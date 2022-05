Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

12h24 -Governo alemão vai retirar privilégios a ex-chanceler Schroder por laços à Rússia





A coligação do Governo na Alemanha vai retirar na quinta-feira os privilégios concedidos a ex-chefes de governo, em particular a Gerhard Schroder, devido aos laços que mantém com a Rússia, apesar da guerra na Ucrânia.



A coligação - que reúne social-democratas, ecologistas e liberais – pretende remover as vantagens atribuídas ao antigo chanceler do país Gerhard Schroder (1998-2005), que trabalha atualmente para empresas de energia controladas pelo Estado russo.



O próprio Partido Social Democrata, do qual Schroeder é membro, avisou hoje que os deputados da comissão parlamentar de Orçamento querem passar a vincular alguns dos privilégios dos ex-líderes alemães (como a disponibilização de funcionários, motoristas ou escritórios) a deveres reais, em vez de ser uma condição imediata pelo seu estatuto de ex-chanceleres.



Como ex-chanceler, Schroder, de 77 anos, ainda tem direito a vários cargos na Câmara dos Deputados e a um orçamento para funcionários, privilégio que custa 400.000 euros por ano aos contribuintes.



O ex-chanceler é presidente do conselho de supervisão da empresa estatal russa de energia Rosneft e esteve envolvido nos projetos de gasodutos Nord Stream e Nord Stream 2.



O ex-chanceler já estava sob pressão desde a invasão russa da Ucrânia, já que, ao contrário da maioria dos ex-líderes europeus com funções em empresas russas, Schroder não renunciou aos cargos e tem sido, desde então, destituído de honras por várias cidades e alvo de pedidos para a sua expulsão do partido.



Ainda assim, o antigo líder garantiu, em abril, que não tinha intenção de renunciar aos cargos a menos que Moscovo interrompesse as entregas de gás à Alemanha.





12h02 - Japão exorta China a desempenhar um "papel responsável"



O Japão exortou hoje a China a desempenhar um “papel responsável” na crise entre a Rússia e a Ucrânia, no primeiro encontro em seis meses dos chefes da diplomacia dos dois países, anunciou o Governo japonês.



O Japão juntou-se aos seus aliados ocidentais na imposição de duras sanções à Rússia após a invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro, enquanto a China se recusou a condenar a agressão russa.



O ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Yoshimasa Hayashi, disse ao seu homólogo chinês, Wang Yi, que a invasão russa era “uma clara violação da Carta das Nações Unidas e de outras leis internacionais”, segundo um comunicado do seu gabinete citado pela agência francesa AFP.



Hayashi e Wan estiveram reunidos durante cerca de 70 minutos, por videoconferência, no primeiro encontro desde novembro, de acordo com a agência japonesa Kyodo.



11h46 – Rússia expulsa 34 diplomatas franceses



O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia decidiu expulsar do país 34 diplomatas franceses. A medida de retaliação surge depois de Paris ter expulsado em abril 35 diplomatas russos e declarado seis como “persona non grata”.



França veio já condenar “firmemente” a decisão de Moscovo.





11h34 – Ucrânia avança que mais de 28 mil soldados russos já morreram na guerra



Cerca de 28.300 soldados russos morreram desde o início da invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro, avançaram hoje as Forças Armadas ucranianas.



Desse total, 400 militares russos terão morrido só no último dia.



Moscovo terá também perdido 1.251 tanques, 3.043 veículos armados, 586 sistemas de artilharia, 199 sistemas de lançamento de rockets, 91 sistemas de defesa aérea, 202 aeronaves e 13 navios e barcos.





11h25 – Erdogan diz que NATO deveria entender preocupações da Turquia com a segurança



O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, considerou hoje que os aliados da NATO deveriam entender as suas preocupações relativamente à segurança. As declarações surgem dias depois de o líder ter ameaçado vetar a adesão da Suécia e Finlândia à Aliança Atlântica.



Erdogan disse ainda que as delegações sueca e finlandesa não precisam de dar-se ao trabalho de ir à Turquia.





11h03 – Moscovo alerta que eventuais tarifas de importação sobre petróleo russo forçarão compradores a pagarem mais



Uma proposta dos Estados Unidos de cobrar tarifas sobre o petróleo russo poderá levar a que os compradores tenham de pagar mais ou encontrar fornecedores alternativos, alertou há momentos o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.



