Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

08h32 - Suécia espera fazer progressos nas negociações com a Turquia sobre adesão à NATO



A ministra dos Negócios Estrangeiros da Suécia, Ann Linde, disse esta sexta-feira que a Suécia pretende fazer progressos construtivos nas negociações com a Turquia sobre o pedido do país nórdico para integrar a NATO.



"A nossa candidatura recebeu amplo apoio entre os membros da NATO", disse Linde, depois de a Suécia, juntamente com a Finlândia, ter formalizado, no mês passado, o pedido de adesão à aliança transatlântica tendo em conta a invasão da Ucrânia pela Rússia.



"A nossa ambição é, com espírito construtivo, fazer progressos nas questões que a Turquia levantou", disse Linde ao parlamento.



A Turquia tem reiterado a sua oposição à entrada da Suécia e da Finlândia na NATO. Ancara deixou claro que vetará a entrada dos dois países nórdicos na Aliança Atlântica se não cortarem o apoio ao terrorismo.







08h00 - Governador de Lugansk diz que as tropas ucranianas estão “a esgotar o inimigo” em Severodonetsk



“Toda a região livre de Lugansk está sob forte bombardeamento. A luta de rua feroz continua em Severodonetsk. Estamos a esgotar o inimigo”, disse Serhiy Haidai, governador da região de Lugansk, no Telegram.



“Hoje, 10 de junho, os russos erraram novamente. O centro regional é ucraniano. A rota Lysychansk-Bakhmut é nossa. A evacuação só é possível em Lysychansk e nas comunidades montanhosas”, acrescentou o governador.







07h30 - Ponto de situação:





No seu último discurso noturno, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que as principais cidades na linha da frente da batalha na região do Donbass ainda “resistem”. “A situação no campo de batalha não mudou significativamente. Severodonetsk, Lysychansk e outras cidades do Donbass, que os ocupantes consideram agora os principais alvos, resistem”, disse Zelensky, num vídeo publicado no Telegram, na noite de quinta-feira. Zelensky afirmou ainda que o exército ucraniano está a conseguir travar a invasão russa na região de Zaporizhzhia e de Kharkiv. “Estamos a libertar a nossa terra”, disse Zelensky;