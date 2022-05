Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

10h18 - Cerco russo aperta-se em torno das cidades de Severodonetsk e Lyssytchansk



As cidades gémeas de Severodonetsk e Lyssytchansk estão a ser ininterruptamente flageladas pela artilharia russa. Segundo o governador da região de Lugantsk, Serguiï Gaïdaï, a situação em Lyssytchansk "agravou-se largamente".





O governador disse que "um obus russo atingiu um edifício de habituação, uma jovem morreu imediatamente e quatro pessoas foram hospitalizadas". Na véspera, um cinema foi destruído e 22 edifícios foram danificados.





Em Severodonetsk, segundo um relatório do Estado-maior ucraninao, "o inimigo levou a cabo operações de assalto". Gaïdaï acrescenta que o assalto russo prossegue com combates de rua na cidade. Ainda assim, o governador assegura que as forças russas "não conseguirão num futuro próximo alcançar tudo o que pretendem (...) A cidade resistirá". Uma das preocupações é o agravamento da situação sanitária da cidade, que tinha 100.000 habitantes antes da guerra.





Os constantes bombardeamentos afectam os abastecimentos, e nomeadamente o de água potável. A cidade está sem electricidade desde há duas semanas e a actividade do centro de ajuda humanitária foi suspensa.







(Agência France Press)





9h49 - Ministro russo da Defesa anuncia destruição de importante arsenal ucraniano





O arsenal estaria situado na cidade de Krivyi Rih, em Dnipropetrovsk, no sudeste. Segundo um comunicado daquele Ministério, o Exército russo destruiu "com mísseis de alta precisão e de longo alcance um importante arsenal das Forças Armadas ucranianas".





(Agências Reuters e France Press)





9h24 - Rússia prolonga fecho de aeroportos próximos da fronteira ucraniana



A Rússia vai manter 11 aeroportos das suas regiões próximas da Ucrânia encerrados até 06 de junho, anunciou hoje a Agência Federal de Transportes Aéreos da Federação Russa (Rosaviatsia).



"O regime de restrições temporárias de voos em 11 aeroportos russos foi prorrogado até 06 de junho de 2022", disse a Rosaviatsia, num comunicado citado pela agência oficial TASS.



A medida, que estava atualmente em vigor até 31 de maio, afeta os aeroportos das cidades de Anapa, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Gelendzhik, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Rostov-on-Don, Simferopol e Elista.



O regulador recomendou que as companhias aéreas russas organizem o transporte de passageiros em rotas alternativas utilizando os aeroportos de Sochi, Volgograd, Mineralnye Vody, Stavropol e Moscovo.



De acordo com a Rosaviatsia, todos os outros terminais aeroportuários do país estão a operar normalmente.



(Agência Lusa)





8h50 - Rússia reivindicou controlo de Lyman



Vladimir Putin admite permitir a exportação de cereais da Ucrânia através do Mar Negro. Foi o que disse, ao telefone, ao presidente francês e ao chanceler alemão. No Donbass, as tropas russas vão assumindo posições estratégicas.

8h33 - Zelensky reconhece que situação no Donbass é muito difícil



8h00 - Gazprom continua a fornecer gás à Europa através da Ucrânia





Produtor russo de gás Gazprom disse no domingo que o seu fornecimento de gás à Europa através da Ucrânia através do porto de Sudzha se cifra em 44,1 milhões de metros cúbicos (m3), acima dos 43,96 m3 de sábado.





Segundo a Gazprom, um pedido para fornecer gás através de um outro grande porto, Sokhranovka, foi recusado pela Ucrânia.





(Agência Reuters)

Ponto de situação





• Ao fim de 95 dias após a invasão russa à Ucrânia, Volodímir Zelenski disse que a Rússia deve ser declarada um "Estado terrorista". O presidente ucraniano informou também que o exército russo lançou, no sábado, "ataques absolutamente sem sentido e abertamente bárbaros na região de Sumy", com mísseis e morteiros.

Só na região de Donetsk, pelo menos três civis foram mortos e outros cinco ficaram feridos nos ataques russos, que também destruíram ou danificaram 15 propriedades civis, incluindo 14 edifícios residenciais, disse o grupo Forças Conjuntas.• Forças russas intensificaram ataques à cidade de Sievierodonetsk, no leste da Ucrânia, depois de alegarem ter capturado o centro ferroviário próximo de Lyman, enquanto Kiev intensifica os pedidos de armas de longo alcance do Ocidente. A Rússia confirmou que usou mísseis para destruir postos de comando ucranianos em Bakhmut e Soledar. Ambas as cidades estão em uma estrada importante que vai a sudoeste de Lysychansk e Sievierodonetsk.• Cerca de 50 casas na vila de Demydiv permanecem parcialmente submersas meses depois de uma barragem ter sido destruída e a área inundada para impedir que as tropas russas avancem na capital da Ucrânia, disse o governador regional Oleksiy Kuleba.• A Ucrânia começou a receber mísseis antinavio Harpoon da Dinamarca e obuses autopropulsados dos Estados Unidos, anunciou o ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov.• Emmanuel Macron e o Olaf Scholz pediram a Vladimir Putin que liberte os 2.500 soldados ucranianos da siderúrgica Azovstal detidos pelas forças russas, disse o palácio do Eliseu no sábado. Putin disse ao presidente francês e ao chanceler alemão que a Rússia está disposta a discutir maneiras de tornar possível à Ucrânia retomar os embarques de grãos dos portos do Mar Negro, disse o Kremlin.