A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, anunciou na terça-feira que a União Europeia poderá combinar novas tarifas de importação sobre o petróleo russo com o embargo do petróleo, reduzindo esmagadoramente as receitas de energia de Moscovo.



O plano para essas tarifas vai ser apresentado numa reunião de líderes do G7 esta semana.





10h54 – Rússia insiste que negociações de paz estão paradas



O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, repetiu esta quarta-feira que as negociações de paz com a Ucrânia estão paradas e insistiu que Kiev está a demonstrar total relutância em prosseguir com as mesmas.



"As negociações não estão a avançar e notamos a total falta de vontade dos negociadores ucranianos em continuar esse processo", acusou Peskov.





10h40 – Principais comandantes na Azovstal ainda não se renderam



Os principais comandantes ucranianos que permanecem na siderurgia de Azovstal, em Mariupol, continuam sem se render às forças russas, disse hoje o líder separatista Denis Pushilin.



"Eles não saíram (da fábrica)" até agora, disse o líder, citado pela agência de notícias DAN.





10h20 – Líder separatista diz que tribunal decidirá o destino de soldados de Azovstal



O líder separatista da região de Donetsk, Denis Pushilin, disse esta quarta-feira que será um tribunal a decidir o destino dos soldados ucranianos que se renderam às forças russas na siderurgia de Azovstal, em Mariupol.





10h11 – Israel entrega capacetes e coletes a civis na Ucrânia



Israel entregou cerca de dois mil capacetes e 500 coletes de proteção a organizações civis na Ucrânia, anunciou há momentos o Ministério israelita da Defesa.



O ministro Benny Gantz tinha dito já no mês passado que iria autorizar o fornecimento destes equipamentos, o que assinala uma mudança na posição de Israel relativamente à entrega de bens a Kiev.



O envio dos equipamentos acontece depois de um pedido lançado pela Ucrânia.





10h03 – Rússia vai pagar dívida externa em rublos se outras opções forem bloqueadas



A Rússia anunciou a intenção de pagar as suas obrigações da dívida externa em rublos caso os Estados Unidos bloqueiem outras opções.



O ministro russo das Finanças, Anton Siluanov, assegurou ainda esta quarta-feira que a Rússia tem dinheiro para pagar todas as dívidas atuais.





09h28 – Rússia diz que 694 militares ucranianos se renderam nas últimas 24 horas



Moscovo garante que 694 militares ucranianos na siderurgia de Azovstal se renderam nas últimas 24 horas. A informação está a ser avançada pela agência de notícias RIA.



O Ministério russo da Defesa afirma que, desde segunda-feira, já se rendeu às forças de Moscovo um total de 959 militantes ucranianos.





09h13 – Moscovo acusa Kiev de usar civis “como escudos humanos”



O Ministério da Defesa da Rússia disse na rede social Telegram ter recebido um pedido do comité russo de investigação para fornecer informações sobre “as ações ilegais das forças armadas ucranianas relacionadas com o uso de objetos civis para fins militares”.



Sem apresentar provas, o ministério alega que “o Batalhão Azov utilizou infantários e escolas para equipar os quartéis” e que os membros do Batalhão Aidar também estão a equipar-se em locais não destinados a esse fim, “criando um perigo sério para a população civil”.



O Ministério russo da Defesa também afirma que, na região de Dnepropetrovsk, as forças ucranianas estabeleceram operações militares em hospitais e que “os funcionários e pacientes das instalações médicas estão a ser usados como escudos humanos”.





08h45 – Comboio humanitário levará pessoas de Pokrovsk a Lviv



O governador de Luhansk, Serhiy Haidai, anunciou no Telegram que passará um comboio de evacuação esta tarde em Pokrovsk, com o objetivo de transportar pessoas dessa cidade até Lviv.





08h31 - Human Rights Watch denuncia tortura e execuções de civis pelas forças russas



A organização não-governamental Human Rights Watch (HRW) denunciou hoje execuções sumárias, torturas e outros abusos graves cometidos sobre civis pelas forças russas que controlam grande parte das regiões ucranianas de Kiev e Chernihiv.



Os casos terão acontecido entre finais de fevereiro e em março, acrescentou. A HRW visitou em abril 17 aldeias e pequenas cidades das regiões de Kiev e Chernihiv.



"As numerosas atrocidades cometidas pelas forças russas, que ocupam partes do nordeste da Ucrânia, no início da guerra são repugnantes, ilegais e cruéis", disse o diretor para a Europa e a Ásia Central da ONG, Giorgi Gogia.



