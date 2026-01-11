Taça de Portugal. Torreense elimina União de Leiria e está nas `meias` 50 anos depois

Num duelo entre equipas da II Liga portuguesa, disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, Kévin Zohi ‘bisou’, aos 11 e aos 49 minutos, ao passo que Pablo Fernandez apontou o tento leiriense, aos 41. Musa Drammeh, já aos 90+1, sentenciou a eliminatória.



Desta forma, a equipa de Luís Tralhão, que hoje orientou pela primeira vez o Torreense em casa, é a primeira apurada para as ‘meias’ da prova ‘rainha’, fase em que vai ser a única representante do segundo escalão.



A única vez que o emblema do Oeste tinha chegado às meias-finais da Taça de Portugal foi na longínqua temporada de 1955/56, em que acabaria por atingir a final, perdendo perante o FC Porto, por 0-2.



Depois disso, voltou a disputar os ‘quartos’ em 1956/57, 1983/84 e 1998/99, sem nunca superar esta ronda.



Juan Muñoz criou o primeiro lance de perigo do encontro, aos sete minutos, mas valeu a atenção de Unai Pérez a travar o remate à entrada da área.



De imediato, respondeu Costinha, também sem sucesso, ao contrário de Kévin Zohi, que aproveitou um passe errado de Kouassi em zona recuada dos leirienses para, a passe de Manu Pozo, inaugurar o marcador, aos 11 minutos.



Aos 23, o capitão da equipa de Fábio Pereira voltou a tentar sorte, num lance em que Michel estava em excelente posição para 'emendar' para golo, mas foi Pablo Fernández, já aos 41, a igualar: após um cruzamento de Jordan van der Gaag à esquerda do ataque, o avançado espanhol só teve de encostar para o empate.



No entanto, a abrir a etapa complementar, Kévin Zohi bisou e devolveu a vantagem aos ‘azuis grená’, cabeceando certeiro após cruzamento de Javi Vázquez à esquerda do ataque.



Em desvantagem, a União de Leiria procurou igualar a contenda, mas as tentativas mostravam-se inofensivas para o guarda-redes Unai Pérez, titular da equipa de Torres Vedras na prova.



Já Musa Drammeh ameaçou o terceiro aos 84, mas apenas concretizou aos 90+1, depois de uma arrancada à esquerda e num momento em que o conjunto de Leiria tentava levar a eliminatória para prolongamento.



O Torreense volta, assim, às meias-finais da Taça de Portugal, ficando a aguardar o sorteio marcado para quinta-feira, que irá definir as meias-finais, disputadas pela última vez a duas mãos.