Dakar2026. Paulo Fiúza vence etapa nos camiões e Maria Gameiro com problemas
O navegador português Paulo Fiúza participou hoje na vitória do letão Vaidotas Zala (Iveco) na sétima etapa do rali Dakar de todo-o-terreno, cuja 48.ª edição se disputa até sábado na Arábia Saudita.
Esta foi o segundo triunfo de um português na edição deste ano do Dakar, depois de Gonçalo Guerreiro (Polaris) ter vencido a segunda tirada nos SSV, na segunda-feira.
A equipa, que conta ainda com o mecânico neerlandês Max Van Grol, bateu o Iveco do checo Ales Loprais por 1.23 minutos, após os 459 quilómetros cronometrados entre Riade e Wadi ad-Dawasir.
Com este resultado, a navegador português, que já conta com oito triunfos na sua carreira no Dakar, subiu ao terceiro lugar da geral, ultrapassando precisamente Loprais, estando a 33.02 minutos do neerlandês Mitchel Van Den Brink (NHT), que lidera.
Na categoria dos SSV, os veículos ligeiros derivados de série, João Monteiro (Can-Am) foi o melhor português, na terceira posição, a apenas nove segundos do vencedor da tirada, o argentino González Ferioli (Can-Am).
Gonçalo Guerreiro (Polaris) foi quinto classificado, a 1.27 minutos, e Alexandre Pinto (Polaris) o nono, seguido de João Dias (Polaris), que foi 10.º.
Hélder Rodrigues (Polaris) e Bruno Martins (Polaris) voltaram a ter problemas mecânicos mas conseguiram chegar à assistência.
Na geral, João Monteiro é quarto, a 45.26 minutos do líder, o norte-americano Brock Heger (Polaris), seguido de Gonçalo Guerreiro, que é quinto. João Dias está na oitava posição.
Entretanto, também Maria Gameiro (Mini) sofreu problemas na caixa de velocidades do seu carro, a 10 metros da linha de meta, e teve de ser rebocada. Desceu ao 39.º lugar da categoria Ultimate.
Na segunda-feira disputa-se a oitava etapa desta 48.ª edição do Dakar, com 481 quilómetros cronometrados em redor de Wadi ad-Dawasir. Será a primeira parte de uma especial maratona, em que os concorrentes não terão acesso a assistência externa.
