela Rússia.



"Gostaria de dar os parabéns à Ucrânia por vencer o Festival da Eurovisão da canção. E isto é algo que não digo de forma ligeira porque ontem [sábado] vimos o enorme apoio público de toda a Europa e Austrália pela sua coragem", afirmou o vice-secretário-geral da NATO, Mircea Geoana.



Geoana, que falava no arranque do segundo dia de uma reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, em Berlim, precisou que a mensagem a enviar "é que os russos lançaram a guerra mais brutal e cínica desde a II Guerra Mundial".



Por sua vez, no Twitter, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, deu os parabéns aos vencedores, sublinhando o apoio de toda a União Europeia.



"Hoje [ontem] à noite a vossa música ganhou o nosso coração. Estamos a comemorar esta vitória em todo o mundo. A União Europeia está convosco", escreveu.



8h42 - Alargamento da NATO sobre a mesa de reunião ministerial em Berlim



Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países-membros da NATO estão reunidos este fim de semana em Berlim. A Suécia e a Finlândia são países convidados do encontro.

O Governo da Finlândia deverá oficializar este domingo a intenção de aderir à NATO, noticiam as agências internacionais. Na Suécia, o partido no poder entrega-se a uma reunião decisiva que pode abrir caminho a candidaturas conjuntas à Aliança Atlântica.



Caso estas candidaturas à NATO avancem, caem por terra políticas de neutralidade militar com mais de 75 anos, no caso da Finlândia, e mais de dois séculos, no caso da Suécia.



O presidente russo, Vladimir Putin, voltou a advertir nas últimas horas a Finlândia para as consequências da adesão à NATO: tal candidatura, afirmou o Kremlin em comuncado, vai "afetar negativamente as relações russo-finlandesas".



Milhões de pessoas morrerão à fome se a Rússia não permitir a exportação de cereais da UcrÂnia a partir de portos bloqueados, avisa o G7.



Uma grande coluna com centenas de automóveis transportou refugiados de Mariupol, no sul da Ucrânia, para Zaporizhia. Os refugiados chegaram a esta cidade na noite de sábado.



A Ucrânia venceu o festival Eurovisão com o tema "Stefania", interpretado pela Kaluch Orchestra. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou esta conquista e manifestou a esperança de receber, um dia, uma final deste evento numa "livre e reconstruída" Mariupol.



O Governo ucraniano afirma que Moscovo pretende realizar "um referendo", que pode acontecer já este domingo, sobre a pertença de Mariupol à Rússia.



Volodymyr Zelensky aponta para "negociações muito dífíceis" tendo em vista a próxima fase da evacuação e Mariupol e, em concreto, do complexo siderúrgico Azovstal.



O embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, afirma que os diplomatas do seu país em Washington estão a ser ameaçados de violência e assediados pelos serviços secretos norte-americanos.





Está ser avaliada a possibilidade de um alargamento da Aliança Atlântica.O presidente da República diz que Portugal é, neste momento, um "beneficiário líquido" da situação internacional.Marcelo Rebelo de Sousa considera que a guerra na Ucrânia favorece o investimento e o turismo no país.A votação esmagadora do público deu a vitória à banda ucraniana.Eis aqui o resumo da noite da final do festival.A Reuters noticia que as tropas ucranianas estão a mover uma contraofensiva para tentar repelir as forças russas que ocupal Izium, no leste do país. Contudo, as tropas de Moscovo estarão a obter ganhos noutras zonas do Donbass.