"Estes abusos contra civis são crimes de guerra evidentes que devem ser imediata e imparcialmente investigados", defendeu.



A HRW entrevistou 65 pessoas entre 10 de abril e 10 de maio, incluindo ex-detidos, sobreviventes de tortura, famílias de vítimas, e outras testemunhas. Por outro lado, também examinou provas físicas nos locais onde teriam ocorrido alguns dos abusos, bem como fotografias e vídeos partilhados por vítimas e testemunhas.



7h59 - 685 explosivos neutralizados

O Tribunal Penal Internacional enviou na terça-feira uma equipa de 42 elementos à Ucrânia para investigar alegações de crimes de guerra perpetrados pelas tropas russas. É a maior equipa do género na história da instituição.



Nos Estados Unidos, vai ser criada uma nova unidade dedicada à investigação, documentação e divulgação de alegados crimes de guerra imputados à Rússia. Chamar-se-á Observatório de Conflito e terá por missão “capturar, analisar e disponibilizar de forma ampla provas de crimes de guerra perpetrados pela Rússia e outras atrocidades na Ucrânia.



As negociações entre russos e ucranianos estarão largamente estagnadas, segundo responsáveis de ambas as partes citados pelas agências internacionais. Há acusações mútuas de responsabilidade por este estado das conversações. Moscovo sinaliza que o regresso à mesa das negociações será difícil.



O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, diz acreditar que não será possível calar as armas se os negociadores “transferirem o diálogo”, concentrando-se nas posições do Ocidente ao invés da situação concreta no teatro de guerra.



O destino de mais de 260 soldados ucranianos retirados pelo exército russo do complexo siderúrgico Azovstal, em Mariupol, permanence incerto. Os combatentes da Ucrânia renderam-se e foram transportados para território controlado pelos russos. O Ministério ucraniano da Defesa afiançava ontem que estes combatentes, incluindo operacionais do batalhão ultranacionalista Azov, seriam trocados por prisioneiros russos. Todavia, há vozes em Moscovo a defender que estes soldados ucranianos sejam julgados e, no limite, executados.



Um ataque com mísseis em Desna, na região de Chernihiv, no norte da Ucrânia, fez pelo menos oito mortos e 12 feridos. Segundo o governador regional, Viacheslav Chaus, citado na edição online do diário britânico The Guardian, foram lançados quatro mísseis na terça-feira. Dois destes projéteis abateram-se sobre o centro da localidade de Desna

do diário britânico , foram lançados quatro mísseis na terça-feira. Dois destes projéteis abateram-se sobre o centro da localidade de Desna

Há notícia de um bombardeamento ucraniano contra uma localidade na província russa de Kursk, sobre a linha de fronteira. O ataque não terá causado vítimas.



Vladimir Putin afirma que a Europa está a sofrer as consequências das sanções impostas à Rússia e que muitos países já admitiram que não vão conseguir abdicar do petróleo do país. Por sua vez, Volodymyr Zelensky estima que a Rússia está a compensar os falhanços da guerra com mais bombardeamentos.



O presidente da Ucrânia protagonizou também uma intervenção inesperada na abertura do Festival de Cinema de Cannes, em França. Numa mensagem em vídeo, Zelensky defendeu que “é necessário que o cinema não fique em silêncio”.



Finlândia e Suécia oficializaram a decisão de se candidatarem à adesão à NATO. O Parlamento finlandês aprovou ontem este passo histórico. Isto apesar da ameaça do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de bloqueio a este alargamento da Aliança Atlântica. Ancara alega que suecos e finlandeses dão abrigo a elementos de “uma organização terrorista”, leia-se o PKK, Partido dos Trabalhadores do Curdistão. Os pedidos de adesão são feitos esta quarta-feira.



A ministra portuguesa da Defesa, Helena Carreiras, anunciou que Portugal vai enviar mais 160 toneladas de material para a Ucrânia.

O Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia adianta que foram neutalizados, na terça-feira, 685 engenhos explosivos em solo ucraniano. Desde 24 de fevereiro, dia do início da invasão russa, foram neutralizados 110.593 explosivos, de acordo com a mesma fonte.O ginasta russo Ivan Kuliak, que em março subiu ao pódio de um evento no Qatar a exibir a letra Z - símbolo da ofensiva russa contra a Ucrânia - foi banido da competição por um ano.Recorde-se que o ginasta russo surgiu a exibir aquele símbolo ao lado do vencedor ucraniano da medalha de ouro.