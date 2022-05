Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações





11h46 - Ponto de situação



Forças ucranianas que contra-atacaram militares russos conseguiram afastá-los da cidade de Kharkiv e terão conseguido avançar praticamente até à fronteira com a Rússia.

Moscovo garante que as suas forças militares derrubaram três caças ucranianos, um deles na Ilha da Serpente, no Mar Negro, e os restantes em Mykolaiv e Kharkiv.

A siderurgia de Azovstal terá sido alvo de um ataque com munições incendiárias russas.

A União Europeia está neste momento em discussões para avançar com um sexto pacote de sanções contra a Rússia. A decisão deverá ser alcançada dentro de poucos dias.

As candidaturas da Suécia e da Finlândia à NATO, em reação à ofensiva russa contra a Ucrânia, constituem um "grave erro", declarou hoje o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Riabkov.





11h23 – McDonald's vai vender negócios na Rússia



A gigante da restauração McDonald's anunciou esta segunda-feira a saída do mercado russo, explicando que iniciou um processo para vender os seus negócios nesse país.





11h04 – Rússia está a acompanhar de perto o progresso de adesão finlandesa e sueca à NATO



O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou esta segunda-feira que a Rússia está a acompanhar de perto as propostas da Finlândia e da Suécia para se juntar à aliança militar da NATO.



O responsável disse ainda não estar convencido de que a adesão fortaleça de alguma forma a segurança da Europa.





10h37 – Ucrânia assina acordo com Japão para empréstimo de 100 milhões de dólares



A Ucrânia e o Japão assinaram um acordo para um empréstimo de 100 milhões de dólares com o objetivo de apoiar as pessoas mais vulneráveis na Ucrânia.



Segundo o ministro ucraniano das Finanças, o empréstimo é a 30 anos e inclui um período de carência de dez anos.





10h19 - Guerra leva a revisão em baixa do crescimento europeu para 2,7% este ano



A Comissão Europeia reviu hoje em baixa as previsões de crescimento económico devido à guerra na Ucrânia, estimando agora subidas de 2,7% do PIB este ano e 2,3% no próximo, tanto na UE como na zona euro.



As projeções da primavera hoje divulgadas representam uma acentuada revisão em baixa relativamente às previsões de inverno, divulgadas em 10 de fevereiro, ainda antes de a Rússia ter invadido a Ucrânia, e que projetavam que o Produto Interno Bruto (PIB) subisse 4,0% este ano tanto no espaço da moeda única como no conjunto dos 27 Estados-membros, e 2,8% na UE e 2,7% na zona euro em 2023.



Segundo Bruxelas, "as perspetivas para a economia da UE antes do início da guerra eram de uma expansão prolongada e robusta", mas "a invasão russa da Ucrânia colocou novos desafios, precisamente quando a União tinha recuperado dos impactos económicos da pandemia" da covid-19.



(Agência Lusa)





10h02 – Rússia diz ter derrubado três caças ucranianos



A Rússia avançou esta segunda-feira que as suas forças abateram três caças ucranianos, um deles perto da Ilha da Serpente, no Mar Negro, e os outros nas regiões de Mykolaiv e Kharkiv.



A Ilha da Serpente ficou conhecida no início da invasão russa da Ucrânia, quando guardas fronteiriços ucranianos lá destacados rejeitaram render-se perante um navio de guerra enviado por Moscovo.





09h36 – Moscovo considera um “grave erro” a adesão da Suécia e Finlândia à NATO



As candidaturas da Suécia e da Finlândia à NATO, em reação à ofensiva russa contra a Ucrânia, constituem um "grave erro", declarou hoje o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Riabkov.



"É um grave erro adicional cujas consequências podem ser consideráveis", disse o responsável, citado pela agência russa Interfax.



De acordo com Riabkov, a resposta da Rússia "vai depender das consequências práticas da adesão" dos dois países escandinavos à Aliança Atlântica.



"Para nós, é evidente que a segurança da Suécia e da Finlândia não vai sair reforçada desta decisão", sublinhou acrescentando que "o nível da tensão militar (está) a aumentar".





09h27 – Ataque com mísseis em Odessa fere dois adultos e uma criança



Um ataque com mísseis lançados por aeronaves russas na região de Odessa danificou infraestruturas turísticas e feriu dois adultos e uma criança, informou a agência de notícias Interfax.



“O inimigo continua a atacar a ponte danificada e desativada sobre o estuário do Dniester. Mas atinge civis. Dois adultos ficaram feridos e uma criança pequena ficou gravemente ferida”, refere a Câmara Municipal de Odessa na rede social Telegram.





09h16 – Forças de Kiev reclamam avanços militares no leste da Ucrânia



O Exército ucraniano reclama a reconquista de território em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, tendo conseguido que o "inimigo" recuasse até perto da fronteira da Rússia, disse hoje o Ministério da Defesa de Kiev.



De acordo com uma nota do ministério publicada na plataforma digital Facebook, os "defensores ucranianos" mantêm com "êxito" a contra ofensiva em Kharkiv, levada a cabo pela Brigada 127 das Forças Armadas da Ucrânia.



Por outro lado, o Alto Comando Militar da Ucrânia acrescenta que o "inimigo" (forças russas) concentra esforços para manter posições na região.



A mesma nota refere que o Exército russo prossegue com a ofensiva na Zona Operacional do Leste da Ucrânia, em direção a Donetsk, onde atacou infraestruturas militares e civis estando a "preparar-se" para outra ofensiva na área de Izum.



Segundo a mesma fonte, as tropas russas reforçaram o controlo na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia - nas regiões de Bryansk e Kursk - e atacaram com artilharia infraestruturas civis nas localidades de Dovhenke, Ruski Tyhki, Ternova e Petrivka.



(Agência Lusa)





08h52 – Turquia quer manter “delicado equilíbrio diplomático”



A Turquia defendeu hoje que deve manter um “delicado equilíbrio diplomático” após a invasão da Ucrânia pela Rússia, de modo a que continue a ser capaz de ajudar nas negociações entre as duas partes, disse o porta-voz do presidente Tayyip Erdogan.



Ibrahim Kalin, que é também o principal conselheiro de política externa de Erdogan, afirmou que, embora Ancara tenha criticado a invasão e as ações de Moscovo no campo de batalha, não adiantaria adotar uma postura mais penalizadora contra a Rússia.





08h41 – UE diz precisar de mais tempo para chegar a acordo sobre novas sanções



A União Europeia garante que irá impor um sexto pacote de sanções contra a Rússia, mas explica que o bloco precisa de mais tempo para chegar a um acordo.



“Não há qualquer justificação para que não se avance com um novo pacote”, declarou Jean Asselborn, ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, ao chegar a uma reunião com homólogos em Bruxelas.





08h35 - Parlamento da Finlândia já iniciou debate sobre adesão à NATO



O Parlamento finlandês já começou o debate sobre o relatório do Governo que propõe a adesão à NATO. Este debate só deverá terminar amanhã.



Esta segunda-feira, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia considerou a decisão da Finlândia e Suécia de integrar a NATO “um erro com consequências de longo alcance” que “poderá mudar radicalmente a situação global”.







8h08 - Negociações para evacuação da Azovstal estão difíceis

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, considera que a ofensiva russa contra a Ucrânia não está a decorrer de acordo com os planos, o que poderá ditar uma derrota no terreno. "Eles não conseguiram conquistar Kiev, estão a recuar de Kharkiv, a grande ofensiva no Donbass está parada. A Rússia não está a alcançar os seus objetivos", disse o responsável, na esteira da reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da Aliança Atlântica em Berlim.



Num par de decisões históricas, suecos e finlandeses deram ontem passos determinantes para uma adesão à NATO. A Finlândia oficializou, pelas vozes do presidente e da primeira-ministra do país, a intenção de encetar a candidatura. Os social-democratas, no poder na Suécia, abandonaram também a oposição à entrada na NATO, com a primeira-ministra Magdalena Andersson a anunciar que falará ao Parlamento esta segunda-feira, tendo em vista garantir apoio à adesão.



O Kremlin repetiu durante o fim-de-semana o aviso contra o alargamento da NATO a suecos e finlandeses. "Um erro", nas palavras do presidente russo, Vladimir Putin.



De resto, também a Turquia manteve as suas reservas ao alargamento da Aliança Atlântica. Ainda assim, diferentes ministros dos Negócios Estrangeiros de países-membros da organização vieram no domingo a público para garantir que será possível ultrapassar tais dúvidas. Ancara alega, em concreto, que a Suécia e a Finlândia dão abrigo a membros do PKK, Partido dos Trabalhadores do Curdistão, estrutura que Ancara classifica como terrorista.



Os serviços de informações militares do Reino Unido alinham pelo diapasão de Jens Stoltenberg e afiançam que as operações de combate da Rússia no leste da Ucrânia perderam ímpeto. As forças russas, estima Londres, terão já perdido um terço das tropas terrestres desde o início da invasão, a 24 de fevereiro.



Mykhaylo Podolyak, conselheiro da Presidência ucraniana, afirma, por sua vez, que o país pode bater a Rússia até ao final do ano, mas necessita, para tal, de mais armamento pesado, a fornecer pelo Ocidente, e de um "embargo real do petróleo" russo.

Volodymyr Zelensky diz as negociações com a Rússia para a evacuação da fábrica de Azovstal estão muito difíceis e delicadas.O presidente da Ucrânia acrescenta que as forças russas têm bombardeado constantemente os complexos portuários de Mariupol.Citado pela Reuters, o governador de Kharkiv, Oleh Sinegubov, diz que as tropas ucranianas que defendem aquela região do nordeste do país alcançaram a fronteira com a Rússia.A Ucrânia está a preparar-se para um novo acelerar da ofensiva russa no leste do país, segundo Volodymyr Zelensky."Estamos a preparar-nos para novas tentativas da Rússia para atacar no Donbass, para de algum modo intensificar o seu movimento no sul da Ucrânia", afirmou o presidente ucraniano na já habitual mensagem noturna."Os ocupantes ainda não querem admitir que estão no beco sem saída e que a sua denominada operação especial já entrou em bancarrota", prosseguiu Zelensky.O presidente da Ucrânia insistiu no apelo a um completo embargo ocidental ao petróleo russo: "Estamos a trabalhar para que as sanções contra a Rússia sejam reforçadas. Os parceiros precisam de tomar decisões para que limitem os laços da Rússia ao mundo todas as semanas"."Os ocupantes devem sentir o crescente custo da guerra, senti-lo constantemente", rematou.